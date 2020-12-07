Fortune yılın iş insanlarını seçti: Lisa SU 2. sıraya yerleşti

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Fortune dergisi yılın iş insanlarını seçti. Elon Musk’ın birinci sırada yer aldığı listede 2. sırada Lisa SU ve 3. sırada Jensen Huang yer aldı.

AMD'yi uçurumun kenarından alan isim

AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa SU’nun bu yıl listeye ikinci sıradan hızlı bir giriş yapmasında itici güç batmak üzere olan AMD’yi zirveye çıkarması olmuş.

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Üstelik önceki yıla kıyasla %44’lük artışla 9 milyar dolara yaklaşan satışların yanı sıra firmanın stok değerinde de benzeri zor bulunacak artış kayda geçti.

2016 yılında 2 dolar seviyesinde dolaşan AMD hisseleri bugünlerde 85 dolar’ı geçmiş bulunuyor. Bu da AMD’nin stok market değerini 100 milyar doların üzerine taşıyor.

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Donanımseverlerin yüzünü hem işlemci hem de ekran kartı tarafında güldürmeyi başaran Lisa SU’nun sıradaki hedefi ise Xilinx’i 35 milyar dolara satın alarak otomotiv ve 5G mobil cihaz sektörüne giriş yapmak olarak görülüyor.

https://fortune.com/businessperson-of-the-year/2020/lisa-su/

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