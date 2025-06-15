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    Gigabyte, 240Hz 2K QD-OLED oyun monitörünü piyasaya sürdü

    Gigabyte, yeni OLED oyun monitörünü piyasaya sürdü. Gigabyte MO27Q2, 2K çözünürlük, 240Hz yenileme hızı sunan 27 inç QD-OLED panelle geliyor.                    

    Gigabyte, yeni gaming monitörünü satışa sundu. Gigabyte MO27Q2, Samsung’un QD-OLED panelini kullanıyor ve 2K (2560×1440) çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. 27 inç oyun monitörü 418 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    Gigabyte MO27Q2 oyun monitörü neler sunuyor?

    Gigabyte MO27Q2 gaming monitör Tam Boyutta Gör
    Gigabyte MO27Q2, Samsung’un QD-OLED ekranıyla rekabetçi oyuncuları ve üst düzey kullanıcıları hedefliyor. Panel, gerçek 10 bit renk, %99 DCI-P3 kapsamı ve 1000 nit maksimum parlaklık sağlıyor. HDR içerikte gelişmiş dinamik aralık ve kontrast performansı sağlayan VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip.

    Monitör, 0.03 ms GtG tepki süresine sahip ve AMD FreeSync Premium Pro’yu destekliyor. Ayrıca VESA ClearMR 13000 sertifikasına sahip olmasıyla CS2, Valorant gibi hızlı tempolu oyunlarda yüksek hareket netliği ve minimum bulanıklık sağlıyor. Burn-in riskini azaltmak için ekran bakım özelliklerini yöneten Gigabyte'ın yapay zeka tabanlı OLED Care sistemi mevcut. Ayarlar elle ayarlanabiliyor ve monitör yanma koruması içeren 3 yıllık garantiyle geliyor.

    Monitörde iki adet HDMI 2.1 portu, tek DisplayPort 1.4 portu, 18W güç dağıtımına sahip USB-C portu, KVM anahtar işlevine sahip iki adet USB-A 3.2 portu, USB-B upstream portu ve kulaklık girişi yer alıyor. Monitör, kullanıcıların profilleri değiştirmesine ve FPS oyunları için tasarlanmış 24.5 inç emulation modunu etkinleştirmesine olanak tanıyan fiziksel bir düğmeye de “Tactical Switch” sahip.

    Monitörün standı 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı, -5° ile +21° arasında eğme, ±20°'ye kadar döndürme ve saat yönünde 90°'ye kadar pivot hareketini destekliyor. Çift 5W hoparlör ile donatılan monitör, 100x100mm VESA duvar montajını destekliyor.

    Gigabyte MO27Q2 teknik özellikleri

    Gigabyte MO27Q2 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Panel boyutu: 27 inç QD-OLED
    • Panel tipi: OLED
    • Ekran yüzeyi: Yansıma önleyici
    • Renk doygunluğu: %99 DCI-P3
    • Gerçek çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)
    • Parlaklık: 1000 nit
    • Kontrast oranı: 1.5M:1
    • Tepki süresi: 0,03ms GtG
    • Yenileme hızı: 240 Hz
    • HDR: VESA DisplayHDR True Black 400
    • Bağlantı: 2x HDMI 2.1, 1x Displayport 1.4, 1x USB-C (18W), 2x USB 3.2 (downstream), 1x USB 3.2 (upstream), 1x kulaklık jakı
    • Hoparlör: 2x 5W
    • Güç tüketimi: 41W
    • Boyut ve ağırlık: 610.3 x 356.4 x 64.2 mm, 6.7 kg
    Kaynakça https://www.gigabyte.com/Monitor/MO27Q2 https://www.gizmochina.com/2025/06/15/gigabyte-mo27q2-qd-oled-monitor-launched-specs-price/
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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