Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor?

Bu videoda Tecno Camon serisinin yeni üyelerinden biri olan Tecno Camon 19 Neo hakkında konuşuyoruz. Gücünü MediaTek Helio 85'den alan bu ürün 48 Mp ana kameraya sahip. Sizler ürünü nasıl buldunuz?

Bu videoda Tecno Camon serisinin yeni üyelerinden biri olan Tecno Camon 19 Neo hakkında konuşuyoruz. Gücünü MediaTek Helio 85'den alan bu ürün 48 Mp ana kameraya sahip. Sizler ürünü nasıl buldunuz?

00:00 Giriş

00:17 Kutu içeriği

00:59 Tasarım

03:16 Kamera Çıkıntısı Testi

03:51 Kullanılan Malzeme

04:04 Ekran Özellikleri

04:58 İşlemci - RAM - Depolama Özellikleri

06:06 Performans Kaybı Testi

06:30 İşlemci Genel Değerlendirme

06:48 PUBG Mobile Performansı

07:30 Kamera Özellikleri

08:35 Fotoğraf ve Video Örnekleri

10:02 Batarya Özellikleri

10:32 Yazılım Özellikleri

11:06 Kapanış

Cihazın tasarımıyla başlayacak olursak 6.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahibiz. Ekrana baktığımızda delikli çentikli ön kamera yapısı bu cihazda kullanılmış. Tam ekran deneyimini olumlu etkiliyor. Sağ ve sol tarafta çerçeveler gayet iyi.

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Aşağıda da daha kalın bir çerçeve görüyoruz. Bu fiyatlardaki bir cihaz için oldukça normal detaylar. Sağ tarafa baktığımızda da güç ve ses butonları karşımıza çıkıyor.

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Güç butonu ek olarak parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Oldukça hızlı çalışıyor. Sol tarafta da sim kart yuvasını görüyoruz. Cihaz çift sim ve MicroSD kart desteğine sahip.

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Alt bölümde de 3.5mm kulaklık, Type-C ve hoparlör deliklerini görüyoruz. Kulaklığımız zaten kutudan çıkmıştı. Sıra şimdi arka tarafa geldi. Burada cihazın 3 farklı kamerası bizleri karşılıyor. Bir çıkıntıya sahipler ancak kılıfla beraber kullandığınızda sallanma yapmıyor.

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Arka tarafın genel olarak tasarımı bence güzel. Işığın arka tarafta vurmasıyla birlikte üst kısımda parlamalar oluyor. Güzel görünüyor ancak parmak izi bırakmaya çok müsait bir malzeme kullanılmış.

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Cihazın bütününde de plastik malzemeler görüyoruz. Bu hem çerçeve hem de arka taraf için geçerli bir durum. Cihazın fiyatı ve konumlandırılmış olduğu segment göz önüne alındığında kullanılan malzeme gayet normal.

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TECNO CAMON 19 NEO modelinde 6.8 inç büyüklüğünde 1080x 2460 çözünürlüğünde bir ekrana yer verilmiş. Bu ekran IPS LCD panel ve 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip.

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Ben ekranın sunmuş olduklarını segmenti itibarıyla beğendim. Parlaklık, renk doygunluğu gayet güzel. YouTube’da vakit geçirirken keyif verdiğini söyleyebilirim. Özellikle renklerini IPS LCD bir panele göre oldukça canlı buldum. Soluk bir ekranı yok. Ekran telefonlarda gerçekten önemli bir yere sahip. Ürünü satın alacak kullanıcıların memnun kalacağını düşünüyorum.

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Bu ürün gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim aşamasından geçen bu işlemci GPU tarafında da Mali G52 MC2’ye sahip. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını MicroSD kart yardımıyla yükseltebiliyorsunuz.

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CAMON 19 NEO modelinde sanal RAM desteği bulunuyor. + 5GB yükseltme yapabilirsiniz. Bu yükseltme sayesinde bekleyen uygulamalara dönüşte ve genel kullanımda performans artışı yaşanıyor.

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Telefonu her zaman olduğu gibi bir stres testine dahil ettim. Test boyunca cihazın işlemcisine yük bindi ve performans sıcaklığa bağlı düşüyor mu onu görebildik. CAMON 19 NEO 15 dakika boyunca yaptığım testte performansını %80 seviyelerinde koruyabildi.

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Oyun olarak da testlerimi PUBG Mobile'da yaptım. Ayarları en yüksek olacak şekilde grafikler HD, kare hızı yüksek ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarlardayken oyunu sıkıntısız oynayabilmeniz mümkün. Grafikleri akıcı, kare hızını yükseğe aldınızda da oyunun akıcılıından arttığını görüyorsunuz. Benim tavsiyem bu özelleştirmeyle birlikte oyunu oynamanız.

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Genel değerlendirme kısmında da bu cihazın işlemcisinin genel açıdan kabul edilebilir bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Özellikle cihazın yer aldığı segment itibarıyla CAMON 19 NEO dikkat çekici bir cihaz olmuş.

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Cihazın arka ana kamerasıyla devam edelim. Burada 48 Mp çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 2 Mp çözünürlüğünde derinlik ve yapay zeka kamerası eşlik ediyor. Arka tarafa dörtlü bir flaşta yerleştirilmiş.

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Ön bölüme gelince 32 Mp çözünürlüğünde bir ön kamera görüyoruz. Bu kısımda da çift ön flaşa sahibiz. Bu sayede gece fotoğrafları daha aydınlık oluyor. Yeni nesil cihazlarda görmeye başladığımız detaylardan bir tanesi. Özellikle toplu fotoğraflarda çok fazla işe yarıyor.

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Genel olarak kameranın sunabildiklerini beğendim. Özellikle yazılımsal olarak güzel destekler bulunuyor. Video bulanıklaştırmasının da yazılımsal olarak eklendiği düşünüldüğünde gayet iyi çalıştığını düşünüyorum.

KAMERA PERFORMANSINA VİDEODAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Bu batarya 18W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Batarya kapasitesi oldukça büyük ancak hızlı şarj değeri beklentimin oldukça aşağısında kaldı. En azından 35W seviyelerinde bir hızlı şarj değeri görseydik bu tarafta daha güzel olabilirdi.

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Sizler TECNO CAMON 19 NEO hakkında neler düşünüyorsunuz? 6299 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen bu cihazı alır mıydınız?





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