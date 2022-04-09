FHD kolay, 2K'yı da halleder “DH Tiger incelemesi”

Bu videoda İtopya'da topladığımız DH Tiger oyuncu kasasını inceliyoruz. Kasanın kendisini, tüm bileşenlerini, 15 oyunla performansını, termal performansını, gürültüsünü, her şeyini sınıyoruz.

DH Tiger'ın fiyatını görmek ve satın almak için - DH Tiger

Bu sistemdeki amaç bir defa 4K değil, onu bir anlaşalım, hedef çoğunlukla FHD olmakla beraber rekabetçi oyunlarda 2K bir monitörü besleyebilmek. Temel olarak i5 12400F ve Nvidia RTX3060’dan oluşan bir sistem, şu anda tüm bileşen listesini detaylıca görüyorsunuz zaten. Intel orta segmentte kırıp geçirmekte, neden derseniz 12400F günün kuruyla 5600X’e göre 1200TL civarı daha uygun fiyatlı. Birkaç oyun hariç başabaş performans gösteriyorlar ve geride kaldığında da fark %5’i geçmiyor. Anakartıyla beraber hesaplayınca dahi Intel kurulum %30 civarı daha uyguna geliyor, AMD orta segmentte yanlış yolda. İstendiği takdirde bu sistemi özelleştirebilmek mümkün, tercih karar sizin, İstanbul’da Acıbadem ve Beylikdüzü mağazalarından, devamında da Ankara Söğütözü mağazasından ekipman, donanım ve sistem satın alabiliyorsunuz.

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Kasa. MSI MAG Forge 100R. Önü havadar mesh malzeme, solu temperli cam, Mid tower tower bir kasa. Temperli cam iyidir, pleksi tozunu alırken dahi bezdeki kırıntılardan çizilebiliyor, kasanın önündeki iki 12CM fan adreslenebilir RGB’li ama anakartta LED çıkışı yok, dolayısıyla sadece bu efektle çalışıyorlar, bir tane de düz egzoz fanı var. PSU için, kasanın üstü için mıknatıslı filtreleri görüyorsunuz, iki USB portu ve 3.5mm ses mikrofon jakları burada. Belki de kompakt Mid Tower olarak değerlendirebileceğimiz, içindeki donanımlar için fazlasıyla havadar ve fanları sessiz bir kasa.

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Anakart. MSI H610M-G Pro, LGA 1700 soketli yani 12. Nesil Intel işlemcilerle uyumlu, 10 fazlı, 65W işlemci için güç birimlerinde soğutucu olmasa da serin çalışabilen giriş segmenti bir anakart, az paraya mümkün olduğunca çok iş yapma anakartı. Arkada 2 tane Tip A USB 3.2 Gen 1, 4 tane de USB 2.0 portu var, kasanın üzerindekilerle beraber 8 port kafidir.

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RAM. Gskill Ripjaws 2x8GB 3200MHz CL16 ram kitini görüyoruz, sistemde BIOS üzerinden Gear II seçili halde stabil çalışıyorlar. Bir not, tekli 16GB RAM alayım da sonra yükseltmek gerekirse daha avantajlı olur diye düşünmeyin, tek ve çift kanal RAM arasında oyununa göre %30 ila %50 fark oluşabiliyor.

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SSD. MSI Spatium M390, 3.3GB/saniye okuma ve 2.3GB/saniye yazma hızına sahip üçüncü jenerasyon bir NVMe SSD. 200TBW yani 200TB yazma ömrüne sahip, yani günde 50GB yazsanız bile ki bir oyuncunun günlük kullanımından kat kat yüksek bir değer, bu ömrü tamamlamak 10 yıldan fazla sürer. SATA da olsa NVMe de olsa güzel yanları şu, sistemi durmaz takılmaz hale getiriyorlar.

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İşlemci. Intel 12. Nesil i5 12400F, 11. Nesil 14nm idi, 12. Nesil 10nm, tüketim için de soğutma için de önemli bir mesele. 6 çekirdek 12 izlekli, 65W bir işlemci. Turbo ile 4.4GHz’e kadar çıkabiliyor denilmiş ama biz canlı canlı göreceğiz. Tekli çekirdek performansı da çoklu çekirdek performansı da ciddi artmış, çokluda ortalama %20 civarı bir artış söz konusu.

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Ekran kartı. MSI RTX3060 Gaming X. 2 slot yer kaplayan, 27.6CM uzunluğunda, 1KG civarında yani yongaya göre güzel bir soğutucu blok var, TORX 4.0 çift aksiyal fanlı bir ekran kartı. Logosunda, fanların etrafında minik minik RGB aydınlatmalar var. PCIe 4.0 bir kart, 12GB GDDR6 bellekli, 192-bit veriyolunda 360GB/saniye bantgenişliğine sahip. Ray Tracing görsel zevk anlamında iyi güzel de asıl mesele DLSS, destekleyen oyunlarda derin öğrenme ve yapay zekayla aldığınız kare/saniye ikiye katlanabiliyor.

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Tüm sisteme kasayla beraber gelen yine MSI MAG A650BN 80+ Bronze sertifikalı PSU güç veriyor. Toplam güç tüketiminin en fazla 250W sularına çıkabileceği bir sistemde düşük yükte çalıştığından hem sessiz kalıyor hem de ömür anlamında bir avantaj. Benim şahsen en büyük beklentim bobin zırıltısı yapmamasıydı ki yapmıyor.

Testler esnasında Windows günceldi, BIOS’u da İtopya kasayı hazırlarken güncelliyor ama tabii siz tedbiri elden bırakmayın, XMP açıktı ve Gear II ile stabil çalıştı. Ekran kartı sürücüsü 512.15’e güncellendi ve şimdi oyun testlerinin sonuçlarını tablolarla görelim.

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Stabilite ve termal performans. 3D Mark skorları benzer kurulumlarla karışlaştırınca sorunsuz, karşılaştırmak için kullanabileceğiniz en güvenilir skor diyebilirim. Stres testinde %99.7 skor verdi yani tüm döngülerde tam yük altında %99.7 oranında aynı performansı sürdürdü, baya iyi. AIDA stres testinde CPU 78-83 derece arası gidip geldi ki hız düşeceği değerler değiller bunlar, GPU ise 60 derece civarı.

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Furmark ile GPU ayrıca ele alınca 60-61 derece, en sıcak noktada 71-72 derece, gayet iyi gayet iyi. Sıra oyunlara geldiğinde CPU 4GHz’e yapışıyor, GPU ise meslea GTA 5’ye 1860MHz suları, Apex Legends’da 1920MHz civarlarına kadar çıkıyor, PUBG’de 1800MHz küsür. En sevilen soru, darboğaz var mı, ekran kartı kullanımı yine PUBG’de genellikle %99’dan düşmüyor, Apex’de %83’lerden %97’lere kadar, GTA 5’te de %99 suları, yani ekran kartının tam yüke girmeme veyahut işlemcinin ekran kartına yetişememesi gibi bir durum yok.

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DH Tiger. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla fiyatı 17.999TL ama tabii ki stoklarla sınırlı, performansı aklınıza yattıysa çok geç kalmamak lazım. 12400F gayet iyi bir işlemci, fiyatı rakibine göre çok iyi. RTX3060’ın performansı RTX3050’ye göre oyununa göre %15 ila %37 arası fark edebiliyor, DLSS özellikle 2K rekabetçi oyunculuk için yüksek tazeleme hızını doyurma anlamında çok iyi bir koz haline geliyor. DH Tiger’ı artık tanıyorsunuz, performansını biliyorsunuz, bundan sonra tercih karar sizin.

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