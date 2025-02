The Forest hileleri & konsol kodları (Tam liste)

The Forest, en iyi hayatta kalma oyunları arasında. Oyunun başında uçak kazasından kurtulduktan sonra korunmak için yalnızca bir baltanız var ve ormanın derinliklerine ilerleyip hayatta kalmanın, yiyecek ve barınmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Ormanda yaşayan yamyam ve mutantlardan oluşan topluluk, işleri karmaşıklaştırıyor. Oyunda çok fazla şey olup biterken ve her adımda sizi tehlikeler beklerken, hayatta kalmakta zorlanabilirsiniz. Bu noktada hileye ihtiyaç duyabilirsiniz. The Forest hile kodları ile ölümsüz olmaktan, uçmaya bir şeyleri daha kolay inşa etmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz.

The Forest hileleri 🎯 Hile kodu İşlevi ironforest binaları yıkılmaz hale getirir meatmode tüm hileleri devre dışı bırakır rawmeatmode öldüğünüzde kayıtlı oyun kalıcı olarak silinir regrowmode karakteriniz uyuduğunda düşen ağaçların %10'u yeniden büyür veganmode düşmanlar yalnızca mağaralarda ortaya çıkar vegetarianmode düşmanlar yalnızca geceleri ortaya çıkar woodpaste delik kesici veya vinçle açılan delikleri sıfırlar

The Forest hileleri nereye yazılır ⌨️

The Forest temel hileleri, özel konsol açmayı gerektirmez. Hile kodları ana menüde yazılır. Kod girildiğinde o hilenin etkinleştirildiğine dair bir onay yazısı çıkmaz. Kod ikinci kez girildiğinde hile devre dışı kalır.

The Forest konsol komutları Hile kodu İşlevi additem [öğe kimliği] Envantere öğe kimliğiyle öğe ekler spawnanimal [hayvan adı] Karakterin önüne belirtilen bir hayvanı getirir goto [konum adı/koordinatlar] Belirtilen bir konuma veya koordinatlara ışınlar cavelight [on/off] Mağaraları aydınlatır veya karanlık yapar faststart [on/off] Başlangıçtaki uçak kazası sahnesini atlar godmode [on/off] Ölümsüzlük (Tanrı) modunu etkinleştirir buildhack [on/off] Sınırsız kaynak ve anında inşa etme addallitems Envantere her bir öğeden bir tane ekler survival [on/off] Karakterin su ve açlık durumu etkilenmez speedyrun [on/off] Çok hızlı koşma killallenemies Oyundaki tüm yamyamları ve mutantları anında öldürür enemies [on/off] Düşmanlar yok eder etkinleştirir ve devre dışı bırakır forcerain [hava durumu] Hava durumunu değiştirir cutdowntrees [miktar/%] Oyun içindeki ağaçları azaltır addclothingid [giysi kimliği] Belirtilen giysileri ekler removeitem [öğe kimliği] Envanterdeki bir öğeyi kaldırır restallenemies Düşman yapay zekasını sıfırlar killclosestenemy En yakın düşmanı öldürür killendboss Boss'u öldürür advanceday Tarih/saat bir gün ileri atlar timescale [multiplayer] Oyunu yavaşlatır ve hızlandırır energyhack Sınırsız enerji ve dayanıklılık revivelocalplayer Çok oyunculu modda karakterinizi yeniden canlandırır setdifficultymode [peaceful/normal/hard/hardsurvival] Zorluk modunu değiştirir

The Forest hile konsolunu açma

Öncelikle oyun ayarları menüsünden hilelerin etkinleştirildiğinden emin olmak gerekir, aksi takdirde konsol kodları işe yaramaz. Konsol komutlarını kullanmak için ana ekranda developermodeon yazılır, ardından F1 tuşuna basılır.

The Forest uçma hilesi 🪽

The Forest uçma hilesi nasıl yapılır sıkça merak ediliyor. Bunun için bir hile kodu bulunmamaktadır. The Forest'ta uçmak için planör yapmanız ve uçuş kulesini bulmanız gerekmektedir.

Forest'ta planör nerede bulunur? Planör şeması, haritanın en batı tarafındaki merkezi adaların hemen güneyindeki Kanji Mağarası'nda bulunuyor. Giriş su altından olduğundan, erişmek için bir dalış aparatına ihtiyacınız olacak. Giriş, suyun yakınında yüzen bir kütük ile işaretlenmiştir ve mağaranın girişine iki sarı iple bağlanmıştır.

The Forest, Steam’deki en ürkütücü ve etkileyici hayatta kalma oyunlarından biri. Oyun, Eric LeBlanc’ın oğlunu bulma ve kendini hayatta tutma yolculuğunu takip ediyor, sürükleyici bir hikaye ve gergin bir oynanış sunuyor. Oldukça zorlu bir oyun. Ancak, The Forest hile kodları ile bunu aşmak mümkün. The Forest hile kodları nedir, konsol komutları nereye yazılır, hile menüsü nasıl açılır gibi sıkça merak edilen detayları The Forest hileleri rehberinde bulabilirsiniz.

