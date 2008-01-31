GeForce 9800GX2, HD 3870 X2'den daha hızlı olabilir ama ??

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Önümüzdeki günlerde Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce 9800GX2 ekran kartını rakip AMD-ATi'nin Radeon HD 3870 X2 modeline karşı piyasaya sürmesi bekleniyor. Performans anlamında sektör içerisinde yer alan pek çok uzman, GeForce 9800GX'nin çıktığı an itibariyle piyasanın en hızlı kartı olacağı ve Radeon HD 3870 X2 modelini geride bırakabileceği konusunda neredeyse hem fikir fakat GeForce 9800GX2'nin bazı handikaplara sahip olabileceği de ifade edilmiyor değil. Öncelikle çok büyük bir ihtimalle GeForce 9800GX, Radeon HD 3870 X2'den daha pahalı olacak. Fiyat aralığının 100-150$ arasında değişmesi bekleniyor. Tabi fiyat konusunda "extreme" kart alabilme potansiyeline sahip kullanıcılar için aradaki fark önemsenmeyecektir ve kullanıcılar en hızlı karta yönelecektir iddiaları da var ama sonucunda fiyat farkı ATi'nin eline önemli bir argüman sunacak. GeForce 9800GX2'nin rakip HD 3870 X2 karşısında bir diğer önemli handikapının ise termal anlamda olacağı söyleniyor. 65nm üretim teknolojisine sahip G92-A450 kodlu grafik işlemcinin iki tanesine sahip olan GeForce 9800GX2'nin HD 3870 X2'ye göre çok daha fazla ısınabileceği, güç tüketiminin de daha yüksek olabileceği iddia edilirken üstelik GeForce 9800GX2'nin özelleştirilmiş soğutma uygulamasına rakip HD 3870 X2'ye göre daha az yatkın olabileceği de söyleniyor. GeForce 9800GX2'nin son handikapı ise piyasaya geç girecek olması gösterilebilir. En iyi ihtimalle rakip HD 3870 X2'den yaklaşık 1 ay sonra piyasaya giriş yapacak olan GeForce 9800GX2 gelen kadar "dünyanın en hızlı ekran kartı" sloganı ile satabileceği kadar kart satacak olan AMD-ATi, GeForce 9800GX2'nin gelişi ile HD 3870 X2 için ufak bir fiyat indirimine gidebileceği iddiaları da kulaktan kulağa dolaşıyor. Çift grafik işlemcili ve performans odaklı ekran kartı pazarında gözler GeForce 9800GX2'nin sergileyeceği performansa kilitlenmiş durumda. Nvidia'nın GeForce 9800GX2 ile atacağı hamleler dengelerin değişmesine neden olabilir bekleyip göreceğiz.