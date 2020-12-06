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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı

    AMD masaüstü tarafında kızıştırdığı rekabet ortamnı mobile de taşımaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan 4 Ryzen 5000H yongası önümüzdeki dönemde oyuncu dizüstülerine güç vermeye geliyor.
    2 hf.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı

    Ryzen 5000 işlemcileriyle Intel’e bir darbe daha indiren AMD şimdi de mobil taraf için kollarını sıvıyor. Ortaya çıkan 4 yonga kaslı dizüstülerin kalbinde yer alacak.

    Ryzen 5000H (35-45 watt TDP)

    Paylaşılan işlemcilerden Ryzen 9 5900HX geçtiğimiz gün Geekbench’te ortaya çıkan model olmakla birlikte 8/16 konfigürasyonunda 3.3/4.6 GHz’lik aralıkta görev yapacak.

    Ryzen 9 5900HS ise 5900HX’in 35 watt TDP’li versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 3.1/4.5 GHz’lik değere düşülen yonga ağabeyinde olduğu gibi 8 GPU ünitesi taşımasına karşın iGPU frekansı bilinmiyor.

    Ryzen 7 5800H’ta 8/16 izleğe devam edilirken taban frekans 3.2 GHz’e yükseltilmiş. Boost frekansı paylaşılmayan yongada 45 wattlık TDP bütçesi belirlenirken 8 GPU ünitesine devam edilmiş.

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    Ryzen 5 5600H 4 mobil APU arasında en mütevazı seçenek olarak listelenmiş. 6 çekirdek 12 izlekli işlemci 3.0 GHz’den 4.1 GHz’e yükselirken 45 wattlık ısıl tasarım gücü çerçevesinde çalışıyor.

    Ryzen 5000U (10-25 watt TDP)

    15 watt TDP’li Ryzen 5000U ailesinde ise daha önce de paylaştığımız üzere Zen 2 mimarili Lucienne yongaları ise Zen 3 mimarili Cezanne modelleri karışık listelenmiş.

    İkinci hanesinde çift sayı tercih edilen Cezanne APU’larından Ryzen 7 5800U 8/16 konfigürasyona sahipken 2.0 GHz’den 4.4 GHz’e yükselebilecek.

    Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü"

    16 MB'lık L3 önbellekle desteklenen modelin 8 üniteli iGPU’su ise 2.0 GHz’de görev yapacak. Son olarak Ryzen 5000H ve 5000U çözümlerinin CES 2021’de detaylandırılması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000h-series-and-ryzen-5000u-mobile-cpu-series-specifications-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sanal Dilenci 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5000 seri laptoplar ne zaman çıkar
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    eren5361 (Eren Tarık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güya 4000 serisinde de devrim yapacaktı fiyat performans bi asus tuf vardı başka da görmedik zaten çok başarısız bi dönemdi amd için
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    gtx295 (RnC ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Q1 2021 de gelecek sanırım bunlar. Peki rx6800xt li modeller olacakmi ki? Şu soğutmayı da adam gibi yaparlar umarim
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yalnız H serisi ile U serisi farklı. U serisi ince profil ve düşük güç harcayan laptoplar için. H serisi oyun bilgisayarları veya kalın profil laptoplar.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayır. H serisinn tamamı zen3. U serisinde ikinci hanesi çift(5800u gibi) rakamlar zen3 tek(5700u gibi) rakamlar zen2
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amd artık rakibi apple ile oynuyor bakalım yeni çıkacak apple m1x ile ryzen 5000 serisi laptopların performansı nasıl olacak. Tahminim amd yine multicore’da hafif üstün kalır. Ama Single core’da m1x öne geçer. Tabi şarj konusu ve özellikle fişten çekince oluşacak performans-şarj meseleleri bir anda ryzen’ı geriye itecektir.

    Hey gidi x86 yolun sonuna geliyorsun galiba...
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    interwap (Volkan ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5900HX Zen2 mi oluyor?
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