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GeForce 8800GTX ve 8800GTS 640'ın ömrü Ocak'ta doluyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
16,3b
1
54
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 8800GTS serisinin yerine konumlandırdığı G92 tabanlı GeForce 8800GT modelinden sonra 11 Aralık'ta lanse edeceği ve GeForce 8800GTX modelinin yerine konumlandıracağı G92 tabanlı GeForce 8800GTS'in de raflara girmesi ile birlikte gözden iyice düşecek olan G80 temelli GeForce 8800GTX ve 8800GTS 640'ın ömrü önüzmüdeki Ocak ayının sonua doğru doluyor. GeForce 8800GT modelini bir kenara bırakırsak eğer ulatığı satış rakamlarının yanı sıra yeni nesil ilk ekran kartı olması ve sektör dahilinde yarattığı etki itibariyle GeForce 8800GTX modeli Nvidia'nın ilk GeForce 256 modelinden bu yana hazırladığı en başarılı ekran kartı veya kartlarından biri olarak hatırlanacak. Ocak sonu gibi hayatları sona erecek olan GeForce 8800GTX ve 8800GTS 640'ın yerine Nvidia son bir hamle ile G92 temelli ve muhtemelen çift grafik işlemcili D8E kod adlı yeni modelini duyuracak ki zaten Şubat ayının sonuna doğru da firmanın yeni nesil GeForce 9 serisi anons edilecek gibi gözüküyor.
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flytorpedo2 11 yıl
Böylece bu kartları "DX10 için" alanlar (özellikle halihazırda 1950xtx i varken alanlar) fena kazıklanmış oldu...
Hele 8800gtx için ilk çıktığında 1250 ytl verenler...


Bu da ders olsun diyelim...
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ailkem 11 yıl

Orjinalden alıntı: flytorpedo2

Böylece bu kartları "DX10 için" alanlar (özellikle halihazırda 1950xtx i varken alanlar) fena kazıklanmış oldu...
Hele 8800gtx için ilk çıktığında 1250 ytl verenler...


Bu da ders olsun diyelim...



8800gts 320mb veya 2900xt ile 8800gt 512mb arasındaki performans farkı 1280x1024 te oyun oynuyanlar adına çok büyük değilken bu fark x1950xtx ile 8800 veya 2900xt arasında devrim niteliğinde herşeyden önce mimarileri farklı buna karşın bir çok kişi 8800gt ye geçti dx10 için değil mecvut oyunları 30fps gibi min oynanabilirlik değerinde değilde 60fps ve üstü gibi ideal değerlerde oynuyabilmek adına
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reoix 11 yıl

Orjinalden alıntı: flytorpedo2

Böylece bu kartları "DX10 için" alanlar (özellikle halihazırda 1950xtx i varken alanlar) fena kazıklanmış oldu...
Hele 8800gtx için ilk çıktığında 1250 ytl verenler...


Bu da ders olsun diyelim...


ben 8800 gtx aldım 12xx ytlye ve yazdan beri kullanıyorum senin su 1950xtxnin performansını görmek isterim sacma sapan fiat // performans laflarını bırak
"bende sahin var 120 yapıor fiyatı 10 milyar ferrari 350 yapıo ferrari alcagıma 3 tane sahin alırım" mantıgında olanlar bana nedense kedi ve cigerle ilgili bi sözü anımsatıyo
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mecay2222 11 yıl
demekki Ultra koltuğunu korumaya devam edecek
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Çekilin Ben Tercümanım 11 yıl

Orjinalden alıntı: mecay2222

demekki Ultra koltuğunu korumaya devam edecek


onunkinede az kaldı
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