GeForce GTX 275'in resmi özellikleri açıklandı

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AMD-ATi'nin 9 Nisan'da duyurmaya planladığı Radeon HD 4890 modeline karşı, Nvidia da GeForce GTX 275 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni ekran kartına yönelik olarak çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tek GPU'lu, daha ekonomik versiyonu gibi çeşitli yorumlar yapıldığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylamıştık. Bugünse Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi, GeForce GTX 275'in resmi teknik özelliklerini bize ulaştırdı.

GeForce GTX 275, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanuyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olacak kart üzerinde aynı GeForce GTX 280/285 modellerinde olduğu gibi 240x paralel işlem birimiyle gelecek. Tabii GeForce GTX 275 için tek grafik işlemcili GeForce GTX 295 yorumlar yapılmasından ötürü saat hızları tartışılır olmuştu zira GTX 295'in frekansları, tek GPU'lu bir kart için yavaş kalabilirdi.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 275 modelinin grafik işlemcisi 633MHz'de, paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2322MHz'de görev yapıyor. Yani kart saat hızları itibariyle GeForce GTX 295'den hızlı olduğu gibi GeForce GTX 285'e de yakın bir profil sergiliyor. Radeon hd 4890 fmodeline rakip olarka hazırlanan GeForce GTX 275'in rakibi ile eş zamanlı olarak benzer bir fiyat bir fiyat seviyesinden pazara giriş yapacağı belirtiliyor.