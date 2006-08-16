GP2X taşınabilir oyun konsolu incelemesi

Taşınabilir oyun konsolları her zaman ilgimi çekmişlerdir. Şu an Nintendo ve Sony'nin hakimiyeti altında olan taşınabilir oyun konsolları pazarında kimler gelip geçmediler ki? Sega (Game Gear), Neo-Geo (Neo-Geo Pocket), Nokia (N-Gage), Tapwave (Zodiac) ve Tiger Telematics (Gizmondo) ürünleriyle bu pazarda yer almaya çalışan firmalardan sadece birkaçı. Bu firmalar için "yer almaya çalışanlar" diyorum çünkü geliştirmiş oldukları konsollar şu an üretilmiyorlar. Firmaların başarısızlık hikayelerinin; donanımsal olarak yetersizlik, dizayn bozuklukları, oyun üreticilerinin ilgisini çekememiş olmaları ve maddi yetersizlikler gibi bir çok nedenleri var. Fakat bu nedenler, 2008 yılında 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen taşınabilir oyun konsolu pazarında yeni firmaların girişimlerine engel teşkil etmiyorlar.
Kore bazlı bir firma olan Gamepark Holdings'de pazarda şansını deneyen yeni firmalardan biri. Gamepark Holdings, daha önce 2D bir oyun konsolu olan GP32X'in üreticisi olan Gamepark'tan ayrılan bir grup mühendis tarafından kurulmuş. Yani firma kuruluş tarihi ile yeni fakat konsol tecrübesi eskilere dayanıyor. Mühendisler, GP2X ile Gamepark'tan ayrılıp Gamepark Holdings'i kurma nedenleri olan; açık kaynak kodlu işletim sistemine sahip ve herkesin yazılım geliştirebişeceği bir taşınabilir platform oluşturma hayallarini gerçeğe dönüştürmüş oluyorlar. Bu yazımızda, tarzı ve hedef kitlesiyle piyasadaki diğer taşınabilir oyun konsollarından ayrılan GP2X'i yakından tanıyacağız.
GP2X Nedir?
GP2X incelemesini hazırlamam 2 haftadan uzun sürdü. Bunun en büyük nedeni ürünü, sınıflandırmada oldukça güçlük çekmemdir. Zira GP2X'i demo ürün elimize ulaşıncaya kadar hep bir taşınabilir oyun konsolu olarak görüyordum. Fakat ürünü kullandığım 3 hafta boyunca gördüm ki GP2X'i sadece bir oyun konsolu olarak değerlendirmek yanlış olacak. Bu ürünle günümüz taşınabilir oyun konsolları arasında bir Amiga 500 ile PSX (PlayStation 1) arasındaki fark var. Biri oyun konsolu diğeri ise oyun yetenekleri yanında gelişmeye açık bir platform.
Linux tabanlı açık kaynak kodlu işletim sistemine sahip olan konsolun yazılım geliştirme kitleri ücretsiz olarak dağıtılıyor. Profosyonel veya amatör olması fark etmeden her isteyen kullanıcı bu platform için bir şeyler geliştirebiliyor. Zaten GP2X'i farklı kılan özellikte bu, kullanıcılara geniş bir deney sahası sunması.
Kutu içeriği ve ilk izlenimler
GP2X'in kutusundan; bilgisayar ile bağlantısı için mini USB kablosu, 2 adet kalem pil, yazılım geliştirme kitlerinin ve Türkçe kullanma klavuzunun yer aldığı bir CD çıkıyor. Beraberinde oldukça az aksesuarın kullanıcıya sunulduğu konsolu, Smart Business Solutions'ın bize ek olarak gönderdiği 4GB Ridata SD kart, TV çıkış kabloları, ürünü pilsiz de çalıştırmamızı sağlayan adaptör ve 2 adet GP 2500 şarj edilebilir pil ile birlikte inceledik.
