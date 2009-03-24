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GeForce GTX 275'in resmi özellikleri açıklandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,1b
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 275'in resmi özellikleri açıklandı
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AMD-ATi'nin 9 Nisan'da duyurmaya planladığı Radeon HD 4890 modeline karşı, Nvidia da GeForce GTX 275 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni ekran kartına yönelik olarak çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tek GPU'lu, daha ekonomik versiyonu gibi çeşitli yorumlar yapıldığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylamıştık. Bugünse Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi, GeForce GTX 275'in resmi teknik özelliklerini bize ulaştırdı.

GeForce GTX 275, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanuyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olacak kart üzerinde aynı GeForce GTX 280/285 modellerinde olduğu gibi 240x paralel işlem birimiyle gelecek. Tabii GeForce GTX 275 için tek grafik işlemcili GeForce GTX 295 yorumlar yapılmasından ötürü saat hızları tartışılır olmuştu zira GTX 295'in frekansları, tek GPU'lu bir kart için yavaş kalabilirdi.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 275 modelinin grafik işlemcisi 633MHz'de, paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2322MHz'de görev yapıyor. Yani kart saat hızları itibariyle GeForce GTX 295'den hızlı olduğu gibi GeForce GTX 285'e de yakın bir profil sergiliyor. Radeon hd 4890 fmodeline rakip olarka hazırlanan GeForce GTX 275'in rakibi ile eş zamanlı olarak benzer bir fiyat bir fiyat seviyesinden pazara giriş yapacağı belirtiliyor.


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yerroner 10 yıl
Yani 2000 MHZlik ve 512 bitlik 280 veya 285, 3600 MHZ RAM'li ve 256 bitlik 4870'den daha hızlı veriyoluna sahiptir, "RAM'leri daha hızlıdır". 512 MB 1 GB farkı da başka önemli bir fark. GDDR5 demeden önce bunları da bilmek lazım.
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scutaro 10 yıl
@ yerroner
Güzel açıklama ddr5'ler ancak 512bit veya 7ghz'lik modül ile 256bit kullandığında 512bit ddr3'lere üstünlük sağlayabilecek
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yerroner 10 yıl
Niye 896 MB diyenler kartın 448 bitlik veri yoluna sahip olduğunun farkında mı? 448 * 2 = 896. 256 bitlik G92 serisi (8800 ve devamı) 512 / 1024 MB, ya da 512 bitlik GTX 280/285 1/2 GB gibi. Buradaki pattern'i görüyor musunuz? Kartın Bit sayısının iki katı veya dört katı şeklinde gider RAM sayısı. Bu nedenle 448 bit için 896 veya 1792 MB.
Bu arada tekrar hatırlatayım. 256 bitlik veriyoluna sahip 3600 MHZ hızındaki GDDR5 RAM ile, 512 bitlik 1800 MHZ DDR3 RAM tamamen aynı performansa sahiptir. GDDR5 RAM'le bitmiyor iş gördüğünüz gibi, işin yüzde ellisini bit genişliği belirliyor :) Yani 1024 bitlik bir kart 900 MHZ RAM ile de aynı işi yapabiliyor.
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justbejust 10 yıl
özellikleri güzel, ama fiyatı orta seviyeyi aşar, burada 300+kdv gibi bir şey olur.
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ayakliPC 10 yıl
şu tanıtımını yaptığın gigabyte 4890 ın çekirdek ve bellek hızları daha iyi gibi, karşılaştırmaları beklicez artık
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yerroner 10 yıl
Nvidia'nın DDR3 kullanmaya devam etmesinin nedeni tabii ki ATI ile aralarında olan yazılı / sözlü / konuşulmamış anlaşmalar, yani kapitalizm. Tıpkı Intel ile AMD'nin arasında olduğu gibi. Şu anda 16 MB önbellekli ve 5,0 GHZ işlemciler niçin yapılmıyorsa Nvidia da o yüzden GDDR5 kullanmıyor (teknoloji yok demeyin sakın).
Önemli olan Nvidia'nın geniş bit genişliği ve DDR3 sayesinde ATI ile kafa kafaya (ama dışarıdan bakıldığın da farklı görünen) gidiyor oluşu, sonuç olarak bant genişliği benzer mi benzer iki firmanın da. Niye kassın(lar? her iki firma da, olay fanboyluk değil)? Bir iki yıl içinde Nvidia GDDR5'e geçer, ATI de 512 bit'e (tekli kartlarda). Alın size gül gibi rekabet, uysal bir pazar. Altın yumurtlayan tavuk kesilir miymiş? Geçen gün, AMD'nin giriş seviyesine GDDR5'i getirdiğini öne süren arkadaşa selamlar buradan, çok zekiceydi yorumu :D
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Promity 10 yıl

