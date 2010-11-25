Genius'dan 720p video kaydı yapan yeni internet kamerası: FaceCam 1000

Çevre birimleri üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan Genius, FaceCam 1000 isimli yeni internet kamerasını duyurdu. 720p yani 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü destekleyen yeni kamera, 360 derece döndürülebilen panele sahip. Image Protection Mechanism (IPM) adı verilen özel teknolojisi ile yetkisi dış erişimlere kaşrı koruma sağlayan kmera, bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor ve Crazy Talk Cam Suite Pro yazılımıyla birlikte sunuluyor.

8 Megapiksel çözünürlüğünde görüntü kaydı yapan ve 56 x 40 x 28 mm boyutlarındaki yapısıyla dizüstü bilgisayarlarla kullanıma da elverişli olan kamera, 35 dolarlık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.