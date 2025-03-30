Utrecht şehrindeki kanalizasyon suları evleri ısıtacak

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Tam Boyutta Gör Avrupa’da oldukça yaygın olan merkezi ısıtma sistemi sayesinde fosil bazlı ısıtmayı yenilenebilir enerjiden elde edebilir hale getirmek oldukça kolay. Zira kömür veya gaz ile çalışan ısıtma sistemini kapatıyor yerine yenilebilir sistemi devreye alıyorsunuz ve binlerce evde hiçbir şey yapmadan geçiş tamamlanmış oluyor.

20 bin evin ısıtma ve sıcak su ihtiyacı atık su arıtma tesislerinden karşılanacak

Hollanda’nın en büyük şehirlerinden birisi olan Utrecht’de merkezi ısıtma sisteminin %15’lik kısmı ya da 20.000 evin yıllık ısıtma ve sıcak su ihtiyacı artık tek seferde atık su arıtma tesisinden karşılanıyor. Atık su arıtma tesisine gelen su, dış hava sıcaklığına göre her mevsim yüksek oluyor. Genelde lavabo ve duş sularını da içerdiği için gelen suyun ısısı kışın yaklaşık 12 °C, yazın ise 24 °C’ı buluyor.

Tam Boyutta Gör Günlük 64 milyon litre su arıtma yapabilen tesiste arıtılmış sudan ısı değişimi yapılarak ısı pompası ile su 75 °C’a yükseltiliyor. Yine ısı değişimi yapılarak merkezi ısıtma sisteminden gelen soğumuş su ısıtılıyor. Bu şekilde merkezi ısıtma sistemine toplam 26-27 MW ısı enerjisi sağlanabiliyor. 8 tane 1 MW gücündeki kompresör ile ciddi miktarda elektrik enerjisi harcansa da bu enerji Hollanda’nın zaten fazla olan rüzgar enerjisi gibi kaynaklardan sağlanıyor.

Esasında atık sudan çekilen enerji 16-18 MW civarında ısı sağlarken, bunun için 9 MW elektrik enerjisi harcandığından toplamda 27 MW civarı bir ısı elde ediliyor. Amonyak bazlı soğutma gazına sahip 4 ısı pompası, 18 metre yüksekliğe ve 18 metre çapa sahip bir sıcak su tankını merkezi ısıtma sistemine vermeden önce tampon olarak kullanacak.

Sistemin ısı pompası Johnson Control isimli şirketten, kullanılan yüksek voltajlı motorlar Innomotics tarafından geliştirilirken proje Eneco şirketi tarafından yönetiliyor.

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