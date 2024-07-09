Monitör Tavsiyeleri - Temmuz 2024

Çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör tavsiyelerinde bulunduk.

Çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör tavsiyelerinde bulunduk.



Lenovo Legion R25i-30



24.5 inç boyutunda bir AUO IPS paneli bulunur. Ekran, 165Hz yenileme hızıyla çalışırken, aşırı hızlı 180Hz OverDrive (OD) desteği sunar. Tepki süresi 0.5ms MPRT ile hızlı ve akıcı bir oyun deneyimi sağlar. Parlaklık seviyesi 400 nit ile yeterince aydınlıktır. Renk doğruluğu açısından %99 sRGB ve %90 P3 renk gamı kapsamı sunar. 8-bit renk derinliği ile zengin ve canlı renkler elde edilir.

Dahili 2x3W hoparlör, temel ses ihtiyaçlarını karşılar. Bağlantı noktaları arasında 2 adet HDMI 2.1 ve 1 adet DisplayPort 1.4 bulunur. Monitör, pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. Bu sayede kişisel tercihinize göre konumlandırabilirsiniz. Bu özelliklerle Lenovo Legion R25i-30, oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirecek bir seçenektir.



MSI G255PF E2



24.5 inç boyutunda Rapid IPS paneli bulunur. 180Hz yenileme hızı ve 1ms (GtG) tepki süresi ile ultra hızlı oyun deneyimi sunar. 300 nit parlaklık seviyesi ile aydınlık bir ekran sunar. 8-bit renk derinliği ve geniş renk gamı (WCG) ile gerçekçi renkler elde edilir. %99 sRGB ve %78 P3 renk gamı kapsamı ile detaylı ve canlı görüntüler sağlar. Dahili 2x2W hoparlör, temel ses ihtiyaçlarını karşılar. Bağlantı noktaları arasında 2 adet HDMI 2.0b ve 1 adet DisplayPort 1.2a bulunur. Monitör, pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. Bu sayede konforlu bir kullanım sağlar. MSI G255PF E2, rekabetçi oyunlar için hızlı tepki süresi ve yüksek yenileme hızı ile ideal bir seçenektir.



LG UltraGear 27GR75Q



IPS paneli, 165Hz yenileme hızı ile akıcı bir oyun deneyimi sunar. 1ms (GtG) tepki süresi, hızlı aksiyonlarda net görüntüler sağlar. 300 nit parlaklık seviyesi ile aydınlık bir ekran sunar. %99 sRGB renk gamı desteği ile gerçekçi renkler elde edilir. 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktası bulunur. Monitör, pivot, eğme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. LG UltraGear 27GR75Q, hızlı tepki süresi ve yüksek yenileme hızı ile oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirecek bir seçenektir.



MSI G274QPF E2



27 inç boyutunda Rapid IPS paneli bulunur. 180Hz yenileme hızı ve 1ms (GtG) tepki süresi ile ultra hızlı oyun deneyimi sunar. 400 nit parlaklık seviyesi ile aydınlık bir ekran sunar. 10-bit renk derinliği (FRC) ve geniş renk gamı (%119 sRGB, %93 P3) ile zengin ve canlı renkler elde edilir. 1 adet HDMI 2.0b, 2 adet DisplayPort 1.4a ve 1 adet Type-C (15W) bağlantı noktası bulunur. Monitör, pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. MSI G274QPF E2, yüksek yenileme hızı ve hızlı tepki süresi ile oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirecek bir seçenektir.



Samsung Odyssey G5 S32DG50



31.5 inç boyutunda bir QHD (2560 x 1440) Fast IPS panel kullanan bir monitördür. 180Hz yenileme hızı ve 1ms (GtG) tepki süresi ile ultra hızlı oyun deneyimi sunar. 350 nit parlaklık seviyesi ile aydınlık bir ekran sunar. 8-bit renk derinliği ve %99 sRGB renk gamı desteği ile canlı ve detaylı renkler elde edilir. 1 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DisplayPort 1.2 bağlantı noktası bulunur. Monitör, pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. Samsung Odyssey G5 S32DG50, yüksek yenileme hızı ve hızlı tepki süresi ile oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirecek bir seçenektir.



Dell G3223D



31.5 inç boyutunda bir QHD (2560 x 1440) ve Fast IPS paneli bulunan bir monitör modelidir. 165Hz yenileme hızı ve 1ms (GtG) tepki süresi ile ultra hızlı oyun deneyimi sunar. 400 nit parlaklık seviyesi ile aydınlık bir ekran sunar. 10-bit renk derinliği (FRC) ve %95 P3 renk gamı desteği ile canlı ve detaylı renkler elde edilir. 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort (DP) 1.4 ve 1 adet USB Type-C (15W) bağlantı noktası bulunur. Ayrıca 2 adet USB 3.0 ve 1 adet USB 3.2 (5 Gb/sn) Type-A aşağı akış portu mevcuttur. Monitör, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. Dell G3223D, yüksek yenileme hızı ve hızlı tepki süresi ile oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirecek bir seçenektir.