Görünüşü yeni nesil bir Sega Game Gear'ı andıran GP2X, ergonomik ve fonksiyonlara kolay erişilebilen bir tasarıma sahip. Kasasının büyük bir kısmı mat ve kolay çizilmeyen plastikten imal edilmiş. Ürünü, elinize aldığınızda kalitesinden şüphe etmenize neden olabilecek herhangi bir eksiği bulunmuyor. 142mm (en), 82mm (boy) ve 27mm (yükseklik) boyutlarındaki konsol, piller hariç 161gram ağırlığa sahip.
Donanım özellikleri
GP2X'de biri merkezi diğeri sistem kontrolcüsü içerisinde yer alan 2 adet işlemci bulunuyor. Her biri 200MHz hızında çalışan ARM920T ve ARM940T (Kontrolcü içinde yer alan) aslında fabrika çıkış değerleri olarak 240MHz hıza sahipler. Daha uzun pil ömrü için hızları 200MHz'e düşürülen işlemciler, yazılımsal olarak hız aşırtma desteği içeriyorlar. Genelde konsollarda hız aşırtmanın bir yararı yoktur. Zira oyunlar sabit donanım için yazıldıklarından zaten konsolun yeteneklerini aşan özellikler içermezler.
Fakat GP2X, açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olduğundan ve WEB tarayıcısından, e-kitap okuyucuya kadar her türlü uygulamanın geliştirilmesine olanak verdiğinden bu konsolda hız aşırtma kullanıcıya ek performans olarak geri dönmekte. Standart olarak 200MHz hızında gelen konsol, çok rahat 266MHz hızında stabil olarak çalışabiliyor. Smart Business Solutions, bütün GP2X'lerin 266MHz hızda stabil olarak çalışabileceklerini ve bunun garanti kapsamında olduğunu belirtiyor. Eğer GP2X'iniz 266MHz de sorun çıkartırsa yeni bir tane ile değiştirebilirsiniz. Ayrıca unutmadan GP2X forumlarında cihazı 300MHz hızda sorunsuz olarak kullanan kullanıcılara da rastlamak mümkün.
Konsolun 3D hızlandırma için herhangi bir donanımı bulunmuyor. Bu büyük bir eksiklik fakat konsolun hiç bir zaman 3D grafik çizemeyeceği anlamına gelmiyor. PSP'de olduğu kadar akıcı ve kaliteli 3D deneyim yaşamayacak olsakta GP2X'de yazılım yoluyla 3D sahneler oluşturulabilmekte. Hatta GP2X için geliştirilmesine devam edilen bir PSX emülatörü bile mevcut.
Bellek kapasitesi olarak 64MB SDRAM'e ve 20MB'ı boş 64MB ROM belleğe sahip olan konsol, 4GB'a kadar kapsiteye sahip SD kartlarla depolama alanının genişletilebilmesine olanak veriyor. 4GB kapasite, film, müzik, e-kitap, oyun ve uygulamalar için oldukça yeterli bir alan.
GP2X, oyun yanında bir çoklu ortam oynatıcı olarakta tasarlandığından, geniş ve kaliteli bir ekrana sahip. 3.5" boyutlarında ve 320x240 piksel çözünürlüğü bulunan TFT LCD ekran, 16 milyon rengi desteklemekte. Fakat GP2X, performanstan ödün vermemek için en fazla 260bin renk gösterebilecek şekilde sınırlandırılmış. Bu renk sınırı, film ve oyunlarda pek hissedilmezken fotoğraflarda biraz rahatsızlık veriyor. Smart Business Solutions, gelecekteki muhtemel bir Frimware güncellemesiyle renk desteğinde artış sağlanabileceğini düşünüyor. Bana sorarsanız bu düşünce oldukça iyimser. Zira donanımda geliştirme olmadıkça, performansı arttırması için yazılım ile getirilen bu sınırın kaldırılması pek mantıklı görünmüyor.
