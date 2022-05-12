FIFA serisine veda: EA Sports FC neler sunacak, FIFA 23'ten neler bekliyoruz?

Electronic Arts ile FIFA'nın anlaşması bitiyor ve 2023'ten itibaren FIFA serisi EA Sports FC olarak devam edecek. Bu yıl son FIFA oyunu FIFA 23 çıkış yapacak.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı FIFA serisi 30 yılın ardından bitiyor. FIFA ve Electronic Arts'ın anlaşamamasının ardından yolları ayırdılar ve Electronic Arts bundan sonra EA Sports FC ismiyle FIFA serisine devam edecek.

Biz de bu videomuzda EA Sports FC serisinde neler görebielceğimizi, ne gibi değişiklikler olacağını ve diğer detayları konuştuk. Ayrıca bu yıl çıkacak olan son FIFA oyunu FIFA 23'e dair beklentilerimizi de konuştuk.

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