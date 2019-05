GP2X taşınabilir oyun konsolu incelemesi

Taşınabilir oyun konsolları her zaman ilgimi çekmişlerdir. Şu an Nintendo ve Sony'nin hakimiyeti altında olan taşınabilir oyun konsolları pazarında kimler gelip geçmediler ki? Sega (Game Gear), Neo-Geo (Neo-Geo Pocket), Nokia (N-Gage), Tapwave (Zodiac) ve Tiger Telematics (Gizmondo) ürünleriyle bu pazarda yer almaya çalışan firmalardan sadece birkaçı. Bu firmalar için "yer almaya çalışanlar" diyorum çünkü geliştirmiş oldukları konsollar şu an üretilmiyorlar. Firmaların başarısızlık hikayelerinin; donanımsal olarak yetersizlik, dizayn bozuklukları, oyun üreticilerinin ilgisini çekememiş olmaları ve maddi yetersizlikler gibi bir çok nedenleri var. Fakat bu nedenler, 2008 yılında 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen taşınabilir oyun konsolu pazarında yeni firmaların girişimlerine engel teşkil etmiyorlar.

Kore bazlı bir firma olan Gamepark Holdings'de pazarda şansını deneyen yeni firmalardan biri. Gamepark Holdings, daha önce 2D bir oyun konsolu olan GP32X'in üreticisi olan Gamepark'tan ayrılan bir grup mühendis tarafından kurulmuş. Yani firma kuruluş tarihi ile yeni fakat konsol tecrübesi eskilere dayanıyor. Mühendisler, GP2X ile Gamepark'tan ayrılıp Gamepark Holdings'i kurma nedenleri olan; açık kaynak kodlu işletim sistemine sahip ve herkesin yazılım geliştirebişeceği bir taşınabilir platform oluşturma hayallarini gerçeğe dönüştürmüş oluyorlar. Bu yazımızda, tarzı ve hedef kitlesiyle piyasadaki diğer taşınabilir oyun konsollarından ayrılan GP2X'i yakından tanıyacağız.

GP2X Nedir?

GP2X incelemesini hazırlamam 2 haftadan uzun sürdü. Bunun en büyük nedeni ürünü, sınıflandırmada oldukça güçlük çekmemdir. Zira GP2X'i demo ürün elimize ulaşıncaya kadar hep bir taşınabilir oyun konsolu olarak görüyordum. Fakat ürünü kullandığım 3 hafta boyunca gördüm ki GP2X'i sadece bir oyun konsolu olarak değerlendirmek yanlış olacak. Bu ürünle günümüz taşınabilir oyun konsolları arasında bir Amiga 500 ile PSX (PlayStation 1) arasındaki fark var. Biri oyun konsolu diğeri ise oyun yetenekleri yanında gelişmeye açık bir platform.

Linux tabanlı açık kaynak kodlu işletim sistemine sahip olan konsolun yazılım geliştirme kitleri ücretsiz olarak dağıtılıyor. Profosyonel veya amatör olması fark etmeden her isteyen kullanıcı bu platform için bir şeyler geliştirebiliyor. Zaten GP2X'i farklı kılan özellikte bu, kullanıcılara geniş bir deney sahası sunması.

Kutu içeriği ve ilk izlenimler

GP2X'in kutusundan; bilgisayar ile bağlantısı için mini USB kablosu, 2 adet kalem pil, yazılım geliştirme kitlerinin ve Türkçe kullanma klavuzunun yer aldığı bir CD çıkıyor. Beraberinde oldukça az aksesuarın kullanıcıya sunulduğu konsolu, Smart Business Solutions'ın bize ek olarak gönderdiği 4GB Ridata SD kart, TV çıkış kabloları, ürünü pilsiz de çalıştırmamızı sağlayan adaptör ve 2 adet GP 2500 şarj edilebilir pil ile birlikte inceledik.

Görünüşü yeni nesil bir Sega Game Gear'ı andıran GP2X, ergonomik ve fonksiyonlara kolay erişilebilen bir tasarıma sahip. Kasasının büyük bir kısmı mat ve kolay çizilmeyen plastikten imal edilmiş. Ürünü, elinize aldığınızda kalitesinden şüphe etmenize neden olabilecek herhangi bir eksiği bulunmuyor. 142mm (en), 82mm (boy) ve 27mm (yükseklik) boyutlarındaki konsol, piller hariç 161gram ağırlığa sahip.

Donanım özellikleri

GP2X'de biri merkezi diğeri sistem kontrolcüsü içerisinde yer alan 2 adet işlemci bulunuyor. Her biri 200MHz hızında çalışan ARM920T ve ARM940T (Kontrolcü içinde yer alan) aslında fabrika çıkış değerleri olarak 240MHz hıza sahipler. Daha uzun pil ömrü için hızları 200MHz'e düşürülen işlemciler, yazılımsal olarak hız aşırtma desteği içeriyorlar. Genelde konsollarda hız aşırtmanın bir yararı yoktur. Zira oyunlar sabit donanım için yazıldıklarından zaten konsolun yeteneklerini aşan özellikler içermezler.