Konsol üzerinde giriş çıkış portları olarak, 1 adet mini USB portu, 1 adet adaptör girişi, 1 adet kulaklık çıkışı, SD kart yuvası ve cihaza TV çıkışı veya harici sabit disk gibi cihazlar bağlamanıza yarayan GP2X'e özel EXT portu bulunuyor. Kulaklık çıkışı, USB çıkışı ve EXT portu silikon bir kapakla koruma altına alınmış. Ürün ayrıca Break Out Box ismi verilen bir genişleme kartı sayesinde, 4 adet USB portuna, 1 adet RS232 portuna, Svideo ve Stereo koaksiyel ses çıkışlarına sahip olabiliyor. Şu an için geliştirme aşamasında olan Break Out Box'ın developer versiyonu kasasız olarak sadece kart halinde satılırken ev kullanıcıları için çıkacak son halinin bir masa üzeri istasyonu şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Konsolun EXT portuna takılarak kullanılan kart, çalışabilmek için GP2X adaptörüne ihtiyaç duyuyor. Tekrar belirtmekte fayda var GP2X'in kutusundan adaptör çıkmamakta. Eğer bu kartı kullanmak veya pilsiz olarak GP2X'inizi çalıştırmak istiyorsanız adaptör satın almalısınız. Break Out Box aslında konsolun yeteneklerinin tam olarak anlaşılabilmesini sağlıyor. Bu genişleme kartı sayesinde GP2X'e klavye, fare, USB disk veya benzeri USB cihazlar takmanız mümkün. Şu sıralar USB Wi-Fi adaptörlerinin konsol ile birlikte kullanılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. GP2X forumlarında gezerken konsola grafiksel arayüze sahip Linux ve MacOS 8.0 yükleyen kullanıcıları görünce genişleme portunun konsola neler kazandırdığını daha iyi anladım. Break Out Box, GP2X'in taşınabilir eğlence üstünden basit ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir taşınabilir bilgisayara dönüşmesini sağlıyor.
GP2X, mini USB portu üzerinden harici bir disk gibi görünüp SD karta veya dahili hafızasına bilgi yüklenmesine izin verdiği gibi bilgisayar ile arasında ağ bağlantısı kurulabilmesine de olanak veriyor. USB üzerinden ağ bağlantısı kurarak, GP2X'den internete bağlanabilir veya Samba Client yazılımıyla bilgisayarınızdaki herhangi bir klasörü GP2X'e tanıtıp içerisindeki GP2X uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.
Konsolun USB üzerinden harici bir disk olarka tanıtılması konusu biraz sıkıntılı. 1GB üzerindeki kapasitelere sahip SD kartları desteklemeyen bu fonksiyon aynı zamanda oldukça düşük bir bilgi aktarım hızı sunuyor. Fakat bu ilerideki frimware güncellemeleri ile düzeltilebilecek bir sorun. Zira ürüne USB üzerinden ağ bağlantısı sağlandığında gayet hızlı bir şekilde bilgi transferi yapılabiliyor. Ayrıca ağ üzerinden bağlanıldığında 1GB üzerindeki kapasitelere sahip SD kartlarla ilgili bir sorun da kalmıyor. Fakat bu çözüm yolu profosyonel kullanıcıların üstesinden gelebileceği bir durum, şu an için standart bir kullanıcının cihazla birlikte kaliteli bir kart okuyucuda edinmesini öneriyoruz.
Konsolun kontrol tuşlarına gelirsek GP2X, yön tayini için buton görevide gören 8 yönlü bir mini oyun koluna, fonksiyon tuşları olarak biri start diğeri select olmak üzere toplamda 8 tuşa ve ses açıp kapama tuşuna sahip. Konsolun mini oyun kolu, atari salonlarındaki eski oyun makinalarını anımsatıyor fakat işlevsellikle ilgili bazı sorunları var. Zira bu yön tayin takımıyla oyun oynarken hızlı hareketler yapabilmeniz oldukça güç. Kolun hareket ettiği bölge gereksiz yere çok boş bırakılmış. Belki tasarımcılar analog kontrol takımı hissi uyandırmak istemişlerdir fakat tekrar belirtmekte fayda var bu mini oyun kolu dijital olarak işliyor ve ancak tam sağ, tam sol gibi hareketlerde yön tayinine izin veriyor.
