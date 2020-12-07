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    Fortune yılın iş insanlarını seçti: Lisa SU 2. sıraya yerleşti

    ABD merkezli iş dergisi Fortune yılın iş insanları listesini yayınladı. Listede kırmızı ekibin lideri Lisa SU dikkat çekti. Bunun arkasında AMD’nin son birkaç yıl içerisindeki hızlı yükselişi yatıyor.
    2 hf.
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    Donanım Haber
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    Metehan Göktaş
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    Fortune yılın iş insanlarını seçti: Lisa SU 2. sıraya yerleşti
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    Fortune dergisi yılın iş insanlarını seçti. Elon Musk’ın birinci sırada yer aldığı listede 2. sırada Lisa SU ve 3. sırada Jensen Huang yer aldı.

    AMD'yi uçurumun kenarından alan isim

    AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa SU’nun bu yıl listeye ikinci sıradan hızlı bir giriş yapmasında itici güç batmak üzere olan AMD’yi zirveye çıkarması olmuş.

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    Üstelik önceki yıla kıyasla %44’lük artışla 9 milyar dolara yaklaşan satışların yanı sıra firmanın stok değerinde de benzeri zor bulunacak artış kayda geçti.

    2016 yılında 2 dolar seviyesinde dolaşan AMD hisseleri bugünlerde 85 dolar’ı geçmiş bulunuyor. Bu da AMD’nin stok market değerini 100 milyar doların üzerine taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı"

    Donanımseverlerin yüzünü hem işlemci hem de ekran kartı tarafında güldürmeyi başaran Lisa SU’nun sıradaki hedefi ise Xilinx’i 35 milyar dolara satın alarak otomotiv ve 5G mobil cihaz sektörüne giriş yapmak olarak görülüyor.



    https://fortune.com/businessperson-of-the-year/2020/lisa-su/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fortnite diye okudum
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Haklisin tum dunya apple in cevresinde donuyor apple harikalara koşuyor apple bir ilke basvuruyor ve o da ne salak bir patent basvurusu daha ve apple number one.Aklıma şey geldi apple diye bir şarkı vardı.Hayatimda bu kadar beş para etmez bir zihniyete sahip bir sirket daha gormedim ben.Herseyi kendi cevresinde donuyor.Hersey kısitli ve yine herseyi kendine bagimli etme zihniyeti ve sonuç bellli.İnsanlar artik tiksiniyor kalite algisi parcalandi gitti bile.Dünyanin en zengin adamı olsam yemin ederim gidipte yine apple ürunu almam.Şarkıyı buldum dir paylasayim 😂
    Haklisin tum dunya apple in cevresinde donuyor apple harikalara koşuyor apple bir ilke basvuruyor ve o da ne salak bir patent basvurusu daha ve apple number one...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lisa su 1 numaraya koymama sebebi belki Musk biraz daha medyatik olduğundan olabilir. Ama bence Dr Lisa daha büyük işler başardı. Çünkü kötü giden bişeyi düzeltmek gerçekten çok ama çok zor hele algıyı değiştirmek... Bir kaç yıl önce Amd deyince suratını ekşiten tüketici şimdi bu işlemcileri almak için birbiriyle yarışıyor. Ama Musk şanslı adam zarar açıklarken bile yatırım topladı yani ukalalık etmek istemem ama kim olsa başarısız olmazdı Musk’ın yerinde düşünün Musk’ın düşündüğünü düşünen ama onun kadar itibarı olmayan binlerce fikir insanı var.
    Lisa su 1 numaraya koymama sebebi belki Musk biraz daha medyatik olduğundan olabilir. Ama bence Dr Lisa daha büyük işler başardı. Çünkü kötü giden bişeyi düzelt...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcake± (mehmet *********) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple tekelci zihniyetli bir firmadır. Kullanıcıyı çok düşünmez, hatta hiç...

    Kusura bakmayın ama ben de ona saygı duymak zorunda değilim. Saygı zorla olmaz. Karşılıklı olur. Bir türlü sevemedim Apple'ı...
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    mamad 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amd'nin başına 2015'te geçti sanıyordum 2014 sonuymuş. Bunun anlamı, hem cpu hem gpu tarafında kesinlikle firmayı başarıya taşıyan yönetici olduğudur. Gerçi Zen mimarisinin ortaya çıkmasını sağlayan Jimmy Keller çok daha önceden gelmişti ve Lisa Su Amd'nin başına geçeli bir yıl bile olmadan firmadan ayrılmıştı. Yani Lisa Su ceo olmadan önce Zen mimarisi baya yol kat etmişti. Ancak bu mimarinin ürün haline getirilmesi, bu işin yönetilmesi, sonrasında devamının sağlanması gibi önemli işler Lisa Su'nun yönetiminde gerçekleşti.

