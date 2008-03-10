GeForce 9800GX2 soğutma konusunda GeForce 8800GT'den daha başarılı ?

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Nvidia'nın 18 Mart'ta duyurmayı planladığı çift grafik işlemcili GeForce 9800GX2 hakkında yeni bilgi, haber ve iddialar gelmeye devam ediyor. 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G92-420 gpu'sunun iki tanesine sahip olan ve 1GB bellek ile donatılan GeForce 9800GX2 256 adet paralel işlem birim ile geliyor. 600MHz gpu, 1500MHz shader ve 2000MHz bellek saat hızına sahip olan GeForce 9800GX2 çift slot kaplayan tasarıma özel bir soğutucuya sahip. GeForce 8800 Ultra'dan uygulamasına göre değişmekle birlikte %30'a varan oranda daha hızlı olacağı iddia edilen GeForce 9800GX2'nin termal durumu hakkında da çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce 9800GX2'nin soğutucu performansının GeForce 8800GT'den çok daha iyi olduğu iddia ediliyor. Devasa boyuttaki ekran kartının bazı kısımlarının 80 dereceye gördüğü belirtilirken grafik işlemcilerin 60 derece civarında seyrettiği belirtliyor. Tabi bahsi geçen rakamın GeForce 8800GT'ye göre çok daha başarılı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Hatırlanacağı üzere GeForce 8800GT'nin piyasaya çıkan ilk versiyonlarında grafik işlemci sıcaklığı 85 dereceye kadar ulaşıyordu. Özellikle yüksek ısı nedeniyle pek çok üretici firma GeForce 8800GT modellerinde çapı genişletilmiş fan kullanmaya başlamış buda değişikliği Nvidia mı istedi yoksa partnerlerin bazıları kendi tercihleri doğrultusunda mı hareket etti tartışmalarını da beraberinde getirmişti. ATi'nin Radeon HD 380 X2 modelinden yaklaşık 150 Avro daha pahalı olacağı söylenen GeForce 9800GX2'nin ortaya konacağı performans şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.