Orjinalden alıntı: yerroner

Nvidia'nın DDR3 kullanmaya devam etmesinin nedeni tabii ki ATI ile aralarında olan yazılı / sözlü / konuşulmamış anlaşmalar, yani kapitalizm. Tıpkı Intel ile AMD'nin arasında olduğu gibi. Şu anda 16 MB önbellekli ve 5,0 GHZ işlemciler niçin yapılmıyorsa Nvidia da o yüzden GDDR5 kullanmıyor (teknoloji yok demeyin sakın).



Önemli olan Nvidia'nın geniş bit genişliği ve DDR3 sayesinde ATI ile kafa kafaya (ama dışarıdan bakıldığın da farklı görünen) gidiyor oluşu, sonuç olarak bant genişliği benzer mi benzer iki firmanın da. Niye kassın(lar? her iki firma da, olay fanboyluk değil)? Bir iki yıl içinde Nvidia GDDR5'e geçer, ATI de 512 bit'e (tekli kartlarda). Alın size gül gibi rekabet, uysal bir pazar. Altın yumurtlayan tavuk kesilir miymiş? Geçen gün, AMD'nin giriş seviyesine GDDR5'i getirdiğini öne süren arkadaşa selamlar buradan, çok zekiceydi yorumu :D


Güzel yerden yakalamışsın Tebrik ederim keşke herkes anlasa bunu 1 kere yırttılar davadan danışıklı dövüş yapıyorlar diye şikayet edilmişti. Şimdi biri 448bit ddr3 kullanıyor diğeri 256bit ddr5. Dengeliorlar hep bir birini. Nvidia belki 5½ daha az kazanıyor o segmentte ama gtx 285 alternatifi olmamasına müsade eden ATİ de Nvidia ya kaymağı yediriyor diğer taraftan. Kendiside iyi para kazandığı Kartın 2sini karışık tost yapıp satıyor mis gibi geçinip gidiyorlar. Bu terane bitmezz. Bizim Fantiler hala Sarı Kırmızı Yeşil Beyaz kavgasında
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bulevent 10 yıl
güzel karta benziyor valla. ddr3 de israr edilmesiniz nedeni ddr5 e oranla daha stabil çalışması
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Promity 10 yıl
Alın size gtx280 işte
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Fettah34 10 yıl
Yeni kartımınız tüm donanım camiasına hayırlı uğurlu olsun. :D
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CoOLMuSTi 10 yıl
GDDR3'e devam...
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husNUKE 10 yıl
Eğer fiyatı uygun olursa ve performansı da iyiyse benim gtx295 ı satıp 2 tane gtx275 alabilirim
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Zero Limit 10 yıl
eğer gtx285 i bir şekilde düşeş getiremeseydim, kesin alacağım kart bu olurdu.
fiyatıda iyi olursa bu kart çok can yakar.
alacaklara şimdiden hayırlı olsun.
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max975 10 yıl
hadi bakalım piyasa yine canlandı
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SHARINGAN 10 yıl
Performansı bakalım nasıl olacak video incelemenizi bekliyoruz ve umarım video incelemelere oyunlar arasına GTA 4 de eklersiniz...
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eric13 10 yıl
benim istediğim buydu işte fiyatı nekadar olacak merak ediyorum işte ya bunu alıcam ya ad 4890 ı
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