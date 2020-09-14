En ilginç oyuncu donanımı ile tanışın: Akrep kral koltuğu

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Son dönemde oyuncu ekipmanları arasına oyuncu koltukları da katıldı. Bununla birlikte hızlı bir evrim geçiren oyuncu koltukları bugün masa ve monitörü de dahil eden iskelet yapılarına kavuşmuş durumda. Bir kabin haline gelen oyuncu koltuklarına ilginç bir örnek dahil oldu.

Cluvens IW-SK Zero Gravity özellikleri ve fiyatı

Cluvens IW-SK Zero Gravity adıyla geliştirilen oyuncu koltuğu; hareketli iskeleti ve akrebe benzeyen tasarımı ile son dönemin en ilginç ekipmanları arasında yerini aldı. Oyuncular konfor tercihine göre uzaktan kumandasını kullanarak koltuğu farklı pozisyonlara sokabiliyor.

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Espor oyuncularına daha çok hitap eden oyuncu koltuğunda tek bir 49 inçlik monitör veya 3 adet 27 inçlik monitör için kaide mevcut. Kaide de kumanda ile kontrol ediliyor. Klavye rafı döndürülerek öne veya geriye çekilebiliyor. Kasa ise koltuğun altına yerleştiriliyor.

Akrebin kuyruğunu temsil eden hareketli iskelet kısmında LED aydınlatma mevcut. Kasanın olduğu kabin ise havalandırma çıkışları ile soğutmanın verimli olmasını sağlıyor.

Tasarımı ile oldukça ilgi çeken Cluvens IW-SK Zero Gravity oyuncu koltuğu Alibaba üzerinde satılıyor. 1999$ olan fiyatı çoklu siparişlerde 100$ daha indirime giriyor.







https://www.cnet.com/news/this-giant-scorpion-is-really-a-zero-gravity-gaming-chair-and-computer-workstation/

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