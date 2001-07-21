Gangsters 2 İncelemesi

"Birincisinden bildigimiz adam kiralayip karsi mafyanin ele baslarini öldürme, haraç vermeyen yerleri basma ya da malatofloma, arabayla dükkanlari tarayarak tehtidler yagdirma, toplanan haraçlarla yeni esyalar alip mafyayi güçlendirme gibi faktörler bu oyunumuzda da mevcut. Ancak oyun eskisi gibi bir eyalete sahip olma amaci güdmüyor.



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Yani bu oyunda görevleri yapiyorsunuz. Örnegin üç ele basi sehrin bir yakasindan ofislerine , bir geneleve ya da isleri olan baska yerlere giderken vurmaniz gerekiyor. Tabiiki onlarinda eli armut toplamiyor. Yanlarindaki kormularla geziyorlar. Sizde gerek arabayla gereksede yaya olarak onlari avlayabilirsiniz."

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Gangster olmanın zamanı mı acaba ? Böyle bir oyundan neler beklersiniz Game-Zone'dan gelen incelemede bulabileceksiniz.