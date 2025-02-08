Telefon & bilgisayar DNS önbelleği (cache) temizleme

- DNS önbelleği nasıl temizlenir 💡
- CMD komutu ile DNS önbelleği temizleme (Windows 10 & 11) ⌨️
- Mac’te DNS önbellek temizleme adımları 💻
- Android telefon Chrome tarayıcıda DNS cache temizleme 📲
- iPhone’da DNS önbellek temizleme adımları 📱
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DNS önbelleği, bir cihazın işletim sistemi veya web tarayıcısında önceki DNS aramalarıyla ilgili bilgilerin geçici olarak depolanmasıdır. DNS aramasının yerel bir kopyasını tutmak, işletim sisteminizin veya tarayıcınızın bunu hızlı bir şekilde almasını sağlar; böylece bir web sitesinin URL'si karşılık gelen IP adresine çok daha etkili bir şekilde çözülebilir. DNS önbelleği, internette gezinme deneyiminizi hızlandırabilirken, önbelleğe alınan bilgiler güncelliğini yitirirse veya bozulursa sorunlara da yol açabilir. Örneğin; bir web sitesi IP adresini değiştirirse, bilgisayarınızda hala eski IP adresi önbellekteyse, web sitesine bağlanamazsınız. Benzer şekilde, DNS önbelleği bozulursa, bağlantı sorunlarına yol açabilir. DNS önbelleğini temizleme işleminin nasıl yapıldığını bilmek önemlidir. Telefonda ve bilgisayarda DNS önbelleği nasıl temizlenir adım adım anlatıyoruz.
DNS önbelleği nasıl temizlenir 💡
CMD komutu ile DNS önbelleği temizleme (Windows 10 & 11) ⌨️
- Komut İstemi’ni yönetici olarak çalıştırın
- “ipconfig /flushdns” komutunu girin
- DNS önbelleği temizlendi mesajını göreceksiniz
DNS önbelleği temizleme komutu: ipconfig /flushdns
Mac’te DNS önbellek temizleme adımları 💻
- Terminal uygulamasını açın
- “sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder” komutunu yazın
- DNS önbelleği temizlenecektir.
Mac bilgisayarda DNS önbelleği temizleme komutu, işletim sisteminin sürümüne göre farklılık gösterir. macOS sürümüne göre girmeniz gereken DNS cache silme komutları şu şekildedir:
- El Capitan: sudo killall -HUP mDNSResponder,
- Yosemite: sudo discoveryutil udnsflushcaches,
- Lion, Mountain Lion ve Mavericks: sudo killall -HUP mDNSResponder,
- Snow Leopard: sudo dscacheutil -flushcache,
- Leopard: sudo lookupd -flushcache,
- Tiger: lookupd -flushcache komutunu girin.
Android telefon Chrome tarayıcıda DNS cache temizleme 📲
- Ayarlar’ı açın
- Ağ ayarlarını sıfırlama seçeneğini bulun
- Chrome’u açın
- Adres çubuğuna “chrome://net-internals/#dns” yazın
- Tarayıcı DNS önbelleğini temizlemek için “Clear host cache” butonuna tıklayın.
iPhone’da DNS önbellek temizleme adımları 📱
- Uçak modunu kullanın
- Telefonu yeniden başlatın
- Ağ ayarlarını sıfırlayın
DNS önbellek temizleme işlemi güvenlidir ve kayıtlı parolalarınızı, tarayıcı geçmişinizi veya diğer kişisel verilerinizi etkilemez. Güncel olmayan DNS bilgilerini siler ve bilgisayarınızın güncel DNS kayıtlarını almasını sağlar.
DNS önbelleğini ne sıklıkla temizlemeniz gerektiğine dair kesin bir kural yoktur. Bağlantı sorunları veya DNS hataları yaşadığınızda veya ağ ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra (DNS sağlayıcılarını değiştirmek gibi) bunu yapmanız iyi olacaktır. Windows ve Mac bilgisayarda, iPhone ve Android telefonda Chrome tarayıcıda DNS önbelleği nasıl temizlenir yukarıda adım adım anlatılmıştır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.