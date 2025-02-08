Telefon & bilgisayar DNS önbelleği (cache) temizleme

DNS önbelleği, bir cihazın işletim sistemi veya web tarayıcısında önceki DNS aramalarıyla ilgili bilgilerin geçici olarak depolanmasıdır. DNS aramasının yerel bir kopyasını tutmak, işletim sisteminizin veya tarayıcınızın bunu hızlı bir şekilde almasını sağlar; böylece bir web sitesinin URL'si karşılık gelen IP adresine çok daha etkili bir şekilde çözülebilir. DNS önbelleği, internette gezinme deneyiminizi hızlandırabilirken, önbelleğe alınan bilgiler güncelliğini yitirirse veya bozulursa sorunlara da yol açabilir. Örneğin; bir web sitesi IP adresini değiştirirse, bilgisayarınızda hala eski IP adresi önbellekteyse, web sitesine bağlanamazsınız. Benzer şekilde, DNS önbelleği bozulursa, bağlantı sorunlarına yol açabilir. DNS önbelleğini temizleme işleminin nasıl yapıldığını bilmek önemlidir. Telefonda ve bilgisayarda DNS önbelleği nasıl temizlenir adım adım anlatıyoruz.

DNS önbellek temizleme işlemi güvenlidir ve kayıtlı parolalarınızı, tarayıcı geçmişinizi veya diğer kişisel verilerinizi etkilemez. Güncel olmayan DNS bilgilerini siler ve bilgisayarınızın güncel DNS kayıtlarını almasını sağlar.

DNS önbelleğini ne sıklıkla temizlemeniz gerektiğine dair kesin bir kural yoktur. Bağlantı sorunları veya DNS hataları yaşadığınızda veya ağ ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra (DNS sağlayıcılarını değiştirmek gibi) bunu yapmanız iyi olacaktır. Windows ve Mac bilgisayarda, iPhone ve Android telefonda Chrome tarayıcıda DNS önbelleği nasıl temizlenir yukarıda adım adım anlatılmıştır.

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