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    Samsung Galaxy S23 Ultra uzun kullanım testi - Bu yılın favorisi!

    Bu videoda tanıtıldığı günden beri kullanmış olduğum Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında deneyimlerimi ve cihazın özelliklerini sizlere anlatıyorum. Çok sevilen bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz?

    Samsung'un üst segment cihazları her zaman tepeye oynayan modeller oluyor. Bu videomuzun konuğu olan Samsung Galaxy S23 Ultra modeli de kesinlikle o telefon modellerinden biri olmuş. Dolu dolu özelliklere sahip olan bu telefon geçirdiğim zamanlarda beni çok mutlu etti. Sizler Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? 

    • 00:00 Giriş
    • 01:06 Tasarım Detayları
    • 06:38 Ekran Özellikleri ve Deneyimlerim
    • 12:21 İşlemci Nasıl?
    • 16:23 Kamera Özellikleri ve Değerlendirmeler
    • 26:40 Sosyal Medya Paylaşımları
    • 27:56 Bixby Vision
    • 28:28 Fotoğraf ve Video Örnekleri Gösterimi
    • 31:21 Batarya Deneyimi Nasıl?
    • 33:53 Hoparlör Deneyimlerim ve Test
    • 35:03 Yazılım Özellikleri ve Dex
    • 36:28 S Pen
    • 37:23 Kapanış ve Genel Değerlendirme
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