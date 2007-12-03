GeForce 8800GTX ve 8800GTS 640'ın ömrü Ocak'ta doluyor

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GeForce 8800GTS serisinin yerine konumlandırdığı G92 tabanlı GeForce 8800GT modelinden sonra 11 Aralık'ta lanse edeceği ve GeForce 8800GTX modelinin yerine konumlandıracağı G92 tabanlı GeForce 8800GTS'in de raflara girmesi ile birlikte gözden iyice düşecek olan G80 temelli GeForce 8800GTX ve 8800GTS 640'ın ömrü önüzmüdeki Ocak ayının sonua doğru doluyor. GeForce 8800GT modelini bir kenara bırakırsak eğer ulatığı satış rakamlarının yanı sıra yeni nesil ilk ekran kartı olması ve sektör dahilinde yarattığı etki itibariyle GeForce 8800GTX modeli Nvidia'nın ilk GeForce 256 modelinden bu yana hazırladığı en başarılı ekran kartı veya kartlarından biri olarak hatırlanacak. Ocak sonu gibi hayatları sona erecek olan GeForce 8800GTX ve 8800GTS 640'ın yerine Nvidia son bir hamle ile G92 temelli ve muhtemelen çift grafik işlemcili D8E kod adlı yeni modelini duyuracak ki zaten Şubat ayının sonuna doğru da firmanın yeni nesil GeForce 9 serisi anons edilecek gibi gözüküyor.