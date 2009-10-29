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Gigabyte: Oyuncular için NF200 yongalı yeni bir P55 planlıyoruz

9 yıl
8,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte: Oyuncular için NF200 yongalı yeni bir P55 planlıyoruz
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Gigabyte mühendisleri, Paris'te yapılan etkinlin kapsamında merak ettiğinizi düşündüğümüz sorulara net cevaplar verdiler. Birisi yazılım (BIOS geliştirime), diğeri ise donanım (anakart tasarımı) tarafında olan iki üst düzey Gigabyte mühendisine sorduğumuz sorulardan birisi de P55 platformu için yeniliklerin yapılıp yapılmayacağı idi. Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcilerin pazarda ciddi şekilde yaygınlaşacağını ön gören Intel'in açıklamalarına göre, hem fiyat hem de performans açısından Lynnfield işlemciler ve P55 çipsetli anakartlar Nehalem mimarisinin yaygınlaşmasına ciddi katkı yapması bekleniyor. Durum böyle olunca P55 çipsetli anakart pazarında rekabet te artıyor ve anakart üreticileri arasındaki model bazlı farklılaşma çalışmaları ciddi önem kazanıyor.

Fiyat/performans açısından Bloomfield platformuna kıyasla (Core i7 900 serisi işlemciler ve X58) zaman içerisinde daha fazla öne çıkması beklenen P55 çipseti için yüksek performans tutkunları özellikle 8x + 8x PCIe konfigürasyonuna dikkat çekiyorlar. Kimi kaynaklar pratikte anlamda çok ciddi farklar oluşturmayacağını iddia ediyor olsa bile 16x + 16x konfigürasyonunda çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyan X58'e kıyasla P55 çipseti özellikle yüksek performanslı yeni nesil ekran kartları da göz önüne alındığında, en iyisini isteyen kullanıcılar için ikinci plana düşebiliyor. Gigabyte ise çipset tarafındaki 8x + 8x limitini Nvidia'nın NF200 yongasını kullanarak aşmayı düşünüyor. Firma yetkilileri ekstra PCIe hattı için Nvidia'nın NF200 yongasını kullanan yeni bir P55 anakart üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.

P55 çipsetli yeni modelin detayları ve kuıllanıma sunulacağı tarih hakkında şu an için herhangi bir bilgi paylaşılmış olmasa da oyuncuları hedef alması ve üst segmentte konumlandırılması bekleniyor.


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sertacaygun 9 yıl
P55 sözde uygun fiyatlı bir anakart serisi olacaktı, yok oğlu yok... İşlemciden kısıp NF200 çipine para vereceklere de selam ve sevgilerle...
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NEMESIS.sys 9 yıl
Oh....
Belki x16 - x16 çalıştırır P55 GIGABYTE.
:)
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