Genius GHP-400S Kulaklık

MÜZİKTE STİL İÇİN GENIUS GHP-400S'İ SEÇİN

Genius, kulaklık tercih ederken ses kalitesinin yanı sıra şık tasarıma ve rahatlığa da önem verenler için GHP-400S modelini tanıttı.

Genius, müzik dinlemeyi sevenler için GHP-400S adını verdiği yeni kulaklık modelini tanıttı.

Tasarımıyla dikkat çeken GHP-400S modeli tüm müzik türlerinde temiz ve kaliteli ses verebilmesiyle de öne çıkıyor.

Üründe kullanılan altın kaplama 3,5 mm'lik jak sesin en berrak şekilde kulaklarınıza ulaşabilmesine katkı sağlıyor.

Kulağa denk gelen bölümlerin dış kısmında kullanılan elmas görünümlü tasarım, mavi ve pembe renk seçenekleri ile de GHP-400S modeline çok şık bir görünüm katıyor.

GHP-400S'in tasarımı sadece şık aynı zamanda rahat olacak şekilde de hazırlanmış.

İç kısımdaki yumuşak bölümler uzun süreli kullanımda oluşabilecek rahatsızlıkları minimuma indirmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda, üst taraftaki bant kısmının ayarlanabilir olması, GHP-400S'in ergonomisini bir adım daha ileriye götürüyor.

Ürünün son kullanıcı fiyatı:19TL

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