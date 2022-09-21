GIST'de Retro oyun rüzgarı - Türkiye Tetris 2.'si içerir!

GIST turlarımıza devam ediyoruz. Bu videoda da eski oyunların oynandığı bir standı sizlerle beraber geziyoruz. Bu gezi sırasında da Türkiye Tetris 2.'siyle tanışmış olduk. Sizler neler düşünüyorsunuz?

GIST turlarımıza devam ediyoruz. Bu videoda da eski oyunların oynandığı bir standı sizlerle beraber geziyoruz. Bu gezi sırasında da Türkiye Tetris 2.'siyle tanışmış olduk. Sizler neler düşünüyorsunuz?

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