GP2X üzerinde ses için kulaklık çıkışı yanında ayrıca stereo hoparlör sistemi de bulunmakta. ekranın sağ ve sol alt köşesine yerleştirilmiş olan hoparlörler ne yazık ki tatmin edici bir kaliteye sahip değiller. Özellikle yüksek seste, hoparlörlerin kalitesi oldukça rahatsızlık vermekte. Fakat kulaklık çıkışından alınan ses temiz ve net. Ürün piyasadaki bir çok orta kalite MP3 çaları aratmayacak ses kalitesi sunuyor.
GP2X, gücünü 2 adet kalem pilden alıyor. Kendine özel bir bataryası olmayan ürünü, test ederken kullandığımız şarj edilebilir GP marka 2500 model piller ile 3 saat boyunca sürekli oyun oynayabildik. MP3 çalarken ekran kapalı modda 10 saat, film izlerken ise batarya tasarruf moduna göre 6 saate kadar tekrar şarj etmeden kullanabilen GP2X, daha güçlü pillerle daha fazla çalışma zamanı sunabiliyor. Ürünün kendine ait özel bir bataryasının bulunmaması, yolculuklarınız sırasında şarj bitti derdi sorununu en aza indiriyor. Bu gün benzin istasyonlarından, marketlere kadar bir çok yerde kalem pil bulmak mümkün.
GP2X, üzerindeki pilleri şarj edemiyor. Kullanıcıların şarj edilmeyen pillerlede GP2X kullanabilecekleri hesap edilerek adaptör takıldığında pilleri şarj etme fonksiyonu ürüne eklenmemiş. Bu yüzden şarjlı pillerle birlikte birde şarj cihazı edinmeniz gerekiyor. Konsolun kendine özel bir batarya sisteminin bulunmayışı fayda sağladığı gibi bazı negatif yönlerde içermekte. Zira kalem pilelrin şarjı Li-ion pillere nazaran çok daha uzun sürüyor.
Donanımsal özelliklere baktığımızda GP2X'in bir performans canavarı olmadığını görmek zor değil. Konsolun gelişmiş bir 3D grafik işlemcisine, hoparlörlere, kablosuz bağlantı yeteneklerine ve gelişmiş bir kontrol takımına sahip olmasını Gamepark Holdings'de isterdi fakat bu ek maliyet demek ve konsol satışından para kazanmayı amaçlayan bir firma için pahalı bir ürünle pazara girmek büyük risk anlamına geliyor. Ayrıca firmanın hedefi güçlü bir oyun konsolu üretmek değil. Her şeyin bir arada olabileceği taşınabilir bir platforum üretmek. Firmanın bu konuda ne kadar başarıya ulaştığına ise bu yazımızın devamında beraber karar vereceğiz.
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http://www.gp2xtr.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NOT : Tekken 3 'un lisansi , orijinalligi hakkinda kimse yorum yapmasin lutfen . Aslanlar gibi bayildik parasini zamaninda. Istersem ( kimseye dagitmadan tabii ) emulator ile PS'de oynarim, istersem "MobileAmiga"da, oyle degil mi?
İnceleme için teşekkürler..İşte gp2x bu ,ayrıntıya girmeyip bu incelemedeki gp2x dahi yetiyor..
Ben de 1 sene önce play asia'da gp2x'i gördüğüm zaman bi yorumda psx emulatöründen bahsediyordu ,şaşırmıştım.Ve o gün psp almaktan vazgeçmiştim özelliklerini okuyunca.
ilk aklıma ps1deki efsane winning eleven oynamak geldi.Hala da onu oynuyoruz zaten..
