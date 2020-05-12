Twitch dijital hediye kartı satışlarına başladı

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Koronavirüs nedeniyle insanların evlerine kapanması başta müzik sektörü olmak üzere pek çok sektörü etkiledi ve sanal ortamlarda bunun telafisi için pek çok girişim başladı. Sanatçılara gelir programının kapısını açan Twitch şimdi de hediye kartları hazırladı.

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Twitch hediye kartları nerede satılacak?

Dijital ortamda satılacak olan hediye kartları kullanıcıların Twitch üzerinde Bits para birimi satın almalarını sağlayacak. Bits para birimi ile yayıncılara abone olmak, bağışta bulunmak, abonelik hediye etmek gibi işlemler yapılabiliyor.

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Twitch hediye kartları 25$, 50$, 100$ ve 200$ şeklinde fiyat etiketlerine sahip olacak. Satışların Twitch platformu üzerinde ve şimdilik ABD sınırları içerisinde yapılacağı ifade ediliyor.

Twitch ayrıca 15$-200$ arasında değişen fiyatlara sahip fiziksel kartlarını da yine ABD’de Best Buy ve GameStop gibi mağazalarda satmaya başlayacak. İlerleyen dönemlerde hem fiziksel hem de dijital hediye kartlarının daha fazla ülkede satışa çıkması bekleniyor.

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