    Gpu tarafında ise Lisa Su'nun ilk dönemleri çok güzel değildi. Gerçi orada da RTG'nin ortaya çıkışı, o dönemde Fury'nin gündem oluşturması falan fena fikirler değildi. Ancak sonuç hüsran oldu. 14nm döneminde ise durum daha kötüye gitti. Neyse ki Raja sonrasın Wang gpu tarafını toparladı ve Navi mimarisi ile ciddi bir çıkış yakalandı. Yıllar sonra Nvidia'nın karşısına gerçek anlamda rakip olabilecek ürünler koydular.

    Amd tarihinde ilk kez hem cpu hem de gpu alanında rekabet edebiliyor ve bunu ciddi biçimde yapıyor. Hatta rakiplerinden üstün olduğu noktalar var. İşlemci tarafında teknik anlamda üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Ekran kartı tarafında ise mentalite olarak olmasa da teknik olarak kafa kafaya. Ati'yi aldıkları 2006 yazında Intel c2d işlemcileri tanıtarak üstünlük kurmuştu ama Amd'nin elindeki Athlon x2 işlemciler hala güçlüydü. Gpu tarafındaki liderliği ise yalnızca 3-4 ay sürmüştü. Çünkü orada da Nvidia g80 gpulu gf8 ailesini sunmuştu. Sonrasında da Amd bir daha iki tarafta da bugün olduğu kadar güçlü bir konuma ulaşamamıştı. Bu sebeple Lisa Su, Amd'ye, tarihinin en başarılı günlerini hatta altın dönemini yaşatan yönetici olarak görülüyor.

    Enteresan olan ise 3. sırada da Jensen'in bulunması. 2017'de birinci olmuş. Gerçi o zaman firma resmen patlama yapmıştı. Bu Tayvanlı'lardan korkmak lazım.

    Edit: Bu ikisi için akraba falan da denmiş ya la. Gerçi Lisa Su yok öyle bir şey demiş.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Parti kur oy verelim Lisa Hanım
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    Muten Baba 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Varsa bizim de oy hakkımız verelimde 1. sıraya alalım hanmfendiyi , sayesinde 1200 dolara cıkan gpu dan daha iyisini 700 dolara cıakrttırdı nvidia , çekişme kapışma iyidir , kullanıcıya yarar
    Yanıtla +2
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    435 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne lisası ne musk'ı? biri de apple demiş hayretler içindeyim. 2020 itibariyle aşıdan daha önemli ne var? ananısı babanızı eşinizi evladınızı musk mı kurtarıyor? aşıyı ilk başarılı aşıyı kim çıkardıysa şirketin ceo'su yılın adamıdır.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple işlemcisini gördükten sonra nedense bir anda tüm dünya yalanmış gibi geldi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Haklisin tum dunya apple in cevresinde donuyor apple harikalara koşuyor apple bir ilke basvuruyor ve o da ne salak bir patent basvurusu daha ve apple number one.Aklıma şey geldi apple diye bir şarkı vardı.Hayatimda bu kadar beş para etmez bir zihniyete sahip bir sirket daha gormedim ben.Herseyi kendi cevresinde donuyor.Hersey kısitli ve yine herseyi kendine bagimli etme zihniyeti ve sonuç bellli.İnsanlar artik tiksiniyor kalite algisi parcalandi gitti bile.Dünyanin en zengin adamı olsam yemin ederim gidipte yine apple ürunu almam.Şarkıyı buldum dir paylasayim 😂
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gadın didiğin bele olur. Gadın!
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lisa su 1 numaraya koymama sebebi belki Musk biraz daha medyatik olduğundan olabilir. Ama bence Dr Lisa daha büyük işler başardı. Çünkü kötü giden bişeyi düzeltmek gerçekten çok ama çok zor hele algıyı değiştirmek... Bir kaç yıl önce Amd deyince suratını ekşiten tüketici şimdi bu işlemcileri almak için birbiriyle yarışıyor. Ama Musk şanslı adam zarar açıklarken bile yatırım topladı yani ukalalık etmek istemem ama kim olsa başarısız olmazdı Musk’ın yerinde düşünün Musk’ın düşündüğünü düşünen ama onun kadar itibarı olmayan binlerce fikir insanı var.
    Yanıtla +6
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    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    basligi okuyunca lisa su nun uzerinde kim olabilir, onca basarisindan sonra degim ama elon musk'mis. baskasida olamazdi.
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    blue7 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hastayım şu kadına ya
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    1702 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd ryzen, fortune ve
    4 etiket daha fortune yılın iş insanları amd lisa su fortune fortune dergisi Donanım
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