Gene de psp ile karşılaştırılmaması gerekse de psp'den vazgeçirebilecek bi üründür..
pspden hızlı ekran hızı. ps3 bir çok özelliğini lisans derdi yüzünden kaldırıyor yanılmıyorsam yeni kollarda titreşim özelliği olmayaacak.
fare olayında emin değilim ancak kendi medyasını geliştirerek bir şeyeler ayak uydurmaktansa ayak uydurulan olmayı tercih etmek gibi bir politika izlediklerini tahmin ediyorum. şayet bir çok firmanın ps için oyun hazırladığını varsayarsak ki donanım üretmek için kapıda firmalar da var çok kötü bir politika değil bu. fareye karşılık gelecek bir şey olacaktır. zaten kendi işletim sistemiyle gelecek olan ps3 ap ayraı biş olcak gibi.
@scan;
SD Wifi kartlar varşöyle ki SDIO desteği var cihazın, gp2xtr ekibi bir driver derlemeye uraşıyor, ancak şu an derlenen driver USB Stick (usb wifi bağdaştırıcı) için.
derlenen bir driver var ama biricik mfk'mızın henüz o driver ile nete giremediğini biliyoruzş geliştirilen şeyler bunlr
Genel kullanım ve destek
GP2X'de kullanılan işletim sisteminin basit bir kullancı arayüzü var. 10sn süren açılış işlemi sonrasında ekranda; Video, Game, Music, Photo, E-Book, Explorer, Utility ve Setting isminde 8 adet fonksiyon görüntüleniyor.
Video
GP2X, MPEG4, DivX 3.11/4x/5x ve XviD dosyalarını gösterebilen bir medya oynatıcı içeriyor. En fazla 720 x 480 piksel çözünürlükte 30 kare/sn gösterim oranına sahip filmleri oynatabildiği belirtilen konsol, 2500Kbps'a kadar Bit Rate oranını desteklemekte. Ayrıca filmlerde alt yazı desteğide mevcut. GP2X, MPEG hızlandırma, resimleri ekrana göre tekrar boyutlandırma gibi donanımsal destekler içeriyor. Konsol hem donanımsal hem de yazılımsal olarak video gösterme konusunda güçlü bir potansiyele sahip.
Konsolun video gösterim yeteneklerini test ederken çeşitli çözünürlük ve bit rate oranlarına sahip bir çok film denedik. Gördüğümüz kadarıyla eğer film DivX ise sesin AC3 olarak kodlanmış olması, çözünürlüğü ve bitrate oranı konsol için fark etmiyor. HD bir video olmadığı sürece konsol herhangi bir sorun yaratmadan videoları akıcı bir şekilde gösterebiliyor.Fakat konu Xvid olduğunda çözünürlük 320x240'ın üzerine çıktığında ve bit rate 1500kbps'ı aştığında konsolda bariz zorlanmalar baş gösteriyor. Özellikler son zamanlarda oldukça popüler olan HD'den riplenmiş dizilerde pek başarılı bir sonuç alamadık. My name is earl ve The 4400 gibi dizilerin bölümlerinde konsol Xvid zaafı yüzünden takılmalar yaşadı. Ayrıca Türkçe alt yazıların doğru görüntülenebilmesi için konsola MP2X isimli bir program yüklememiz ve yapılandırma (.ini uzantılı) dosyasında bazı değişiklikler yapmamız gerekti.
Sonuç olarak Türkçe alt yazılı, AC3 kodlanmış DVD'rip DivX filmleri ve biraz sorunda yaşasak Xvid'leri konsolda izleyebildik. Fakat bu fonksiyondan tam olarak yararlanabilmemiz için ücretsiz bir yazılım kurmamız gerekti. Evet bir yazılımla bunu çözebilmek güzel, böyle bir yazılımın geliştirilmiş olması da güzel ama konsolun övündüğü video yeteneklerini bile tam olarak kullanabilmek için 3. parti bir yazılıma ihtiyaç duyması kötü.
