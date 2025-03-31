Nükleer atıkları tüketen erimiş tuz nükleer santrali geliyor

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Tam Boyutta Gör Küçük ve modüler nükleer santral yapma hayali son 20 yılda çok popüler olsa da gerek güvenlik gereksinimleri gerek lisanlama maliyetleri yüzünden henüz hayatımızdan halen çok uzaklar. Halbuki şehrin içine dağıtılmış, hiç insan müdahalesi gerektirmeden güvenle çalışan minik nükleer santraller, karbon emisyonunu önlemek için harika gözükmekteydi.

Şimdilerde tüm bu alanda faaliyet göstermek isteyen girişim şirketleri ya duraksamaya girmiş durumda ya da kapılarını kapatıyorken yeni bir girişim tüm bu sorunları çözdüğünü iddia ediyor. Bu şirketlerin en büyük sorunu santralin inşası sırasında devamlı oluşan kontroller ve yeni teknolojinin getirdiği yeni materyallerin lisanslanması için olan süreçler. Thorizon firması tüm nükleer reaksiyonu kısaca ısının üretildiği yeri bir kartuş içine alarak çözmüş. Bu sayede standart materyallerden oluşan kartuş bir kere lisanlanırsa onun ısı enerjisini kullanacak santralin konuşlandığı yerde testlere tutulmasına gerek duyulmuyor.

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Nükleer yakıt temini de aslında oldukça maliyetli bir süreç ama firma burada da nükleer santrallerinin atıklarını bedavaya hatta üstüne ücret alarak yakıt temin edecek. Bu sayede tek taşla iki kuş vurarak hem maliyet azalmış oluyor hem de nükleer atıklardan kurtulunuyor. Ayrıca kartuşların ömrü tükettiğinde (yaklaşık 5-10 yılda) daha yeni teknoloji ile hazırlanmış olan kartuşlar ile değiştirilebiliyor.

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Toplam 250 MW ısı, 100 MW elektrik gücü olacak Thorizon One reaktörünün gücü gerektiğinden 50 MW ile 300 MW aralığında ayarlanabiliyor. Böylece talebin düşük olduğu vakitlerde erimiş tuz içinde depolanan ısı, talebin yüksek olduğu saatlerde enerjiye çevrilebiliyor.

Reaktörde yüksek basınçlı bir alan olmadığından patlama olasılığı yok. Reaktör sadece tuz pompalanırsa enerji ürettiğinden kendi haline bırakılırsa kapanmakta.

Üretilecek elektrik fiyatını 60 Euro/MWs civarında olmasını bekleyen firma bu şekilde belki güneş ve rüzgardan pahalı kalacak ancak baz yük yani devamlı enerji üreteceki Ğstelik esnek kapasitesi sayesinde enerji depolayabilme şansıda mevcut. Zira bildiğiniz gibi güneş ve rüzgar kesintili güç kaynakları, bunlardan devamlı yararlanmak için ya çok gelişmiş iletim hatları gerekiyor (zira her yerde aynı anda rüzgar esmez yada güneş olmaz değil illa bir yerde vardır) yada pahalı elektrik depolama tesisleri kurmak gerekiyor. Onun yerine güvenebileceğiniz kendiliğinden depolamaya uygun bir nükleer santral, şebekenin düzgün çalışması için çok önemli zira diğer durumda fosile dayanan ve aşırı pahalı olan gaz çevrim santrallerine muhtaç kalıyorsunuz.

İlk reaktörün 2030 yılında inşa etmeyi planlayan firma daha geçtiğimiz günlerde ikinci yatırımı olan 20 milyon Euro’yu alarak toplam yatırım miktarını 42,5 Milyon €’ya yükseltti.

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