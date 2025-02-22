The Forest hileleri & konsol kodları (Tam liste)

- The Forest hileleri 🎯
- The Forest hileleri nereye yazılır ⌨️
- The Forest konsol komutları
- The Forest hile konsolunu açma
- The Forest uçma hilesi
- Yorumlar
The Forest, en iyi hayatta kalma oyunları arasında. Oyunun başında uçak kazasından kurtulduktan sonra korunmak için yalnızca bir baltanız var ve ormanın derinliklerine ilerleyip hayatta kalmanın, yiyecek ve barınmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Ormanda yaşayan yamyam ve mutantlardan oluşan topluluk, işleri karmaşıklaştırıyor. Oyunda çok fazla şey olup biterken ve her adımda sizi tehlikeler beklerken, hayatta kalmakta zorlanabilirsiniz. Bu noktada hileye ihtiyaç duyabilirsiniz. The Forest hile kodları ile ölümsüz olmaktan, uçmaya bir şeyleri daha kolay inşa etmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz.
|Hile kodu
|İşlevi
|ironforest
|binaları yıkılmaz hale getirir
|meatmode
|tüm hileleri devre dışı bırakır
|rawmeatmode
|öldüğünüzde kayıtlı oyun kalıcı olarak silinir
|regrowmode
|karakteriniz uyuduğunda düşen ağaçların %10'u yeniden büyür
|veganmode
|düşmanlar yalnızca mağaralarda ortaya çıkar
|vegetarianmode
|düşmanlar yalnızca geceleri ortaya çıkar
|woodpaste
|delik kesici veya vinçle açılan delikleri sıfırlar
The Forest hileleri nereye yazılır ⌨️
The Forest temel hileleri, özel konsol açmayı gerektirmez. Hile kodları ana menüde yazılır. Kod girildiğinde o hilenin etkinleştirildiğine dair bir onay yazısı çıkmaz. Kod ikinci kez girildiğinde hile devre dışı kalır.
|Hile kodu
|İşlevi
|additem [öğe kimliği]
|Envantere öğe kimliğiyle öğe ekler
|spawnanimal [hayvan adı]
|Karakterin önüne belirtilen bir hayvanı getirir
|goto [konum adı/koordinatlar]
|Belirtilen bir konuma veya koordinatlara ışınlar
|cavelight [on/off]
|Mağaraları aydınlatır veya karanlık yapar
|faststart [on/off]
|Başlangıçtaki uçak kazası sahnesini atlar
|godmode [on/off]
|Ölümsüzlük (Tanrı) modunu etkinleştirir
|buildhack [on/off]
|Sınırsız kaynak ve anında inşa etme
|addallitems
|Envantere her bir öğeden bir tane ekler
|survival [on/off]
|Karakterin su ve açlık durumu etkilenmez
|speedyrun [on/off]
|Çok hızlı koşma
|killallenemies
|Oyundaki tüm yamyamları ve mutantları anında öldürür
|enemies [on/off]
|Düşmanlar yok eder etkinleştirir ve devre dışı bırakır
|forcerain [hava durumu]
|Hava durumunu değiştirir
|cutdowntrees [miktar/%]
|Oyun içindeki ağaçları azaltır
|addclothingid [giysi kimliği]
|Belirtilen giysileri ekler
|removeitem [öğe kimliği]
|Envanterdeki bir öğeyi kaldırır
|restallenemies
|Düşman yapay zekasını sıfırlar
|killclosestenemy
|En yakın düşmanı öldürür
|killendboss
|Boss'u öldürür
|advanceday
|Tarih/saat bir gün ileri atlar
|timescale [multiplayer]
|Oyunu yavaşlatır ve hızlandırır
|energyhack
|Sınırsız enerji ve dayanıklılık
|revivelocalplayer
|Çok oyunculu modda karakterinizi yeniden canlandırır
|setdifficultymode [peaceful/normal/hard/hardsurvival]
|Zorluk modunu değiştirir
The Forest hile konsolunu açma
Öncelikle oyun ayarları menüsünden hilelerin etkinleştirildiğinden emin olmak gerekir, aksi takdirde konsol kodları işe yaramaz. Konsol komutlarını kullanmak için ana ekranda developermodeon yazılır, ardından F1 tuşuna basılır.
The Forest uçma hilesi
The Forest uçma hilesi nasıl yapılır sıkça merak ediliyor. Bunun için bir hile kodu bulunmamaktadır. The Forest'ta uçmak için planör yapmanız ve uçuş kulesini bulmanız gerekmektedir.
Forest'ta planör nerede bulunur? Planör şeması, haritanın en batı tarafındaki merkezi adaların hemen güneyindeki Kanji Mağarası'nda bulunuyor. Giriş su altından olduğundan, erişmek için bir dalış aparatına ihtiyacınız olacak. Giriş, suyun yakınında yüzen bir kütük ile işaretlenmiştir ve mağaranın girişine iki sarı iple bağlanmıştır.
The Forest, Steam’deki en ürkütücü ve etkileyici hayatta kalma oyunlarından biri. Oyun, Eric LeBlanc’ın oğlunu bulma ve kendini hayatta tutma yolculuğunu takip ediyor, sürükleyici bir hikaye ve gergin bir oynanış sunuyor. Oldukça zorlu bir oyun. Ancak, The Forest hile kodları ile bunu aşmak mümkün. The Forest hile kodları nedir, konsol komutları nereye yazılır, hile menüsü nasıl açılır gibi sıkça merak edilen detayları The Forest hileleri rehberinde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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