MSI MPG 274URF QD



27 inç boyutunda bir UHD (3840x2160) monitördür. Rapid IPS paneli, 0.5ms GtG, hızlı tepki süresi ile akıcı ve kesintisiz oyun deneyimi sunar. 160Hz yenileme hızı, daha pürüzsüz karelerle daha hızlı tepki vermenizi sağlar. 400 nit parlaklık seviyesi ile aydınlık bir ekran sunar. Quantum Dot (QD) renk katmanı, %145 sRGB ve %98 P3 renk gamı desteği ile canlı ve detaylı renkler elde edilir. 10-bit renk derinliği (FRC) ile daha zengin renk tonlarına sahip olursunuz. 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4a ve 1 adet USB 3.2 (65W) Type-C bağlantı noktası bulunur. KVM (Keyboard, Video, Mouse) özelliği ile birden fazla cihazı tek monitör üzerinden yönetebilirsiniz. Monitör, pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. MSI MPG 274URF QD, yüksek çözünürlük, hızlı tepki süresi ve geniş renk gamı ile oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirecek bir seçenektir.



Samsung Odyssey G7 S32BG70



31.5 inç boyutunda bir UHD (3840x2160) monitördür. 31.5 inç boyutunda UHD BOE IPS paneli bulunur. 144Hz yenileme hızı ve 1ms (MPRT) tepki süresi ile akıcı bir oyun deneyimi sunar. 430 nit parlaklık seviyesi ile aydınlık bir ekran sunar. 10-bit renk derinliği (FRC) ve geniş renk gamı (%98 sRGB, %95 P3) ile canlı ve detaylı renkler elde edilir. 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4 ve 2 adet USB 3.0 bağlantı noktası bulunur. Tizen işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve Ethernet bağlantısı yer alıyor. Monitör, pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. Samsung Odyssey G7 S32BG70, yüksek çözünürlük, hızlı tepki süresi ve geniş renk gamı ile oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirecek bir seçenektir.



Samsung Odyssey G6 S27DG60



27 inç boyutunda bir QHD (2560 x 1440) monitördür. 26.5 inç boyutunda 3.Nesil Samsung QD-OLED paneli bulunur. 360Hz yenileme hızı ve 0.03ms (GtG) tepki süresi ile ultra hızlı oyun deneyimi sunar. Gerçek 10-bit renk derinliği ile zengin ve doğal renkler elde edilir. %99 P3 renk gamı desteği ile canlı ve detaylı renkler sunar. 200 nit (normal değer) ve 1000 nit (maksimum değer) parlaklık aralığı ile farklı içeriklerde mükemmel görüntü kalitesi sağlar. Vapor Chamber soğutma sistemi, monitörün performansını optimize eder. OLED Safeguard+ ile ekran yanıklarını önleyen gelişmiş teknolojiler kullanılır. 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4 ve 2 adet USB 5Gbps bağlantı noktası bulunur. Monitör, pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlarına sahiptir. Samsung Odyssey G6 S27DG60, yüksek yenileme hızı, gerçek renkler ve gelişmiş teknolojiler ile oyun deneyiminizi daha keyifli hale getirecek bir seçenektir.



Samsung M7 S43BM700



Oyun tutkunları için tasarlanmış 42.5 inç boyutunda bir UHD (3840x2160) monitördür. VA paneli, 5000:1 statik kontrast oranı ile derin siyahlar ve canlı renkler sunar. 300 nit parlaklık seviyesi ile aydınlık bir ekran sağlar. 10-bit renk derinliği (FRC) ve geniş renk gamı (%99 sRGB, %90 P3) ile detaylı ve doğal renkler elde edilir. Dahili 2x5W hoparlör ve Dolby Digital ses desteği ile temel ses ihtiyaçlarını karşılar. Bağlantı noktaları arasında 2 adet HDMI 2.0, 3 adet USB 2.0 ve 1 adet 65W Type-C bulunur. Tizen 6.5 işletim sistemi ile akıllı monitör deneyimi yaşayabilirsiniz. Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 ve Wireless Dex gibi özelliklerle çeşitli cihazlarla uyumludur. Monitör, eğme hareketi ve Vesa montaj desteği ile kullanım kolaylığı sağlar. Samsung M7 S43BM700, yüksek çözünürlük, geniş renk gamı ve akıllı özellikleri ile iş ve eğlence için ideal bir seçenektir.



00:00 Giriş

00:27 24" Monitörler

00:48 Lenovo Legion R25i-30

04:57 MSI G255PF E2

06:58 27" Monitörler

07:17 LG UltraGear 27GR75Q

08:39 MSI G274QPF E2

10:55 32" Monitörler

11:02 Samsung Odyssey G5 S32DG50

13:23 Dell G3223D

15:05 UHD Monitörler

15:10 MSI MPG 274URF QD

17:29 Samsung Odyssey G7 S32BG70

20:02 OLED Monitörler

20:16 Samsung Odyssey G6 S27DG60

23:54 Ekstra ürün Samsung M7 S43BM700

26:58 Kapanış