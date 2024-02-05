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    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim!

    Bu videoda uzun zamandır deneyimlemiş olduğum Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge hakkında konuşuyoruz. Performansıyla bir kullanıcınıyı çok memnun eden bu ürünü sizler nasıl buldunuz?

    Ürün tasarımsal olarak oldukça güzel görünen bir süpürge. Evin bir köşesinde durduğunda genel düzeni bozmayan bir tasarıma sahip. Buna ek olarak tasarım hatları ürünün dinamik görünmesini sağlamış. Teknolojisini tasarım hatlarıyla belli ediyor. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Kontrol yapısına geldiğimizdeyse ürünün üst tarafında butonlarımız var. Bu butonlar yardımıyla süpürgeyi kontrol edebiliyoruz. Yaptığımız kontrollerin neyi açtığını gösteren bir ekran da bu butonların hemen alt tarafına konumlandırılmış. Buradan olduğumuz modları ve özelleştirmelerimizi görebiliyoruz. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Örnek vermek süpürgeyi aktif ettiğimizde en alttaki menü butonuna girerek başlıkların ışık seviyesini ayarlayabiliyoruz. Ürün içerisindeki filtrenin de sağlık durumu bu açılan menüde karşımıza çıkıyor. 

    En üsttteki butona tıkladığımızda da ürün direkt süpürme moduna geçiyor. Bu sayede süpürmeye başlayabiliyoruz. Süpürgeyi 3 farklı modda kullanabiliyoruz. Bunlar eco - normal - turbo . Modlar arası geçişleri + ve - butonları yardımıyla yapabiliyoruz. Ekran animasyonları da bu işlem sırasında gayet güzel. Ekranın renkli olması da bence bir avantaj olmuş. Güzel görünüyor. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Bu süpürgeyi ilk eve getirdiğimde kurup direkt olarak anneme teslim ettim. Yıllardır süpürge kullanan birinden fikir almak oldukça önemli. Annemden aldığım dönüşler ve benim deneyimlerimi bir araya getirerek sizlerle bazı detaylar paylaşacağım.

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    İlk deneyim kesinlikle güç olmalı. Bu süpürge dikey formda olmasına rağmen klasik olarak gördüğümüz kablolu süpürgelerden daha yüksek bir çekim gücüne sahip. Annem bu süpürge geldiğinden beri klasik süpürgemizi hiç çalıştırmadı.

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Işıklı başlığı takarak halıları, düz zeminleri yani kısacası evdeki tüm her yeri temizledik. Işığında yardımıyla etraftaki tozları rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hem güç hem de bu led teknolojisiyle birlikte süpürme deneyimi gerçekten iyi.

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Özellikle bizim halılarımız diğer milletlere göre daha kalın. Evimizde de böyle bir halı var. Annem bu süpürge kullanımında temizleme konusunda hiç zorluk yaşamadığını söyledi.  Halı içerisine dökülen kırıntılar bu güçlü yapı sayesinde kolayca süpürgeye çekilebiliyor.

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Tabii bu işin bir de koltuk tarafı var. Burada farklı başlıklar kullanabiliyoruz. Kutudan çıkan başlıklar oldukça yardımcı oluyor. 

    Led ışıklı aparatları takınca süpürgeyi direkt olarak el tipi kullanıma da dönüştürebiliyorsunuz. Koltuk araları, yastık boşlukları, ünite ve masa üzeri bu farklı başlıklar sayesinde çok rahat bir şekilde temizleniyor. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Ben özellikle klavye temizleme için bile bu süpürgeyi kullandım. Başlığı yardımıyla klavye arasındaki ve bilgisayar üzerindeki tozları rahat bir şekilde alabildi. 

    Özellikle araba temizliğini de böyle bir süpürgeyle yapmanız mümkün. Hem güçlü hem de farklı uçlar sayesinde köşe bucak temizlik mümkün. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Zaten burada markanın farklı başlıklar için nasıl kullanım yapılması gerektiğiyle alakalı bir yönlendirmesi var. Bu yönlendirme sayesinde evin farklı noktalarında hangi başlıkları kullanmanız gerektiğini göreibliyorsunuz ve bu yönlendirmeyle birlikte daha başarılı bir süpürme deneyimi ortaya çıkabiliyor. Bu yönlendirmeye kutu içeriğinden çıkan hızlı kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Bunlara ek olarak bu süpürgede zemin tanıma özelliği var. Süpürge kuru başlığıyla birlikte kullanıldığında bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Parkeden halıya geçerken mesela bunu algılayabiliyor ve fırça dönüş gücünü bu tarafta ayarlayabiliyor. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Aqua Plus Başlık!

    Bu başlık evde gerçekten işleri çok kolaylaştırıyor. Neden mi? Bu başlık yardımıyla hem süpürebiliyorsunuz hem de silebiliyorsunuz. Yani iki işi aynı anda yapabiliyor. Deneyimi gerçekten başarılı.

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Paspası ve süpürmesi performansını beğendim. Aldığınız bir süpürgede bu iki özelliği birden kullanmak büyük bir avantaj sağlıyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Yapmanız gereken tek şey yeterli seviyede su koymak ve kullanmak. İşlem gerçekten bu kadar. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    Batarya performansı hakkında konuşacak olursak bu süpürge en fazla 80 dakika çalışabiliyor. Turbo modda kullanım yaptığınızda bu süre 30 dakikaya düşüyor. Süreler açısından bakıldığında gayet yeterli bir deneyim sunduğu kesinlikle söyleyebilirim. Bir evi temizlerken fazla fazla batarya yeterli geliyor. 

    Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge deneyimlerim! Tam Boyutta Gör

    İkinci defa ürünü şarja takmaya gerek bizim kullanımızda kalmadı. Batarya süresi gerçekten iyi. Sizler bu süpürge hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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