Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTX 275 modelinin detayları netleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GeForce GTX 275 modelinin detayları netleşiyor
Tam Boyutta Gör

6 Nisan'da anons edilmesi beklenen ATi Rdoen HD 4890 modeline karşı sessiz kalmayacağını ve GeForce GTX 275 olarak isimlendirilen yeni bir modelini rakibinin girişimine paralel olarak pazara sunacağına daha önceki haberlerimizde değindiğimiz Nvidia'nın yeni modeline ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor.

Açıklanan son bilgilere göre RV790XT GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4890 modelinin tam karşısına konumlandırılması beklenen GeForce GTX 275 modelinde, GeForce GTX 295 modeline güç veren GPU -tabii ki bir tanesi- kullanılacak. Yani GeForce GTX 275, teknik anlamda GeForce GTX 260 ve 280/285 modellerinin arasına konumlandırılmış olacak.

GeForce GTX 295 modelinden de hatırlanacağı üzere, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çifti kullanılan GPU, GeForce GTX 260 modelinde olduğu gibi 448-bit bellek veri yolu desteğine, GeForce GTX 280/285 modellerinde olduğu gibi de 240x paralel işlem birimine sahipti. Görünen o ki GeForce GTX 275 de benzer özelliklere sahip olacak.

Tabii tek grafik işlemcili bir ekran kartı olarak GeForce GTX 275'in daha yüksek saat hızlarına sahip olması da beklenebilir. Zira bilindiği üzere GeForce GTX 295'in grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 1998MHz'de görev yapıyordu. Radeon HD 4890'a rakip olarak hazırlanan GeFore GTX 275'in Nisan ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yerroner 10 yıl
Promity, GTX285 de OC ile GTX 300'e yaklaşacak, yani değişen bir şey yok o mantığa göre :) OC'nin ve insan açgözlülüğünün sınırı yok kısacası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
ülkemizde bu dolar kuruyla kdv siyle vergisiyle biz zor görürüz bunları o fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 10 yıl
% 25 devlete % 50 dolardan kaybettik

100 dolar lık bir şeyi..

1.82 ye çıkan dolar sayesinde 182 lira + % 25 KDv - ÖTV
Şaka gibi olsada...

Burda kızılıcak bi kişi varsa? Siyaset
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 10 yıl
Teknolojiyi her zaman bir de değil, iki adım arkadan takip etmek gerek. Bu kartın duyurulmasıyla, şu an yurtdışında GTX 260'lar ideal f/p kartları oldu 4870 ile beraber. 160 dolara bulmak mümkün, tabi yurt dışında. Biz hala 9800 gtx+'ten yukarısını göremiyoruz bu krizde, onlar da hala 200 doların üzerinde zaten.
Satıcılar fazladan fazladan alıyorlar kartları, sonra indirim yapma şansları kalmıyor tabi. Yine herşeye iki katı para ödeyen ülke konumuna düşüyoruz. Ekran kartı piyasasında durum farklı olsaydı keşke ama değil.
Ha bu arada çok tartışma yaratacağını bilsem de bu saatten sonra ATI kartlara yatırım yapmak pek mantıklı değil. Mirror's Edge ve çok iyi olacağını düşündüğüm Crysostatis'in Phsyx sürümleri ibreyi ağır biçimde Nvidia'ya çevirdi benim gözümde. Piyasadaki tüm oyunları hakkını vererek oynamak isteyenler Nvidia'ya para saymak zorunda maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MacLoaD 10 yıl
Çok güzel bir Kart.Rekabet nelere kadir görüyoruz bunu.Karşılıklı Fiyat indirimleri ve karşılıklı kartlarla hep beraber yaşıyoruz.Nvidia ve Ati başımızdan eksik olmasın! Karta gelirsek , Kart adından da belli olduğu gibi gtx 280 ile gtx 260 arasına konumlandırılacak ve performans olarak da gayet yeterli olacaktır.Tabi en başta önemli olan ürünün fiyatı.Fiyatı iyi olursa baştacı olur olmazsa sanmıyorum olacağını en fazla aşırı fanatikler alır.Ayrıca Nvidia son zamanlarda agresif fiyat politikası izliyor bunları yapan tabi ki Ati dir.Tekelleşmek hiç iyi olmuyor örnek vermek gerekirse Microsoft veya Intel verilebilir.
Nvidia nın birde işlemci piyasasına girmesi en azından x86 tabanlı piyasada da farklı rüzgarlar estirecektir.Diğer yandan Google ın da yeni işletim sistemiylede Microsoftun tekelini kıracağına inanıyorum.
Kısaca rekabet her zaman biz kullanıcılara yarasın.Bu arada asıl kapışma gt300 ile radeon 5 serisiyle olacaktır.Yakın zamanda bu kriz ortamına rağmen çok büyük bir mücadele göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 10 yıl
Yeni seriler gelene kadar bu kartlara yatırım yapmak pek hoş değil. İki firma da bu işi ufaktan abarttı. Bu rekabet değil tam aksine "Daha Hızlısı" yarışı. Hali hazırda kriz zamanında yapılmaması gereken bir şey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Promity 10 yıl
Yeni seri gelsin artık Kabak tadı vermeye başladı eskileri makyajlayıp makyajlayıp yeni diye gazlamaları. Bu kartın ne farkı olcak sanki bildiğimiz 260 tan 3fps fazla alcak en fazla, çıtayı yükseltsinler artık orta seviye kalıyor günümüz oyunlarında bu mimariler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 10 yıl
ATI yaparda nvidia yapmazmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canozpinar 10 yıl

Orjinalden alıntı: Promity

Yeni seri gelsin artık Kabak tadı vermeye başladı eskileri makyajlayıp makyajlayıp yeni diye gazlamaları. Bu kartın ne farkı olcak sanki bildiğimiz 260 tan 3fps fazla alcak en fazla, çıtayı yükseltsinler artık orta seviye kalıyor günümüz oyunlarında bu mimariler.


Pardon ama bu kart hangi oyunda orta seviye kalır çok merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8679 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
detay, Ekran Kartı ve
3 etiket daha geforce özellik teknik özellik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony'den 3D Video konferans Kiti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim