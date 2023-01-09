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    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor?

    Bu videoda Tecno Camon serisinin yeni üyelerinden biri olan Tecno Camon 19 Neo hakkında konuşuyoruz. Gücünü MediaTek Helio 85'den alan bu ürün 48 Mp ana kameraya sahip. Sizler ürünü nasıl buldunuz?

    Bu videoda Tecno Camon serisinin yeni üyelerinden biri olan Tecno Camon 19 Neo hakkında konuşuyoruz. Gücünü MediaTek Helio 85'den alan bu ürün 48 Mp ana kameraya sahip. Sizler ürünü nasıl buldunuz?

    • 00:00 Giriş
    • 00:17 Kutu içeriği
    • 00:59 Tasarım
    • 03:16 Kamera Çıkıntısı Testi
    • 03:51 Kullanılan Malzeme
    • 04:04 Ekran Özellikleri
    • 04:58 İşlemci - RAM - Depolama Özellikleri
    • 06:06 Performans Kaybı Testi
    • 06:30 İşlemci Genel Değerlendirme
    • 06:48 PUBG Mobile Performansı
    • 07:30 Kamera Özellikleri
    • 08:35 Fotoğraf ve Video Örnekleri
    • 10:02 Batarya Özellikleri
    • 10:32 Yazılım Özellikleri
    • 11:06 Kapanış

    Cihazın tasarımıyla başlayacak olursak 6.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahibiz. Ekrana baktığımızda delikli çentikli ön kamera yapısı bu cihazda kullanılmış. Tam ekran deneyimini olumlu etkiliyor. Sağ ve sol tarafta çerçeveler gayet iyi.

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Aşağıda da daha kalın bir çerçeve görüyoruz. Bu fiyatlardaki bir cihaz için oldukça normal detaylar. Sağ tarafa baktığımızda da güç ve ses butonları karşımıza çıkıyor.

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Güç butonu ek olarak parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Oldukça hızlı çalışıyor. Sol tarafta da sim kart yuvasını görüyoruz. Cihaz çift sim ve MicroSD kart desteğine sahip. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Alt bölümde de 3.5mm kulaklık, Type-C ve hoparlör deliklerini görüyoruz. Kulaklığımız zaten kutudan çıkmıştı. Sıra şimdi arka tarafa geldi. Burada cihazın 3 farklı kamerası bizleri karşılıyor. Bir çıkıntıya sahipler ancak kılıfla beraber kullandığınızda sallanma yapmıyor. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Arka tarafın genel olarak tasarımı bence güzel. Işığın arka tarafta vurmasıyla birlikte üst kısımda parlamalar oluyor. Güzel görünüyor ancak parmak izi bırakmaya çok müsait bir malzeme kullanılmış. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Cihazın bütününde de plastik malzemeler görüyoruz. Bu hem çerçeve hem de arka taraf için geçerli bir durum. Cihazın fiyatı ve konumlandırılmış olduğu segment göz önüne alındığında kullanılan malzeme gayet normal. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    TECNO CAMON 19 NEO modelinde 6.8 inç büyüklüğünde 1080x 2460 çözünürlüğünde bir ekrana yer verilmiş. Bu ekran IPS LCD panel ve 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Ben ekranın sunmuş olduklarını segmenti itibarıyla beğendim. Parlaklık, renk doygunluğu gayet güzel. YouTube’da vakit geçirirken keyif verdiğini söyleyebilirim. Özellikle renklerini IPS LCD bir panele göre oldukça canlı buldum. Soluk bir ekranı yok. Ekran telefonlarda gerçekten önemli bir yere sahip. Ürünü satın alacak kullanıcıların memnun kalacağını düşünüyorum. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Bu ürün gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim aşamasından geçen bu işlemci GPU tarafında da Mali G52 MC2’ye sahip.  Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını MicroSD kart yardımıyla yükseltebiliyorsunuz.

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    CAMON 19 NEO modelinde sanal RAM desteği bulunuyor. + 5GB yükseltme yapabilirsiniz. Bu yükseltme sayesinde bekleyen uygulamalara dönüşte ve genel kullanımda performans artışı yaşanıyor. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Telefonu her zaman olduğu gibi bir stres testine dahil ettim. Test boyunca cihazın işlemcisine yük bindi ve performans sıcaklığa bağlı düşüyor mu onu görebildik. CAMON 19 NEO 15 dakika boyunca yaptığım testte performansını %80 seviyelerinde koruyabildi. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Oyun olarak da testlerimi PUBG Mobile'da yaptım. Ayarları en yüksek olacak şekilde grafikler HD, kare hızı yüksek ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarlardayken oyunu sıkıntısız oynayabilmeniz mümkün. Grafikleri akıcı, kare hızını yükseğe aldınızda da oyunun akıcılıından arttığını görüyorsunuz. Benim tavsiyem bu özelleştirmeyle birlikte oyunu oynamanız. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Genel değerlendirme kısmında da bu cihazın işlemcisinin genel açıdan kabul edilebilir bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Özellikle cihazın yer aldığı segment itibarıyla CAMON 19 NEO dikkat çekici bir cihaz olmuş. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Cihazın arka ana kamerasıyla devam edelim. Burada 48 Mp çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 2 Mp çözünürlüğünde derinlik ve yapay zeka kamerası eşlik ediyor. Arka tarafa dörtlü bir flaşta yerleştirilmiş. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Ön bölüme gelince 32 Mp çözünürlüğünde bir ön kamera görüyoruz. Bu kısımda da çift ön flaşa sahibiz. Bu sayede gece fotoğrafları daha aydınlık oluyor. Yeni nesil cihazlarda görmeye başladığımız detaylardan bir tanesi. Özellikle toplu fotoğraflarda çok fazla işe yarıyor. 

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Genel olarak kameranın sunabildiklerini beğendim. Özellikle yazılımsal olarak güzel destekler bulunuyor. Video bulanıklaştırmasının da yazılımsal olarak eklendiği düşünüldüğünde gayet iyi çalıştığını düşünüyorum. 

    KAMERA PERFORMANSINA VİDEODAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

    Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Bu batarya 18W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Batarya kapasitesi oldukça büyük ancak hızlı şarj değeri beklentimin oldukça aşağısında kaldı. En azından 35W seviyelerinde bir hızlı şarj değeri görseydik bu tarafta daha güzel olabilirdi.

    Fiyatıyla öne çıkan TECNO CAMON 19 NEO neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Sizler TECNO CAMON 19 NEO hakkında neler düşünüyorsunuz? 6299 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen bu cihazı alır mıydınız?


     

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