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    En ilginç oyuncu donanımı ile tanışın: Akrep kral koltuğu

    Turnuvalarda uzun oyun süreleri geçirmek zorundaysanız akrep kral oyuncu koltuğu sayesinde farklı pozisyonlara geçerek vücudunuzu yorgunluktan kurtarabilirsiniz.
    8 sa.
    1,7b
    13
    9
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En ilginç oyuncu donanımı ile tanışın: Akrep kral koltuğu
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    Son dönemde oyuncu ekipmanları arasına oyuncu koltukları da katıldı. Bununla birlikte hızlı bir evrim geçiren oyuncu koltukları bugün masa ve monitörü de dahil eden iskelet yapılarına kavuşmuş durumda. Bir kabin haline gelen oyuncu koltuklarına ilginç bir örnek dahil oldu.

    Cluvens IW-SK Zero Gravity özellikleri ve fiyatı

    Cluvens IW-SK Zero Gravity adıyla geliştirilen oyuncu koltuğu; hareketli iskeleti ve akrebe benzeyen tasarımı ile son dönemin en ilginç ekipmanları arasında yerini aldı. Oyuncular konfor tercihine göre uzaktan kumandasını kullanarak koltuğu farklı pozisyonlara sokabiliyor.

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    Espor oyuncularına daha çok hitap eden oyuncu koltuğunda tek bir 49 inçlik monitör veya 3 adet 27 inçlik monitör için kaide mevcut. Kaide de kumanda ile kontrol ediliyor. Klavye rafı döndürülerek öne veya geriye çekilebiliyor. Kasa ise koltuğun altına yerleştiriliyor.

    Akrebin kuyruğunu temsil eden hareketli iskelet kısmında LED aydınlatma mevcut. Kasanın olduğu kabin ise havalandırma çıkışları ile soğutmanın verimli olmasını sağlıyor.

    Tasarımı ile oldukça ilgi çeken Cluvens IW-SK Zero Gravity oyuncu koltuğu Alibaba üzerinde satılıyor. 1999$ olan fiyatı çoklu siparişlerde 100$ daha indirime giriyor.





    https://www.cnet.com/news/this-giant-scorpion-is-really-a-zero-gravity-gaming-chair-and-computer-workstation/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 6 sa.
    [DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=yZSq8YJeWDg&feature=youtu.be]
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    Normandia_06 (Yalçın ) 6 sa. (düzenlendi)
    Tamam işte 3 kuruşa alıp Bayraktar markasını basıp 60 kuruşa millete iteleriz :))
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    addidas_85 6 sa. Normandia_06
    Hocam ya, maden bu işler bu kadar kolay, neden siz yapmıyorsunuz, bu kadar kolay olan bir şeyi insanın yapmaması için aptal olması lazım
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    AtiMX4 (Ati ) 8 sa.
    Turkiyede 50bin tl
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 8 sa.
    Tasarımı felan güzel paran olacak alacaksın
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    Johnny Silverhand 8 sa.
    Ucuzmuş alalım hemen.
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