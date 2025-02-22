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    The Forest hileleri & konsol kodları (Tam liste)

    Popüler hayatta kalma korku oyunu The Forest hilelerini arayanlar buraya! İşte uçma, ölümsüzlük, hız, harita, silah hile kodları dahil tüm konsol komutları:     

    The Forest, en iyi hayatta kalma oyunları arasında. Oyunun başında uçak kazasından kurtulduktan sonra korunmak için yalnızca bir baltanız var ve ormanın derinliklerine ilerleyip hayatta kalmanın, yiyecek ve barınmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Ormanda yaşayan yamyam ve mutantlardan oluşan topluluk, işleri karmaşıklaştırıyor. Oyunda çok fazla şey olup biterken ve her adımda sizi tehlikeler beklerken, hayatta kalmakta zorlanabilirsiniz. Bu noktada hileye ihtiyaç duyabilirsiniz. The Forest hile kodları ile ölümsüz olmaktan, uçmaya bir şeyleri daha kolay inşa etmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz.

    The Forest hileleri 🎯
    Hile kodu İşlevi
    ironforest binaları yıkılmaz hale getirir
    meatmode tüm hileleri devre dışı bırakır
    rawmeatmode öldüğünüzde kayıtlı oyun kalıcı olarak silinir
    regrowmode karakteriniz uyuduğunda düşen ağaçların %10'u yeniden büyür
    veganmode düşmanlar yalnızca mağaralarda ortaya çıkar
    vegetarianmode düşmanlar yalnızca geceleri ortaya çıkar
    woodpaste delik kesici veya vinçle açılan delikleri sıfırlar

    The Forest hileleri nereye yazılır ⌨️

    The Forest temel hileleri, özel konsol açmayı gerektirmez. Hile kodları ana menüde yazılır. Kod girildiğinde o hilenin etkinleştirildiğine dair bir onay yazısı çıkmaz. Kod ikinci kez girildiğinde hile devre dışı kalır.

    The Forest konsol komutları
    Hile kodu İşlevi
    additem [öğe kimliği] Envantere öğe kimliğiyle öğe ekler
    spawnanimal [hayvan adı] Karakterin önüne belirtilen bir hayvanı getirir
    goto [konum adı/koordinatlar] Belirtilen bir konuma veya koordinatlara ışınlar
    cavelight [on/off] Mağaraları aydınlatır veya karanlık yapar
    faststart [on/off] Başlangıçtaki uçak kazası sahnesini atlar
    godmode [on/off] Ölümsüzlük (Tanrı) modunu etkinleştirir
    buildhack [on/off] Sınırsız kaynak ve anında inşa etme
    addallitems Envantere her bir öğeden bir tane ekler
    survival [on/off] Karakterin su ve açlık durumu etkilenmez
    speedyrun [on/off] Çok hızlı koşma
    killallenemies Oyundaki tüm yamyamları ve mutantları anında öldürür
    enemies [on/off] Düşmanlar yok eder etkinleştirir ve devre dışı bırakır
    forcerain [hava durumu] Hava durumunu değiştirir
    cutdowntrees [miktar/%] Oyun içindeki ağaçları azaltır
    addclothingid [giysi kimliği] Belirtilen giysileri ekler
    removeitem [öğe kimliği] Envanterdeki bir öğeyi kaldırır
    restallenemies Düşman yapay zekasını sıfırlar
    killclosestenemy En yakın düşmanı öldürür
    killendboss Boss'u öldürür
    advanceday Tarih/saat bir gün ileri atlar
    timescale [multiplayer] Oyunu yavaşlatır ve hızlandırır
    energyhack Sınırsız enerji ve dayanıklılık
    revivelocalplayer Çok oyunculu modda karakterinizi yeniden canlandırır
    setdifficultymode [peaceful/normal/hard/hardsurvival] Zorluk modunu değiştirir

    The Forest hile konsolunu açma

    Öncelikle oyun ayarları menüsünden hilelerin etkinleştirildiğinden emin olmak gerekir, aksi takdirde konsol kodları işe yaramaz. Konsol komutlarını kullanmak için ana ekranda developermodeon yazılır, ardından F1 tuşuna basılır.

    The Forest uçma hilesi 🪽

    The Forest uçma hilesi nasıl yapılır sıkça merak ediliyor. Bunun için bir hile kodu bulunmamaktadır. The Forest'ta uçmak için planör yapmanız ve uçuş kulesini bulmanız gerekmektedir.

    Forest'ta planör nerede bulunur? Planör şeması, haritanın en batı tarafındaki merkezi adaların hemen güneyindeki Kanji Mağarası'nda bulunuyor. Giriş su altından olduğundan, erişmek için bir dalış aparatına ihtiyacınız olacak. Giriş, suyun yakınında yüzen bir kütük ile işaretlenmiştir ve mağaranın girişine iki sarı iple bağlanmıştır.

    The Forest, Steam’deki en ürkütücü ve etkileyici hayatta kalma oyunlarından biri. Oyun, Eric LeBlanc’ın oğlunu bulma ve kendini hayatta tutma yolculuğunu takip ediyor, sürükleyici bir hikaye ve gergin bir oynanış sunuyor. Oldukça zorlu bir oyun. Ancak, The Forest hile kodları ile bunu aşmak mümkün. The Forest hile kodları nedir, konsol komutları nereye yazılır, hile menüsü nasıl açılır gibi sıkça merak edilen detayları The Forest hileleri rehberinde bulabilirsiniz.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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