Fortune yılın iş insanlarını seçti: Lisa SU 2. sıraya yerleşti

Fortune dergisi yılın iş insanlarını seçti. Elon Musk’ın birinci sırada yer aldığı listede 2. sırada Lisa SU ve 3. sırada Jensen Huang yer aldı.
AMD'yi uçurumun kenarından alan isim
AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa SU’nun bu yıl listeye ikinci sıradan hızlı bir giriş yapmasında itici güç batmak üzere olan AMD’yi zirveye çıkarması olmuş.İlginizi Çekebilir ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor!
Üstelik önceki yıla kıyasla %44’lük artışla 9 milyar dolara yaklaşan satışların yanı sıra firmanın stok değerinde de benzeri zor bulunacak artış kayda geçti.
2016 yılında 2 dolar seviyesinde dolaşan AMD hisseleri bugünlerde 85 dolar’ı geçmiş bulunuyor. Bu da AMD’nin stok market değerini 100 milyar doların üzerine taşıyor.
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Donanımseverlerin yüzünü hem işlemci hem de ekran kartı tarafında güldürmeyi başaran Lisa SU’nun sıradaki hedefi ise Xilinx’i 35 milyar dolara satın alarak otomotiv ve 5G mobil cihaz sektörüne giriş yapmak olarak görülüyor.
https://fortune.com/businessperson-of-the-year/2020/lisa-su/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın ama ben de ona saygı duymak zorunda değilim. Saygı zorla olmaz. Karşılıklı olur. Bir türlü sevemedim Apple'ı...
Gpu tarafında ise Lisa Su'nun ilk dönemleri çok güzel değildi. Gerçi orada da RTG'nin ortaya çıkışı, o dönemde Fury'nin gündem oluşturması falan fena fikirler değildi. Ancak sonuç hüsran oldu. 14nm döneminde ise durum daha kötüye gitti. Neyse ki Raja sonrasın Wang gpu tarafını toparladı ve Navi mimarisi ile ciddi bir çıkış yakalandı. Yıllar sonra Nvidia'nın karşısına gerçek anlamda rakip olabilecek ürünler koydular.
Amd tarihinde ilk kez hem cpu hem de gpu alanında rekabet edebiliyor ve bunu ciddi biçimde yapıyor. Hatta rakiplerinden üstün olduğu noktalar var. İşlemci tarafında teknik anlamda üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Ekran kartı tarafında ise mentalite olarak olmasa da teknik olarak kafa kafaya. Ati'yi aldıkları 2006 yazında Intel c2d işlemcileri tanıtarak üstünlük kurmuştu ama Amd'nin elindeki Athlon x2 işlemciler hala güçlüydü. Gpu tarafındaki liderliği ise yalnızca 3-4 ay sürmüştü. Çünkü orada da Nvidia g80 gpulu gf8 ailesini sunmuştu. Sonrasında da Amd bir daha iki tarafta da bugün olduğu kadar güçlü bir konuma ulaşamamıştı. Bu sebeple Lisa Su, Amd'ye, tarihinin en başarılı günlerini hatta altın dönemini yaşatan yönetici olarak görülüyor.
Enteresan olan ise 3. sırada da Jensen'in bulunması. 2017'de birinci olmuş. Gerçi o zaman firma resmen patlama yapmıştı. Bu Tayvanlı'lardan korkmak lazım.
Edit: Bu ikisi için akraba falan da denmiş ya la. Gerçi Lisa Su yok öyle bir şey demiş.
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