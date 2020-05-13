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    Fifa 20, EA Acces ve Origin Basic’e eklendi

    Fifa 20'yi oynamak için oyunun abonelik paketlerine eklenmesini bekleyenlere müjde. Bugün itibariyle EA Acces ve Origin Basic aboneleri Fifa 20'yi oynayabilecek.
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    3 gün
    5,5b
    2
    15
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Fifa 20, EA Acces ve Origin Basic’e eklendi
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    Electronic Arts’ın konsol ve PC’deki oyun servisine abone olanlara müjde. Origin Acces Basic ve EA Access’e Fifa 20 oyunu eklendi. Böylelikle oyunun tam sürümüne yüksek ücret vermek yerine aylık düşük fiyata abonelik başlatarak Fifa 20'yi oynayabileceksiniz.

    EA, satışların etkilenmemesi için yeni Fifa’yı sezon bittikten sonra bu abonelik servislerine ekliyordu. Bu sene koronavirüs nedeniyle ligler durduğu için oyunun daha erkenden eklendiğini görüyoruz. Fifa 19, Temmuz ayının sonunda eklenmişti.

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    Fifa 20’yi tek başına satın almak yerine aylık abonelik yöntemiyle oynamak isterseniz EA Access aboneliği için Xbox’ta aylık 12 TL/yıllık 65 TL veya PS4’te aylık 25 TL/yıllık 169 TL’ye ödeyebilirsiniz.

    PC’de iki farklı abonelik tipi var. Origin Access Premier aboneleri Fifa 20’yi oynayabiliyordu. Fifa 20 oynamak için artık bu pakete 15 euro vermek yerine aylık 4 Euro’ya satılan Origin Acces Basic paketini alabilirsiniz.

    EA Access ve Origin Acces Basic aboneliğiniz devam ettiği sürece kütüphanedeki Sims, NFS, Battlefield vs. gibi oyunları da oynayabilirsiniz. Yeni çıkan EA oyunları için de 10 saatlik oynama imkanı sunuluyor.



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    Kristallklar (A. C.) 3 gün en beğenilen
    Tesekkurler steelseries
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    Enganche 3 gün yeni yorumcu Kristallklar
    İnceeee.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    Hey Jude. (Umut ) 2 gün
    hemen sazan gibi ea acces aldım 12 liraya. ama pc'de olmuyor sanırım bu. origin 1 aylık 30 lira.
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    adsizkovboy 2 gün
    Süper haber 👍
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    ÖzelÜyelik (Semih ) 2 gün
    Nfs heat a bi eklense guzel olacak
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    MERNEPTAH 3 gün
    Mehter wins😊
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    engingursen 3 gün
    Harikasın EA braavo
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    Kristallklar (A. C.) 3 gün en beğenilen
    Tesekkurler steelseries
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Enganche 3 gün yeni yorumcu Kristallklar
    İnceeee.
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    symbiote (ahmet akkaş) 3 gün
    2 kez ücret çekildi ama üyelik verilmedi.bankayı aradığımda kurumla iletişime geçin diyor.ne yapabilirim ? ingilizcem zayıf ve Türkiye desteği yok originin
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    mrjin (Zafer ) 2 gün symbiote
    2 kez çekildigine dair bir ekran goruntusu al. Origin'e translate İngilizcesi ile kisa bir mail atsan bile çözüme kavuştururlar.
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    punkek 3 gün
    wow! harikasin EA
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    Davul Kafa (Davul Kafa) 3 gün
    PS4 yine coşuyor, costuruyor. 180TL’ye Yıllık Plus üyeliği alırım her oyunun online’nını oynarım. Niye sadece EASport ile kısıtlayım 11TL için. İnsanları iyice mal yerine koyuyorlar. Bıktık artık PS4 Türkiye yönetiminden...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    eskikarateci (Faruk Ergin) 3 gün
    teşekkürler haber için.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5497 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    fifa 20, origin ve
    5 etiket daha futbol ea origin access ea access Yazılım
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