Genius'dan tasarımcılar için dijital çizim tableti; G-Pen F-509

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PC çevre birimleri hazırlayan popüler isimlerden Genius ürün gamına yeni bir dijital tablet ekliyor. Özellikle tasarımcılar için hazırlanan tablet üzerinde, yazım ve çizim çalışmalarının yanı sıra taslak düzenlemeleri yapılabiliyor ayrıca herhangi bir kağıda gereksinim duyulmaksızın dökümanlar imzalanabiliyor. G-Pen serisi altında hazırlanan F-509 kod adlı dijital tablet, Windows işletim sistemlerinin (XP, Vista ve 2000) yanı sıra tasarımcıların sıklıkla kullanıdığı Mac sistemlerde de çalışabiliyor.

Çalışma alanı 5.25" x 8.75" olarak belirlenen dijital tablet, Microsoft Office, Windows Vista ve internet uygulamaları için 26 adet programlanabilir kıas yol tuşuna sahip olan tablet, bilgisayarlar ile USB 2.0 arabirimi üzerinden bağlantı kurabilirken Mac cephesinde çalışmak için Mac OS X 10.2.8 ve üstü versiyonlarına ihtiyaç duyuyor. 2,000lpi çözünürlük desteğiyle gelen ve kablosuz kalemle 1024 seviyeli hassasiyet sunan tablette daha kolay kontrol ve efektif kullanım için iki adet entegre buton yer alıyor.

Tak ve Kullan desteğine sahip olan dijital tablet, PhotoImpact 12SE, Macro Key Manager ve Office Ink/Free Notes yazılımlarıyla birlikte geliyor. Genius'ın 109$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olan G-Pen F-509 kod adlı dijital tabletini NewEgg gibi bazı satış noktalarında 90$ seviyesinden temin edebilmek te mümkün