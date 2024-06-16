FSR, DLSS, XeSS Artık Hepsi DirectSR ile Bir Arada!

Tüm süper çözünürlük teknolojilerini bir araya getiren DirectSR'ın nasıl çalıştığını, oyunculara ve oyun geliştiricilerine ne gibi artılar sunduğunu değerlendiriyoruz.

DirectSR, Microsoft’un geliştirdiği bir süper çözünürlük teknolojisidir. Özellikle video oyunları ve dijital medya için tasarlanmıştır. DirectSR, Microsoft’un DirectX teknolojileri ailesinin bir parçasıdır.

Microsoft’un DirectX 12 oyunlarında süper çözünürlük (SR) desteğini standartlaştırmak için tasarlanmış yeni bir API’dir. Temel olarak, DirectSR, düşük çözünürlüklü görüntüleri yüksek çözünürlüklü hale getirmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanır. Bu işlem, oyunlarda ve diğer grafik yoğun uygulamalarda daha yüksek görüntü kalitesi ve performans sağlar.

DirectSR, NVIDIA’nın DLSS (Deep Learning Super Sampling), AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) ve Intel XeSS (Xe Super Sampling) gibi mevcut yapay zeka tabanlı görüntü ölçeklendirme teknolojilerine proglaması için bir araçtır. Düşük çözünürlüklü görüntüleri analiz eder ve daha yüksek çözünürlüklü görüntüler üretmek için derin öğrenme sistemini kullanır. DirectSR, bu teknolojileri DirectX 12 oyunlarına tek bir kod yolu ile sorunsuz şekilde içeriklerine dahil etmesini ve oyun geliştiricilerinin üç teknolojiyi de oyunlarına kolaylıkla eklemelerine olanak sağlar.

DirectSR, Microsoft’un Agility SDK 1.714.0 önizleme sürümü aracılığıyla kullanılabilir duruma geldi. Bu sistem yerleşik FSR 2.2 desteğini içerecek şekilde hazırlandı. DirectSR desteğine Nvidia ve Intel’in en yeni sürücüleri aracılığıyla erişilebilir. Bu yeni API, geliştiricilerin DLSS, FSR ve XeSS’i oyunlarına entegre etmek için yapmaları gereken iş miktarını azaltır ve oyunculara daha iyi bir oyun performansı sunmayı amaçlar.

00:00 Giriş

01:02 DirectX Nedir?

01:27 SR Kavramını Açalım

02:09 SR Dünyasında Oluşan Çok Başlılık

02:47 DirectSR Ne İşe Yarar?

03:44 DirectSR Gösterimi

04:15 Sisteme Bindirdiği Yük

04:52 DirectSR Preview Sürümü Çıktı

05:08 Donanım Destekleri

05:35 Pix'e DirectSR Desteği Geliyor

05:57 Auto SR Ne Oldu?

06:38 DirectSR'ın Avantajları ve Değerlendirme

08:03 SR Konusunda Çekinceleriniz ve Yorumlarınız

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