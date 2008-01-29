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GeForce 9600GT'ye yakından bakış ve SLI testleri

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,2b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın ufak bir erteleme ile 14 Şubat yerine 21 Şubat'ta çıkacak olan 9. jenerasyon GeForce ailesinin ilk temcilcisi olacak GeForce 9600GT'nin SLI test sonuçları da ortaya çıktı. Kartın SLI test sonuçları ki özellikle 3DMark testlerinde muhtemelen SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce 9600GT'den daha pahalı satılmaya devam edilecek olan 8800 Ultra'dan çok daha iyi sonuçlara imza attığı iddia ediliyor. Tabi gerçek durumun ne olduğunu yaklşaık 1 ay sonra kartlar piyasaya çıktığında görebileceğiz. Test Sistemi - İşlemci: Intel C2D E6850 3.0GHz - Anakart: nForce 680i SLI - BellekDDR2 800 1G*2 - Ekran Kartı: Geforce 9600GT*2 - İşletim sistemi: Windows VIsta EN - Sürücü171.16 beta Testler; - 3Dmark： 3Dmark03/05/06（1024*768 1280*1024） - 3Dgame：COH DX10/COJ DX10/PT DX10/Bioshock DX10/UT3 DX9/NFS11 DX9/COD 4 DX9（1280*1024）
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mamad 3 ay
Ben de çıktığı hafta almıştım. Palit'in tasarımıydı. Hem de 179 dolara almıştım diye hatırlıyorum. O zamanlar hayvan gibi performanslı orta sınıf kartlar 200 dolar seviyesinden satılıyordu. Şimdinin 2060'ından daha iyi bir durumda desem yeridir. Hatta daha da iyisi diyebiliriz. Performans olarak 2070'e falan denk gelir dönemine göre. Çünkü en güçlü kart olan 8800 ultra'dan %35-40 kadar gerideydi. Sli'nı da denemiştim ama o sıralar 180.xx sürücüleriyle sıkıntılıydı diye hatırlıyorum. Tat vermedi pek.
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KciD 3 ay mamad
9600 GT'ye çıktığı anda sahip olmamıştım. Fiyatını hatırlayamadım o yüzden ama 2009 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 8800 GTS elime geçmişti faturalı olarak. Faturası düşündüğümden yüksekti 600 lira civarındaydı 9600 GT çıkışında daha mı ucuzdu acaba? (dolar kurunu hatırlamıyorum). 8800 GTS'i o zamanın güzel işlemcilerinden Phenom ii 955 be ile eşleştirmiştim. Dragon age ve mass effectte full hd de güzel performans vermişti. 9600 gt'ye daha sonralarda sahip oldum. Geçen Nisan ayına kadar da sistemde takılıydı. Geçen yine baktım hala çalışıyor. ZOTAC'ın Synergy versiyonu DDR2. 2070 Tier'inda mıydı tam emin olamadım hocam 2070 biraz daha enthuasist kaçıyor sanki. 9600 GT mid-high end arasında olurdu sanki. SLI'na hiç bakma fırsatım olmadı. Kendim denemedim ama youtube'da gördüm patates ayarlarda GTA5 30 fps civarı oynatıyor ne yazık ki test sistemini paylaşmamış testleri yapan sadece 9600 GT olduğunu belirtiyor bu da bir şey :)
@soul4p
Hocam yıl dönümü olduğunu görünce yazmak istedim :D
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KciD 3 ay
9600 gt 11 yaşına girmiş ben bu karta hala sahibim ve hala takır takır çalışıyor, biraz hortlatıyorum ama zaman geçiyor yazmak istedim.
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soul4p 3 ay
kemikleri bile kalmamış konunun ne hortlamasi 😀
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ilkerkorkmaz 11 yıl




Test Sistemi

- İşlemci: Intel C2D E6850 3.0GHz
- Anakart: nForce 680i SLI
- BellekDDR2 800 1G*2
- Ekran Kartı: Geforce 9600GT*2

- İşletim sistemi: Windows VIsta EN
- Sürücü171.16 beta









haber için saol


Ya kafam bişeye takılıyo abi bu test sistemleri niye hep İNTEL tabanlı PC ler oluyor AMD grafik işleme yönünden her zaman İNTEL e 10 basar ne kerametse bi tane test sistemi de AMD tabanlı PC de yapılmıyo







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Hiper-Nova 11 yıl
Nvidia'nın alt seviye hariç orta seviyeyi 250 ytl'ye sattığını görmedim.Bu kart nerden baksan 300 den aşağı olmaz.Performansı 3850'ye denk.Bence orta seviyenin kralı 3850.Amd tabanlı Pc'de sonuçun ne olacağını herkes biliyor.3850'ye devam..
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reason666 11 yıl

Orjinalden alıntı: ilkerkorkmaz





Test Sistemi

- İşlemci: Intel C2D E6850 3.0GHz
- Anakart: nForce 680i SLI
- BellekDDR2 800 1G*2
- Ekran Kartı: Geforce 9600GT*2

- İşletim sistemi: Windows VIsta EN
- Sürücü171.16 beta









haber için saol


Ya kafam bişeye takılıyo abi bu test sistemleri niye hep İNTEL tabanlı PC ler oluyor AMD grafik işleme yönünden her zaman İNTEL e 10 basar ne kerametse bi tane test sistemi de AMD tabanlı PC de yapılmıyo











Cevabı basit AMD nin işlemcileri kuvvetsiz de ondan....


Ayrıca 10 falan basamaz hele bu ara direk gerisinde zaten...
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emirizmir 11 yıl
3d mark testlerine göre 9600 gt SLI %30 dan çook daha fazla performans artışı getiriyor.Diğer nvidia kartlarda da 3dmarktan yüksek performans verip oyun testlerinde %30 larda tıkanıyor mu?Eğer 9600gt böyle ise 9800gt bana fazlasıyla yeter.
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Dmitri Karamazov 11 yıl
9600gt benim beklediğim sonuçları vermedi diyebilirim.Özellikle SLI da daha fazla performans artışı bekliyordum.Ama tabii fiyatı da önemli makul bir fiayata satcaklarsa performans normal ama çok pahalı satcaklarsa birçok kullanıcının tercih edeceğini sanmıyorum.
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max975 11 yıl
Düşük ekran çözünürlükte gerçekten iyi gözüküyor!!! Eğer 9600GT böyle ise 9800GTX nasıl düşünemiyorum
Ama bekleyip gerçek kullanıcı testlerini görmek gerekir.
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groll 11 yıl
nvidea şu sli yi bi türlü beceremedi..2.kartı taktığında fark %10-20 yi geçemio bitürlü..
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