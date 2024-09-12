PlayStation 5 Pro duyuruldu! Hayal kırıklığı mı? | NewGamePlus

NewGamePlus bir haftalık aradan sonra yine çok yoğun bir gündemle karşınızda. PlayStation 5 Pro'dan Concord'un kapanışa, GTA 6'dan Hogwarts Legacy 2'ye kadar birçok konuyu konuştuk.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:38 Açılış
00:44 PlayStation 5 Pro duyuruldu! Tüm detaylar ve fiyatı
17:49 eFootball'a resmi Türkçe spiker desteği ve Süper Lig lisansı
21:50 GTA 6, ünlü rock grubunun şarkısına talip oldu ama beklemediği bir cevap aldı
24:37 Hogwarts Legacy 2 onaylandı: Warner Bros. için en büyük öncelik
26:11 Concord'un 1 haftada fişi çekildi, Astro Bot 94 puan aldı
29:35 Kapanış