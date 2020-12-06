Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı

Ryzen 5000 işlemcileriyle Intel’e bir darbe daha indiren AMD şimdi de mobil taraf için kollarını sıvıyor. Ortaya çıkan 4 yonga kaslı dizüstülerin kalbinde yer alacak.

Ryzen 5000H (35-45 watt TDP)

Paylaşılan işlemcilerden Ryzen 9 5900HX geçtiğimiz gün Geekbench’te ortaya çıkan model olmakla birlikte 8/16 konfigürasyonunda 3.3/4.6 GHz’lik aralıkta görev yapacak.

Ryzen 9 5900HS ise 5900HX’in 35 watt TDP’li versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 3.1/4.5 GHz’lik değere düşülen yonga ağabeyinde olduğu gibi 8 GPU ünitesi taşımasına karşın iGPU frekansı bilinmiyor.

Ryzen 7 5800H’ta 8/16 izleğe devam edilirken taban frekans 3.2 GHz’e yükseltilmiş. Boost frekansı paylaşılmayan yongada 45 wattlık TDP bütçesi belirlenirken 8 GPU ünitesine devam edilmiş.

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Ryzen 5 5600H 4 mobil APU arasında en mütevazı seçenek olarak listelenmiş. 6 çekirdek 12 izlekli işlemci 3.0 GHz’den 4.1 GHz’e yükselirken 45 wattlık ısıl tasarım gücü çerçevesinde çalışıyor.

Ryzen 5000U (10-25 watt TDP)

15 watt TDP’li Ryzen 5000U ailesinde ise daha önce de paylaştığımız üzere Zen 2 mimarili Lucienne yongaları ise Zen 3 mimarili Cezanne modelleri karışık listelenmiş.

İkinci hanesinde çift sayı tercih edilen Cezanne APU’larından Ryzen 7 5800U 8/16 konfigürasyona sahipken 2.0 GHz’den 4.4 GHz’e yükselebilecek.

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16 MB'lık L3 önbellekle desteklenen modelin 8 üniteli iGPU’su ise 2.0 GHz’de görev yapacak. Son olarak Ryzen 5000H ve 5000U çözümlerinin CES 2021’de detaylandırılması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000h-series-and-ryzen-5000u-mobile-cpu-series-specifications-leaked

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