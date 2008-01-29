GeForce 9600GT'ye yakından bakış ve SLI testleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın ufak bir erteleme ile 14 Şubat yerine 21 Şubat'ta çıkacak olan 9. jenerasyon GeForce ailesinin ilk temcilcisi olacak GeForce 9600GT'nin SLI test sonuçları da ortaya çıktı. Kartın SLI test sonuçları ki özellikle 3DMark testlerinde muhtemelen SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce 9600GT'den daha pahalı satılmaya devam edilecek olan 8800 Ultra'dan çok daha iyi sonuçlara imza attığı iddia ediliyor. Tabi gerçek durumun ne olduğunu yaklşaık 1 ay sonra kartlar piyasaya çıktığında görebileceğiz.
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Test Sistemi - İşlemci: Intel C2D E6850 3.0GHz - Anakart: nForce 680i SLI - BellekDDR2 800 1G*2 - Ekran Kartı: Geforce 9600GT*2 - İşletim sistemi: Windows VIsta EN - Sürücü171.16 beta Testler; - 3Dmark： 3Dmark03/05/06（1024*768 1280*1024） - 3Dgame：COH DX10/COJ DX10/PT DX10/Bioshock DX10/UT3 DX9/NFS11 DX9/COD 4 DX9（1280*1024）
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@soul4p
Hocam yıl dönümü olduğunu görünce yazmak istedim :D
Test Sistemi
- İşlemci: Intel C2D E6850 3.0GHz
- Anakart: nForce 680i SLI
- BellekDDR2 800 1G*2
- Ekran Kartı: Geforce 9600GT*2
- İşletim sistemi: Windows VIsta EN
- Sürücü171.16 beta
haber için saol
Ya kafam bişeye takılıyo abi bu test sistemleri niye hep İNTEL tabanlı PC ler oluyor AMD grafik işleme yönünden her zaman İNTEL e 10 basar ne kerametse bi tane test sistemi de AMD tabanlı PC de yapılmıyo
haber için saol
Ya kafam bişeye takılıyo abi bu test sistemleri niye hep İNTEL tabanlı PC ler oluyor AMD grafik işleme yönünden her zaman İNTEL e 10 basar ne kerametse bi tane test sistemi de AMD tabanlı PC de yapılmıyo
Cevabı basit AMD nin işlemcileri kuvvetsiz de ondan....
Ayrıca 10 falan basamaz hele bu ara direk gerisinde zaten...