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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius'dan 720p video kaydı yapan yeni internet kamerası: FaceCam 1000

8 yıl
16,8b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Genius'dan 720p video kaydı yapan yeni internet kamerası: FaceCam 1000
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Çevre birimleri üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan Genius, FaceCam 1000 isimli yeni internet kamerasını duyurdu. 720p yani 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü destekleyen yeni kamera, 360 derece döndürülebilen panele sahip. Image Protection Mechanism (IPM) adı verilen özel teknolojisi ile yetkisi dış erişimlere kaşrı koruma sağlayan kmera, bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor ve Crazy Talk Cam Suite Pro yazılımıyla birlikte sunuluyor.

8 Megapiksel çözünürlüğünde görüntü kaydı yapan ve 56 x 40 x 28 mm boyutlarındaki yapısıyla dizüstü bilgisayarlarla kullanıma da elverişli olan kamera, 35 dolarlık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Genius'dan 720p video kaydı yapan yeni internet kamerası: FaceCam 1000
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FrioVentus 8 yıl
İnternetimizin hızı 1mbitlerde süründüğü için Türkiye'de pekde kullanışlı olacağını düşünmüyorum.
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alacakll 8 yıl
sağladığı özelliğe göre,fiyatı çok güzelmiş...
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