Fakat GP2X, açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olduğundan ve WEB tarayıcısından, e-kitap okuyucuya kadar her türlü uygulamanın geliştirilmesine olanak verdiğinden bu konsolda hız aşırtma kullanıcıya ek performans olarak geri dönmekte. Standart olarak 200MHz hızında gelen konsol, çok rahat 266MHz hızında stabil olarak çalışabiliyor. Smart Business Solutions, bütün GP2X'lerin 266MHz hızda stabil olarak çalışabileceklerini ve bunun garanti kapsamında olduğunu belirtiyor. Eğer GP2X'iniz 266MHz de sorun çıkartırsa yeni bir tane ile değiştirebilirsiniz. Ayrıca unutmadan GP2X forumlarında cihazı 300MHz hızda sorunsuz olarak kullanan kullanıcılara da rastlamak mümkün.

Konsolun 3D hızlandırma için herhangi bir donanımı bulunmuyor. Bu büyük bir eksiklik fakat konsolun hiç bir zaman 3D grafik çizemeyeceği anlamına gelmiyor. PSP'de olduğu kadar akıcı ve kaliteli 3D deneyim yaşamayacak olsakta GP2X'de yazılım yoluyla 3D sahneler oluşturulabilmekte. Hatta GP2X için geliştirilmesine devam edilen bir PSX emülatörü bile mevcut.

Bellek kapasitesi olarak 64MB SDRAM'e ve 20MB'ı boş 64MB ROM belleğe sahip olan konsol, 4GB'a kadar kapsiteye sahip SD kartlarla depolama alanının genişletilebilmesine olanak veriyor. 4GB kapasite, film, müzik, e-kitap, oyun ve uygulamalar için oldukça yeterli bir alan.

GP2X, oyun yanında bir çoklu ortam oynatıcı olarakta tasarlandığından, geniş ve kaliteli bir ekrana sahip. 3.5" boyutlarında ve 320x240 piksel çözünürlüğü bulunan TFT LCD ekran, 16 milyon rengi desteklemekte. Fakat GP2X, performanstan ödün vermemek için en fazla 260bin renk gösterebilecek şekilde sınırlandırılmış. Bu renk sınırı, film ve oyunlarda pek hissedilmezken fotoğraflarda biraz rahatsızlık veriyor. Smart Business Solutions, gelecekteki muhtemel bir Frimware güncellemesiyle renk desteğinde artış sağlanabileceğini düşünüyor. Bana sorarsanız bu düşünce oldukça iyimser. Zira donanımda geliştirme olmadıkça, performansı arttırması için yazılım ile getirilen bu sınırın kaldırılması pek mantıklı görünmüyor.

Konsol üzerinde giriş çıkış portları olarak, 1 adet mini USB portu, 1 adet adaptör girişi, 1 adet kulaklık çıkışı, SD kart yuvası ve cihaza TV çıkışı veya harici sabit disk gibi cihazlar bağlamanıza yarayan GP2X'e özel EXT portu bulunuyor. Kulaklık çıkışı, USB çıkışı ve EXT portu silikon bir kapakla koruma altına alınmış. Ürün ayrıca Break Out Box ismi verilen bir genişleme kartı sayesinde, 4 adet USB portuna, 1 adet RS232 portuna, Svideo ve Stereo koaksiyel ses çıkışlarına sahip olabiliyor. Şu an için geliştirme aşamasında olan Break Out Box'ın developer versiyonu kasasız olarak sadece kart halinde satılırken ev kullanıcıları için çıkacak son halinin bir masa üzeri istasyonu şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Konsolun EXT portuna takılarak kullanılan kart, çalışabilmek için GP2X adaptörüne ihtiyaç duyuyor. Tekrar belirtmekte fayda var GP2X'in kutusundan adaptör çıkmamakta. Eğer bu kartı kullanmak veya pilsiz olarak GP2X'inizi çalıştırmak istiyorsanız adaptör satın almalısınız. Break Out Box aslında konsolun yeteneklerinin tam olarak anlaşılabilmesini sağlıyor. Bu genişleme kartı sayesinde GP2X'e klavye, fare, USB disk veya benzeri USB cihazlar takmanız mümkün. Şu sıralar USB Wi-Fi adaptörlerinin konsol ile birlikte kullanılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. GP2X forumlarında gezerken konsola grafiksel arayüze sahip Linux ve MacOS 8.0 yükleyen kullanıcıları görünce genişleme portunun konsola neler kazandırdığını daha iyi anladım. Break Out Box, GP2X'in taşınabilir eğlence üstünden basit ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir taşınabilir bilgisayara dönüşmesini sağlıyor.

