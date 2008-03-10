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GeForce 9800GX2 soğutma konusunda GeForce 8800GT'den daha başarılı ?

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,1b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 18 Mart'ta duyurmayı planladığı çift grafik işlemcili GeForce 9800GX2 hakkında yeni bilgi, haber ve iddialar gelmeye devam ediyor. 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G92-420 gpu'sunun iki tanesine sahip olan ve 1GB bellek ile donatılan GeForce 9800GX2 256 adet paralel işlem birim ile geliyor. 600MHz gpu, 1500MHz shader ve 2000MHz bellek saat hızına sahip olan GeForce 9800GX2 çift slot kaplayan tasarıma özel bir soğutucuya sahip. GeForce 8800 Ultra'dan uygulamasına göre değişmekle birlikte %30'a varan oranda daha hızlı olacağı iddia edilen GeForce 9800GX2'nin termal durumu hakkında da çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce 9800GX2'nin soğutucu performansının GeForce 8800GT'den çok daha iyi olduğu iddia ediliyor. Devasa boyuttaki ekran kartının bazı kısımlarının 80 dereceye gördüğü belirtilirken grafik işlemcilerin 60 derece civarında seyrettiği belirtliyor. Tabi bahsi geçen rakamın GeForce 8800GT'ye göre çok daha başarılı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Hatırlanacağı üzere GeForce 8800GT'nin piyasaya çıkan ilk versiyonlarında grafik işlemci sıcaklığı 85 dereceye kadar ulaşıyordu. Özellikle yüksek ısı nedeniyle pek çok üretici firma GeForce 8800GT modellerinde çapı genişletilmiş fan kullanmaya başlamış buda değişikliği Nvidia mı istedi yoksa partnerlerin bazıları kendi tercihleri doğrultusunda mı hareket etti tartışmalarını da beraberinde getirmişti. ATi'nin Radeon HD 380 X2 modelinden yaklaşık 150 Avro daha pahalı olacağı söylenen GeForce 9800GX2'nin ortaya konacağı performans şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.
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*AMD_ATHLON* 11 yıl
3870 x2 ile karşılaştırmalı testleri çıksa
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toz-koparan 11 yıl
8800 serisinden sonra çok da ilgi çekici durmuyor..
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yamitarukannochi 11 yıl
703$ olucakmış gx2 nvida yı seviyorum
BU FİYAT ÇOK UCUZYA SANKİ YUHHHHHHHHHH

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kaan84 11 yıl

Orjinalden alıntı: yamitarukannochi

703$ olucakmış gx2 nvida yı seviyorum
BU FİYAT ÇOK UCUZYA SANKİ YUHHHHHHHHHH




doğal olarak biri fiyatı okuyunca espri yaptığımı dahi düşünmüyor haklı olarak
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Bald also Vain 11 yıl
Abi ne kartmış be çıkmadan beni şişirdi. Haber bol miktarda var test yok mu?
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airea 11 yıl
Tam şaibe bu kart... Ortada adam gibi test yok ama ne kadar ısındığını, boyunu, kaç slot kapladığını, fiyatını vs herşeyi biliyoruz... Tek eksiğimiz üç nal, bir at...

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viper17 11 yıl
Sparkle Calibre 8800 GT P888+ dahilmi?
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PeGaSuS@01 11 yıl
hd3870x2 den 150 avro daha pahalı bu fark türkiyede biraz daha açılcakdır ayrıca ati gddr4 bellekli modeli ve A12 revyona sahip gpu larıda elinde bulunduruyor 9800gx2 çıkdığı anda ati de karşılık vericek hem fiyat olarak hem performansı arttırılmış modelle nvidia yı ezicekdir
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fx57 11 yıl
Orjinalden alıntı: viper17

Sparkle Calibre 8800 GT P888+ dahilmi?



İfade edilen değer ve karşılaştırmalar referans tasarımı esas almaktadır.
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