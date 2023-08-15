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    El konsollarıyla tanınan Ayaneo resmi olarak Türkiye'de!

    Bu videomuzda yıllardır gördüğümüz ancak ülkemizde resmi satışı olmayan Ayeneo'yu Türkiye'ye getiren DRK Elektronik'in müdürüyle kısa bir röportaj yaptık.       

    Son dönemde bildiğiniz gibi el konsolları ciddi bir yükselişte. Ülkemizde ise ne yazık ki markaların tümü bulunmuyor. Bunlardan biri de elbette Ayaneo. Ancak geçtiğimiz hafta itibarıyla Ayaneo ülkemizde resmi olarak satışa çıkmış durumda. Biz de bu videomuzda Ayaneo'yu Türkiye'ye getiren DRK Elektronik'in müdürüyle kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye'de bulunan ürünleri, yakında gelecek olan ürünleri, fiyatlandırma politikasını ve diğer tüm detayları bu videomuzda konuştuk. Yakında Ayaneo 2'nin incelemesiyle de karşınızda olacağız. 

    Ayaneo'nun resmi satış mağazasına buradan ulaşabilirsiniz. Şu anda sitede bir kampanya olduğunu da belirtelim. Ayaneo 2 ve Ayaneo Geek satın alan ilk 10 kişiye Özel Saklama Çantası, Tamperli Cam ve Dock Station hediye ediliyor.

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