GP2X, mini USB portu üzerinden harici bir disk gibi görünüp SD karta veya dahili hafızasına bilgi yüklenmesine izin verdiği gibi bilgisayar ile arasında ağ bağlantısı kurulabilmesine de olanak veriyor. USB üzerinden ağ bağlantısı kurarak, GP2X'den internete bağlanabilir veya Samba Client yazılımıyla bilgisayarınızdaki herhangi bir klasörü GP2X'e tanıtıp içerisindeki GP2X uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Konsolun USB üzerinden harici bir disk olarka tanıtılması konusu biraz sıkıntılı. 1GB üzerindeki kapasitelere sahip SD kartları desteklemeyen bu fonksiyon aynı zamanda oldukça düşük bir bilgi aktarım hızı sunuyor. Fakat bu ilerideki frimware güncellemeleri ile düzeltilebilecek bir sorun. Zira ürüne USB üzerinden ağ bağlantısı sağlandığında gayet hızlı bir şekilde bilgi transferi yapılabiliyor. Ayrıca ağ üzerinden bağlanıldığında 1GB üzerindeki kapasitelere sahip SD kartlarla ilgili bir sorun da kalmıyor. Fakat bu çözüm yolu profosyonel kullanıcıların üstesinden gelebileceği bir durum, şu an için standart bir kullanıcının cihazla birlikte kaliteli bir kart okuyucuda edinmesini öneriyoruz.

Konsolun kontrol tuşlarına gelirsek GP2X, yön tayini için buton görevide gören 8 yönlü bir mini oyun koluna, fonksiyon tuşları olarak biri start diğeri select olmak üzere toplamda 8 tuşa ve ses açıp kapama tuşuna sahip. Konsolun mini oyun kolu, atari salonlarındaki eski oyun makinalarını anımsatıyor fakat işlevsellikle ilgili bazı sorunları var. Zira bu yön tayin takımıyla oyun oynarken hızlı hareketler yapabilmeniz oldukça güç. Kolun hareket ettiği bölge gereksiz yere çok boş bırakılmış. Belki tasarımcılar analog kontrol takımı hissi uyandırmak istemişlerdir fakat tekrar belirtmekte fayda var bu mini oyun kolu dijital olarak işliyor ve ancak tam sağ, tam sol gibi hareketlerde yön tayinine izin veriyor.

GP2X üzerinde ses için kulaklık çıkışı yanında ayrıca stereo hoparlör sistemi de bulunmakta. ekranın sağ ve sol alt köşesine yerleştirilmiş olan hoparlörler ne yazık ki tatmin edici bir kaliteye sahip değiller. Özellikle yüksek seste, hoparlörlerin kalitesi oldukça rahatsızlık vermekte. Fakat kulaklık çıkışından alınan ses temiz ve net. Ürün piyasadaki bir çok orta kalite MP3 çaları aratmayacak ses kalitesi sunuyor.

GP2X, gücünü 2 adet kalem pilden alıyor. Kendine özel bir bataryası olmayan ürünü, test ederken kullandığımız şarj edilebilir GP marka 2500 model piller ile 3 saat boyunca sürekli oyun oynayabildik. MP3 çalarken ekran kapalı modda 10 saat, film izlerken ise batarya tasarruf moduna göre 6 saate kadar tekrar şarj etmeden kullanabilen GP2X, daha güçlü pillerle daha fazla çalışma zamanı sunabiliyor. Ürünün kendine ait özel bir bataryasının bulunmaması, yolculuklarınız sırasında şarj bitti derdi sorununu en aza indiriyor. Bu gün benzin istasyonlarından, marketlere kadar bir çok yerde kalem pil bulmak mümkün.

GP2X, üzerindeki pilleri şarj edemiyor. Kullanıcıların şarj edilmeyen pillerlede GP2X kullanabilecekleri hesap edilerek adaptör takıldığında pilleri şarj etme fonksiyonu ürüne eklenmemiş. Bu yüzden şarjlı pillerle birlikte birde şarj cihazı edinmeniz gerekiyor. Konsolun kendine özel bir batarya sisteminin bulunmayışı fayda sağladığı gibi bazı negatif yönlerde içermekte. Zira kalem pilelrin şarjı Li-ion pillere nazaran çok daha uzun sürüyor.

Donanımsal özelliklere baktığımızda GP2X'in bir performans canavarı olmadığını görmek zor değil. Konsolun gelişmiş bir 3D grafik işlemcisine, hoparlörlere, kablosuz bağlantı yeteneklerine ve gelişmiş bir kontrol takımına sahip olmasını Gamepark Holdings'de isterdi fakat bu ek maliyet demek ve konsol satışından para kazanmayı amaçlayan bir firma için pahalı bir ürünle pazara girmek büyük risk anlamına geliyor. Ayrıca firmanın hedefi güçlü bir oyun konsolu üretmek değil. Her şeyin bir arada olabileceği taşınabilir bir platforum üretmek. Firmanın bu konuda ne kadar başarıya ulaştığına ise bu yazımızın devamında beraber karar vereceğiz.

