EA Sports FC 27 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı: Fiziksel diskle geliyor

Tam Boyutta Gör GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e özel çıkış yaptı. Bu yılki Call of Duty oyunu da PlayStation 4 ve Xbox One'ı atlıyor, bu da hayranların seriyi takip etmek istiyorlarsa modern bir konsol satın almaları gerektiği anlamına geliyor. Bu durum, bazı oyuncuların EA Sports FC'nin bundan sonra yalnızca yeni nesil konsollarda mı olacağını merak etmesine neden oldu ancak yeni bir rapora göre, FC 27 Eylül ayında çıkış yaptığında eski konsollarda da mevcut olacak.

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EA Sports FC 27, 25 Eylül'de çıkış yapıyor

EA Sports FC 27'nin 25 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Önceki oyunların da Eylül sonuna doğru piyasaya sürülmesi göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. FC 27 Ultimate Edition'ı satın alan oyuncuların ve EA Play abonelerinin, 8 gün erkenden oyuna erişebileceği söyleniyor. Xbox GamePass Ultimate, EA Play aboneliğiyle birlikte geldiğinden, Gamepass sahipleri de oyuna erken erişim hakkı kazanıyor. Şaşırtıcı olan ise, EA FC 27'nin PlayStation 4, Xbox One ve hatta gelecek yıl Avrupa'da üretimi durdurulacak olan Nintendo Switch dahil olmak üzere önceki nesil konsollara da gelecek olması.

EA FC 27 fiyatı 70 dolardan başlıyor

EA Sports FC 27, PC ve PlayStation 5 ve PS5 Pro, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 gibi mevcut nesil konsollarda da yayınlanacak. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak edenler için, EA FC 27'nin tüm platformlarda 69,99$ fiyatla satışa sunulacağı konuşuluyor.

FC 27 PC, yeni ve eski nesil konsollara geliyor

Sony'nin tartışmalı bir şekilde fiziksel oyun disklerini piyasadan kaldırmasının ardından, gelecekteki oyunların fiziksel sürümleri hakkında herkes belirsizlik içinde. Ancak EA FC hayranlarının endişelenmesine gerek yok gibi görünüyor, çünkü EA FC 27'nin PS4, PS5 ve Xbox Series X|S için fiziksel sürümünün (içinde gerçek bir disk bulunan) çıkacağı bildiriliyor.

EA FC 2027 ile ilgili tüm önemli çıkış detayları internete sızdırıldığına göre, EA'nın oyunu çok yakında resmi olarak duyurması bekleniyor.

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EA Sports FC 27 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

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