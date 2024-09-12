PlayStation 5 Pro duyuruldu! Hayal kırıklığı mı? | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz PlayStation 5 Pro oldu elbette. Cihazın hem teknik özelliklerini bu videoda yorumladık hem de PlayStation'ın geleceği hakkında konuştuk.

NewGamePlus bir haftalık aradan sonra yine çok yoğun bir gündemle karşınızda. PlayStation 5 Pro'dan Concord'un kapanışa, GTA 6'dan Hogwarts Legacy 2'ye kadar birçok konuyu konuştuk.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:38 Açılış

00:44 PlayStation 5 Pro duyuruldu! Tüm detaylar ve fiyatı

17:49 eFootball'a resmi Türkçe spiker desteği ve Süper Lig lisansı

21:50 GTA 6, ünlü rock grubunun şarkısına talip oldu ama beklemediği bir cevap aldı

24:37 Hogwarts Legacy 2 onaylandı: Warner Bros. için en büyük öncelik

26:11 Concord'un 1 haftada fişi çekildi, Astro Bot 94 puan aldı

29:35 Kapanış

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