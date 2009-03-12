GeForce GTX 275 modelinin detayları netleşiyor

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6 Nisan'da anons edilmesi beklenen ATi Rdoen HD 4890 modeline karşı sessiz kalmayacağını ve GeForce GTX 275 olarak isimlendirilen yeni bir modelini rakibinin girişimine paralel olarak pazara sunacağına daha önceki haberlerimizde değindiğimiz Nvidia'nın yeni modeline ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor.

Açıklanan son bilgilere göre RV790XT GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4890 modelinin tam karşısına konumlandırılması beklenen GeForce GTX 275 modelinde, GeForce GTX 295 modeline güç veren GPU -tabii ki bir tanesi- kullanılacak. Yani GeForce GTX 275, teknik anlamda GeForce GTX 260 ve 280/285 modellerinin arasına konumlandırılmış olacak.

GeForce GTX 295 modelinden de hatırlanacağı üzere, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çifti kullanılan GPU, GeForce GTX 260 modelinde olduğu gibi 448-bit bellek veri yolu desteğine, GeForce GTX 280/285 modellerinde olduğu gibi de 240x paralel işlem birimine sahipti. Görünen o ki GeForce GTX 275 de benzer özelliklere sahip olacak.

Tabii tek grafik işlemcili bir ekran kartı olarak GeForce GTX 275'in daha yüksek saat hızlarına sahip olması da beklenebilir. Zira bilindiği üzere GeForce GTX 295'in grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 1998MHz'de görev yapıyordu. Radeon HD 4890'a rakip olarak hazırlanan GeFore GTX 275'in Nisan ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor.