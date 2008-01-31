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GeForce 9800GX2, HD 3870 X2'den daha hızlı olabilir ama ??

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
16,2b
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74
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki günlerde Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce 9800GX2 ekran kartını rakip AMD-ATi'nin Radeon HD 3870 X2 modeline karşı piyasaya sürmesi bekleniyor. Performans anlamında sektör içerisinde yer alan pek çok uzman, GeForce 9800GX'nin çıktığı an itibariyle piyasanın en hızlı kartı olacağı ve Radeon HD 3870 X2 modelini geride bırakabileceği konusunda neredeyse hem fikir fakat GeForce 9800GX2'nin bazı handikaplara sahip olabileceği de ifade edilmiyor değil. Öncelikle çok büyük bir ihtimalle GeForce 9800GX, Radeon HD 3870 X2'den daha pahalı olacak. Fiyat aralığının 100-150$ arasında değişmesi bekleniyor. Tabi fiyat konusunda "extreme" kart alabilme potansiyeline sahip kullanıcılar için aradaki fark önemsenmeyecektir ve kullanıcılar en hızlı karta yönelecektir iddiaları da var ama sonucunda fiyat farkı ATi'nin eline önemli bir argüman sunacak. GeForce 9800GX2'nin rakip HD 3870 X2 karşısında bir diğer önemli handikapının ise termal anlamda olacağı söyleniyor. 65nm üretim teknolojisine sahip G92-A450 kodlu grafik işlemcinin iki tanesine sahip olan GeForce 9800GX2'nin HD 3870 X2'ye göre çok daha fazla ısınabileceği, güç tüketiminin de daha yüksek olabileceği iddia edilirken üstelik GeForce 9800GX2'nin özelleştirilmiş soğutma uygulamasına rakip HD 3870 X2'ye göre daha az yatkın olabileceği de söyleniyor. GeForce 9800GX2'nin son handikapı ise piyasaya geç girecek olması gösterilebilir. En iyi ihtimalle rakip HD 3870 X2'den yaklaşık 1 ay sonra piyasaya giriş yapacak olan GeForce 9800GX2 gelen kadar "dünyanın en hızlı ekran kartı" sloganı ile satabileceği kadar kart satacak olan AMD-ATi, GeForce 9800GX2'nin gelişi ile HD 3870 X2 için ufak bir fiyat indirimine gidebileceği iddiaları da kulaktan kulağa dolaşıyor. Çift grafik işlemcili ve performans odaklı ekran kartı pazarında gözler GeForce 9800GX2'nin sergileyeceği performansa kilitlenmiş durumda. Nvidia'nın GeForce 9800GX2 ile atacağı hamleler dengelerin değişmesine neden olabilir bekleyip göreceğiz.
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©hosen 11 yıl
800-900 usd olcak tahminen ve sli çalışan bir kart olacak aslında. 480*2 960 usd verip, 2 tane x2 3870 alıp cf yapmak daha mantıklı değilmi...? bu kartı almaktansa...
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Ce5uR 11 yıl
ATi hamlesini yapti HD3870X2 cikardi , nVidia ise ATi 3870X2 cikarip sattiktan sonra getiricektir bu karti HD3870 bence 9800GX2 yakin değerde performans vericektir.ATi sevgisi başladi bende Nvda pazara girene kadar ATi gollerini atip yeni nesil kartlara çalişicaktir.
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Trecc11 11 yıl
atı akıllık yapar nvidianın x2 piyasaya suruldugunde güzel bi indirim yaparsaa cok fazla kullanıcı atının x2 lerine yonerlir diğer yandan nvidianın daha hızlı olmasından da dolayı manisi cok olanlar nvidiayı terceh ediceklerdir ama ısınma gurultu daha cok güç de nividanın göz ardı edılmıcek eksıklliker giibi tabi daha piyasaya cıımadan net bişi sölemek doğru olmaz belkı bu propler en aza düşürülücek bakalım bi gelsinler ayrıntılı testlerde ısısı felan bellı olur

haber için treşekkürler
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Ixion 11 yıl
9800 GTX bu karttan daha az guc tuketecek , daha guclu olacak , ve daha serin calısacak

bu kart piyasada fazla durmayacak bence 9800 GTX in gelisiyle birlikte kaybolacak
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KYSER 11 yıl
Bence Böylesine üst seviye ve güçlü bir kart alan kişiler ne 100$150$ fiyat farına bakar ne ısınmaya bakar nede kartın fazla güç çekmesine aldırış eder gibime geliyor...

Bular önemli konular tabii..Fakat daha çok giriş-orta ve biraz ortanın üstü kartlar için önemli daha çok...
Bu tip kartları alacaklar zaten Kasa içi soğutması çok iyi olan ve Çok güçlü PSU ya sahip olan arkidişler oluyor..En çokda performansa dikkat ediyorlar..
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DISTURBED 11 yıl
evet 9800gx2 nin gelişi ile ortalık fena kızışacağa benziyor bekleyip görmekte yarar var şimdiden bi şey sölemek anlamsız kanımca
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