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    PlayStation 5 Pro duyuruldu! Hayal kırıklığı mı? | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz PlayStation 5 Pro oldu elbette. Cihazın hem teknik özelliklerini bu videoda yorumladık hem de PlayStation'ın geleceği hakkında konuştuk.

    NewGamePlus bir haftalık aradan sonra yine çok yoğun bir gündemle karşınızda. PlayStation 5 Pro'dan Concord'un kapanışa, GTA 6'dan Hogwarts Legacy 2'ye kadar birçok konuyu konuştuk.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:38 Açılış
    00:44 PlayStation 5 Pro duyuruldu! Tüm detaylar ve fiyatı
    17:49 eFootball'a resmi Türkçe spiker desteği ve Süper Lig lisansı
    21:50 GTA 6, ünlü rock grubunun şarkısına talip oldu ama beklemediği bir cevap aldı
    24:37 Hogwarts Legacy 2 onaylandı: Warner Bros. için en büyük öncelik
    26:11 Concord'un 1 haftada fişi çekildi, Astro Bot 94 puan aldı
    29:35 Kapanış

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