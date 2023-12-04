Samsung Galaxy S23 Ultra uzun kullanım testi - Bu yılın favorisi!

Bu videoda tanıtıldığı günden beri kullanmış olduğum Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında deneyimlerimi ve cihazın özelliklerini sizlere anlatıyorum. Çok sevilen bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz?

Samsung'un üst segment cihazları her zaman tepeye oynayan modeller oluyor. Bu videomuzun konuğu olan Samsung Galaxy S23 Ultra modeli de kesinlikle o telefon modellerinden biri olmuş. Dolu dolu özelliklere sahip olan bu telefon geçirdiğim zamanlarda beni çok mutlu etti. Sizler Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz?

00:00 Giriş

01:06 Tasarım Detayları

06:38 Ekran Özellikleri ve Deneyimlerim

12:21 İşlemci Nasıl?

16:23 Kamera Özellikleri ve Değerlendirmeler

26:40 Sosyal Medya Paylaşımları

27:56 Bixby Vision

28:28 Fotoğraf ve Video Örnekleri Gösterimi

31:21 Batarya Deneyimi Nasıl?

33:53 Hoparlör Deneyimlerim ve Test

35:03 Yazılım Özellikleri ve Dex

36:28 S Pen

37:23 Kapanış ve Genel Değerlendirme

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