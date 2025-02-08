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    Telefon & bilgisayar DNS önbelleği (cache) temizleme

    Telefon ve bilgisayarda internet bağlantı sorununu çözmek için DNS önbelleği temizleme nasıl yapılır? İşte sıkça merak edilen Windows, Mac, Android ve iPhone'da DNS cache silme adımları:

    DNS önbelleği, bir cihazın işletim sistemi veya web tarayıcısında önceki DNS aramalarıyla ilgili bilgilerin geçici olarak depolanmasıdır. DNS aramasının yerel bir kopyasını tutmak, işletim sisteminizin veya tarayıcınızın bunu hızlı bir şekilde almasını sağlar; böylece bir web sitesinin URL'si karşılık gelen IP adresine çok daha etkili bir şekilde çözülebilir. DNS önbelleği, internette gezinme deneyiminizi hızlandırabilirken, önbelleğe alınan bilgiler güncelliğini yitirirse veya bozulursa sorunlara da yol açabilir. Örneğin; bir web sitesi IP adresini değiştirirse, bilgisayarınızda hala eski IP adresi önbellekteyse, web sitesine bağlanamazsınız. Benzer şekilde, DNS önbelleği bozulursa, bağlantı sorunlarına yol açabilir. DNS önbelleğini temizleme işleminin nasıl yapıldığını bilmek önemlidir. Telefonda ve bilgisayarda DNS önbelleği nasıl temizlenir adım adım anlatıyoruz.

    DNS önbelleği nasıl temizlenir 💡

    dns cache temizleme Tam Boyutta Gör
    DNS önbelleğini temizlemek, bilgisayarınızdaki tüm önbelleğe alınmış DNS bilgilerini temizler. Bu, bir sonraki sefer web sitesine bağlandığınızda bilgisayarınızın DNS sunucusundan yeni DNS bilgileri istemesini zorunlu kılar. DNS önbellek silme işlemi, güncelliğini yitirmiş veya bozulmuş DNS bilgilerinin neden olduğu bağlantı sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir. DNS cache temizleme kolaydır ancak işletim sisteminize ve bu işlemi bilgisayardan mı tarayıcıdan mı yaptığınıza bağlı olarak farklılık gösterir. Windows ve Mac’te DNS önbelleği nasıl temizlenir? adım adım görelim:

    CMD komutu ile DNS önbelleği temizleme (Windows 10 & 11) ⌨️

    dns önbelleği temizleme komutu Tam Boyutta Gör

    1. Komut İstemi’ni yönetici olarak çalıştırın
    2. “ipconfig /flushdns” komutunu girin
    3. DNS önbelleği temizlendi mesajını göreceksiniz

    DNS önbelleği temizleme komutu: ipconfig /flushdns

    Mac’te DNS önbellek temizleme adımları 💻

    macOS dns önbellek temizleme Tam Boyutta Gör

    1. Terminal uygulamasını açın
    2. sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder” komutunu yazın
    3. DNS önbelleği temizlenecektir.

    Mac bilgisayarda DNS önbelleği temizleme komutu, işletim sisteminin sürümüne göre farklılık gösterir. macOS sürümüne göre girmeniz gereken DNS cache silme komutları şu şekildedir:

    • El Capitan: sudo killall -HUP mDNSResponder,
    • Yosemite: sudo discoveryutil udnsflushcaches,
    • Lion, Mountain Lion ve Mavericks: sudo killall -HUP mDNSResponder,
    • Snow Leopard: sudo dscacheutil -flushcache,
    • Leopard: sudo lookupd -flushcache,
    • Tiger: lookupd -flushcache komutunu girin.

    Android telefon Chrome tarayıcıda DNS cache temizleme 📲

    android chrome tarayıcı dns önbelleği temizleme Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar’ı açın
    2. Ağ ayarlarını sıfırlama seçeneğini bulun
    3. Chrome’u açın
    4. Adres çubuğuna “chrome://net-internals/#dns” yazın
    5. Tarayıcı DNS önbelleğini temizlemek için “Clear host cache” butonuna tıklayın.

    iPhone’da DNS önbellek temizleme adımları 📱

    iPhone telefon dns cache temizleme Tam Boyutta Gör

    1. Uçak modunu kullanın
    2. Telefonu yeniden başlatın
    3. Ağ ayarlarını sıfırlayın

    DNS önbellek temizleme işlemi güvenlidir ve kayıtlı parolalarınızı, tarayıcı geçmişinizi veya diğer kişisel verilerinizi etkilemez. Güncel olmayan DNS bilgilerini siler ve bilgisayarınızın güncel DNS kayıtlarını almasını sağlar.

    DNS önbelleğini ne sıklıkla temizlemeniz gerektiğine dair kesin bir kural yoktur. Bağlantı sorunları veya DNS hataları yaşadığınızda veya ağ ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra (DNS sağlayıcılarını değiştirmek gibi) bunu yapmanız iyi olacaktır. Windows ve Mac bilgisayarda, iPhone ve Android telefonda Chrome tarayıcıda DNS önbelleği nasıl temizlenir yukarıda adım adım anlatılmıştır.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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