Kim Nerede? 304 HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar 113 Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri 111 Türksat 42e frekans listesi 2024 (Tüm kanallar)
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    FSR, DLSS, XeSS Artık Hepsi DirectSR ile Bir Arada!

    Tüm süper çözünürlük teknolojilerini bir araya getiren DirectSR'ın nasıl çalıştığını, oyunculara ve oyun geliştiricilerine ne gibi artılar sunduğunu değerlendiriyoruz.

    DirectSR, Microsoft’un geliştirdiği bir süper çözünürlük teknolojisidir. Özellikle video oyunları ve dijital medya için tasarlanmıştır. DirectSR, Microsoft’un DirectX teknolojileri ailesinin bir parçasıdır. 

    Microsoft’un DirectX 12 oyunlarında süper çözünürlük (SR) desteğini standartlaştırmak için tasarlanmış yeni bir API’dir. Temel olarak, DirectSR, düşük çözünürlüklü görüntüleri yüksek çözünürlüklü hale getirmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanır. Bu işlem, oyunlarda ve diğer grafik yoğun uygulamalarda daha yüksek görüntü kalitesi ve performans sağlar.

    DirectSR, NVIDIA’nın DLSS (Deep Learning Super Sampling), AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) ve Intel XeSS (Xe Super Sampling) gibi mevcut yapay zeka tabanlı görüntü ölçeklendirme teknolojilerine proglaması için bir araçtır. Düşük çözünürlüklü görüntüleri analiz eder ve daha yüksek çözünürlüklü görüntüler üretmek için derin öğrenme sistemini kullanır. DirectSR, bu teknolojileri DirectX 12 oyunlarına tek bir kod yolu ile sorunsuz şekilde içeriklerine dahil etmesini ve oyun geliştiricilerinin üç teknolojiyi de oyunlarına kolaylıkla eklemelerine olanak sağlar.

    DirectSR, Microsoft’un Agility SDK 1.714.0 önizleme sürümü aracılığıyla kullanılabilir duruma geldi. Bu sistem yerleşik FSR 2.2 desteğini içerecek şekilde hazırlandı. DirectSR desteğine Nvidia ve Intel’in en yeni sürücüleri aracılığıyla erişilebilir. Bu yeni API, geliştiricilerin DLSS, FSR ve XeSS’i oyunlarına entegre etmek için yapmaları gereken iş miktarını azaltır ve oyunculara daha iyi bir oyun performansı sunmayı amaçlar.

    00:00 Giriş
    01:02 DirectX Nedir?
    01:27 SR Kavramını Açalım
    02:09 SR Dünyasında Oluşan Çok Başlılık
    02:47 DirectSR Ne İşe Yarar?
    03:44 DirectSR Gösterimi
    04:15 Sisteme Bindirdiği Yük
    04:52 DirectSR Preview Sürümü Çıktı
    05:08 Donanım Destekleri
    05:35 Pix'e DirectSR Desteği Geliyor
    05:57 Auto SR Ne Oldu?
    06:38 DirectSR'ın Avantajları ve Değerlendirme
    08:03 SR Konusunda Çekinceleriniz ve Yorumlarınız

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız