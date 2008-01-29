GeForce 9600GT'ye yakından bakış ve SLI testleri

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Nvidia'nın ufak bir erteleme ile 14 Şubat yerine 21 Şubat'ta çıkacak olan 9. jenerasyon GeForce ailesinin ilk temcilcisi olacak GeForce 9600GT'nin SLI test sonuçları da ortaya çıktı. Kartın SLI test sonuçları ki özellikle 3DMark testlerinde muhtemelen SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce 9600GT'den daha pahalı satılmaya devam edilecek olan 8800 Ultra'dan çok daha iyi sonuçlara imza attığı iddia ediliyor. Tabi gerçek durumun ne olduğunu yaklşaık 1 ay sonra kartlar piyasaya çıktığında görebileceğiz.- İşlemci: Intel C2D E6850 3.0GHz - Anakart: nForce 680i SLI - BellekDDR2 800 1G*2 - Ekran Kartı: Geforce 9600GT*2 - İşletim sistemi: Windows VIsta EN - Sürücü171.16 beta- 3Dmark： 3Dmark03/05/06（1024*768 1280*1024） - 3Dgame：COH DX10/COJ DX10/PT DX10/Bioshock DX10/UT3 DX9/NFS11 DX9/COD 4 DX9（1280*1024）