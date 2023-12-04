Samsung Galaxy S23 Ultra uzun kullanım testi - Bu yılın favorisi!

Samsung'un üst segment cihazları her zaman tepeye oynayan modeller oluyor. Bu videomuzun konuğu olan Samsung Galaxy S23 Ultra modeli de kesinlikle o telefon modellerinden biri olmuş. Dolu dolu özelliklere sahip olan bu telefon geçirdiğim zamanlarda beni çok mutlu etti. Sizler Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz?
- 00:00 Giriş
- 01:06 Tasarım Detayları
- 06:38 Ekran Özellikleri ve Deneyimlerim
- 12:21 İşlemci Nasıl?
- 16:23 Kamera Özellikleri ve Değerlendirmeler
- 26:40 Sosyal Medya Paylaşımları
- 27:56 Bixby Vision
- 28:28 Fotoğraf ve Video Örnekleri Gösterimi
- 31:21 Batarya Deneyimi Nasıl?
- 33:53 Hoparlör Deneyimlerim ve Test
- 35:03 Yazılım Özellikleri ve Dex
- 36:28 S Pen
- 37:23 Kapanış ve Genel Değerlendirme