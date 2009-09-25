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Genius ahşap kasalı yeni ses sistemini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Genius ahşap kasalı yeni ses sistemini tanıttı
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Komponent ve çevre birimleri üreticisi Gneius, yeni bir ses sistemini kullanımı sunuyor. Firmanın SP-HF500A kod adını taşıyan iki kanal ses sistemi, ahşap kasası ve parlak siyah ön paneliyle dikkat çekmeyi başarıyor. 3-inç sürücüler ve 1.5-inç tweeter ile güçlendirilen yeni ses sisteminin 82dbA sinyal gürültü oranuna ve 14 Watt (RMS) toplam çıkış değerine sahip.

Özellikle müzik dinlerken yüksek ses deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların hedef alındığı Genius SP-HF500A üzerinde kulaklık ve line-in konnektörlerine de yer veriliyor. Kasım ayında ilk olarak Amerika pazarında satışa sunulması beklenen yeni ses sisteminin 44.99$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı üzerinden raflardaki yerini alması bekleniyor.


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