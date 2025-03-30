Utrecht şehrindeki kanalizasyon suları evleri ısıtacak

20 bin evin ısıtma ve sıcak su ihtiyacı atık su arıtma tesislerinden karşılanacak
Hollanda’nın en büyük şehirlerinden birisi olan Utrecht’de merkezi ısıtma sisteminin %15’lik kısmı ya da 20.000 evin yıllık ısıtma ve sıcak su ihtiyacı artık tek seferde atık su arıtma tesisinden karşılanıyor. Atık su arıtma tesisine gelen su, dış hava sıcaklığına göre her mevsim yüksek oluyor. Genelde lavabo ve duş sularını da içerdiği için gelen suyun ısısı kışın yaklaşık 12 °C, yazın ise 24 °C’ı buluyor.
Esasında atık sudan çekilen enerji 16-18 MW civarında ısı sağlarken, bunun için 9 MW elektrik enerjisi harcandığından toplamda 27 MW civarı bir ısı elde ediliyor. Amonyak bazlı soğutma gazına sahip 4 ısı pompası, 18 metre yüksekliğe ve 18 metre çapa sahip bir sıcak su tankını merkezi ısıtma sistemine vermeden önce tampon olarak kullanacak.
Sistemin ısı pompası Johnson Control isimli şirketten, kullanılan yüksek voltajlı motorlar Innomotics tarafından geliştirilirken proje Eneco şirketi tarafından yönetiliyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/02/28/utrecht-wastewater-plant-launches-largest-heat-pump-in-netherlands/ https://www.eneco.nl/en/about-us/what-we-do/sustainable-resources/heat/heat-pump-at-utrecht-sewage-treatment-plant/ https://naturalrefrigerants.com/27mw-ammonia-installation-becomes-the-largest-heat-pump-system-in-the-netherlands/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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