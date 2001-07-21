Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gangsters 2 İncelemesi

17 yıl
5
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gangster olmanın zamanı mı acaba ? Böyle bir oyundan neler beklersiniz Game-Zone'dan gelen incelemede bulabileceksiniz.

"Birincisinden bildigimiz adam kiralayip karsi mafyanin ele baslarini öldürme, haraç vermeyen yerleri basma ya da malatofloma, arabayla dükkanlari tarayarak tehtidler yagdirma, toplanan haraçlarla yeni esyalar alip mafyayi güçlendirme gibi faktörler bu oyunumuzda da mevcut. Ancak oyun eskisi gibi bir eyalete sahip olma amaci güdmüyor.

...

Yani bu oyunda görevleri yapiyorsunuz. Örnegin üç ele basi sehrin bir yakasindan ofislerine , bir geneleve ya da isleri olan baska yerlere giderken vurmaniz gerekiyor. Tabiiki onlarinda eli armut toplamiyor. Yanlarindaki kormularla geziyorlar. Sizde gerek arabayla gereksede yaya olarak onlari avlayabilirsiniz."
Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim