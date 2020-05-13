Fifa 20, EA Acces ve Origin Basic’e eklendi

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Electronic Arts’ın konsol ve PC’deki oyun servisine abone olanlara müjde. Origin Acces Basic ve EA Access’e Fifa 20 oyunu eklendi. Böylelikle oyunun tam sürümüne yüksek ücret vermek yerine aylık düşük fiyata abonelik başlatarak Fifa 20'yi oynayabileceksiniz.

EA, satışların etkilenmemesi için yeni Fifa’yı sezon bittikten sonra bu abonelik servislerine ekliyordu. Bu sene koronavirüs nedeniyle ligler durduğu için oyunun daha erkenden eklendiğini görüyoruz. Fifa 19, Temmuz ayının sonunda eklenmişti.

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Fifa 20’yi tek başına satın almak yerine aylık abonelik yöntemiyle oynamak isterseniz EA Access aboneliği için Xbox’ta aylık 12 TL/yıllık 65 TL veya PS4’te aylık 25 TL/yıllık 169 TL’ye ödeyebilirsiniz.

PC’de iki farklı abonelik tipi var. Origin Access Premier aboneleri Fifa 20’yi oynayabiliyordu. Fifa 20 oynamak için artık bu pakete 15 euro vermek yerine aylık 4 Euro’ya satılan Origin Acces Basic paketini alabilirsiniz.

EA Access ve Origin Acces Basic aboneliğiniz devam ettiği sürece kütüphanedeki Sims, NFS, Battlefield vs. gibi oyunları da oynayabilirsiniz. Yeni çıkan EA oyunları için de 10 saatlik oynama imkanı sunuluyor.

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