Game
GP2X her ne kadar bir çok genişleme ve çoklu ortam yeteneğine sahip olsa da aynı zamanda bir oyun konsolu. Menü seçeneklerinden Game, konsola yüklediğimiz emülatör ve konsol için yazılmış oyunlara ulaşmak için kullanılıyor. GP2X, Linux bazlı açık kaynak kodlu bir işletim sistemine sahip olduğu için Linux de çalışan emülatör ve oyunların GP2X'e adapte edilmeleri oldukça kolay oluyor.
GP2X için şu ana kadar çıkmış bütün 2D oyun konsollarının emülatörleri mevcut. Ayrıca bir PSX emülatörünün de geliştirilmesine devam edilmekte. Konsolun emülatörlere ek olarak daha önceden başka platformlar için yazılmış fakat GP2X için tekrar elden geçirilmiş oyunları da bulunuyor. Interpreter ismi verilen bu oyunlar arasında Quake, Duke Dukem 3D, Shadow Warrior, Hexen ve Another World gibi klasiklere rastlamak mümkün. Sayısı 20'yi bulan bu klasiklere www.gp2xtr.com adresinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.
Konsola oyun veya emülatör kurmak için herhangi bir kurulum programı veya benzeri bir araç bulunmuyor. Genelde sıkıştırılmış olarak gelen paketi SD kartınızın herhangi bir bölümüne açmanız yeterli. Daha sonra Game bölümüne girerek, dosya gezgini ile ilgili oyunun veya emülatörün bulunduğu klasöre gelip programı çalıştırabiliyoruz. GP2X için ticari oyunlarda geliştirilmekte. Internetten download şeklinde veya CD içerisinde satın alınabilecek oyunların 15$ ile 20$ arası fiyatlara sahip olmaları bekleniyor. Konsolun özel bir medyaya veya her oyun için SD karta ihtiyaç duymuyor olması oyun dağıtım maliyetlerini de azaltmakta. Smart Business Solutions'dan aldığımız bilgilere göre konsol için 20ye yakın ticari oyunun geliştirilmesine devam ediliyor.
Konsolu SD karta Smart Business Solitions tarafından yüklenmiş olan oyunlar ve emülatörlerle birlikte test ettik. Interpreter oyunlardan biri olan Duke Dukem 3D'yi GP2X'de oynarken bu oyunun ne kadar zevkli olduğunu tekrar anımsadım. Emülatör oyunlarına gelince ise konsolun bu konuda yenetekleri çok fazla SD karta daha önce yüklenmiş Mame, Neo-Geo ve Nintento emülatörleri ile bir çok klasik arcade oyununu GP2X'de tekrar oynama şansı bulduk.
Fakat unutmamak gerekiyor ki emülatörde bir oyunu oynayabilmek için bu oyunun orjinaline sahip olmalısınız. Rom satın alabileceğiniz bir online alış veriş sitesi veya hizmet olmadığını düşünürsek 1000 lerce oyunun emülasyon yoluyla oynanabiliyor olması değersiz bir olay olarak kalıyor. Zira kopya kullanım söz konusu olduktan sonra zaten GP2X'i hem donanımsal hem de sahip olduğu kaliteli oyunlarla çok geride bırakabilecek platformlar piyasa da alınabilir durumdalar.
Bence GP2X'i öncelikli olarak oyun konsolu olarak kullanmayı planlıyorsanız, bu konuda tekrar düşünmelisiniz. Konsol için geliştirilmeye devam eden oyunlar mevcutlar, hali hazırda bir çok ücretsiz oyun da kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda fakat ne geliştirilen oyunlar ne de geliştirilmiş olanlar günümüz standartlarına cevap verebilecek yeterlilikte değiller.
Music
Mp3, Ogg, WMA dosyalarını çalabilen GP2X, müzik çalma fonksiyonlarının yönetimi için basit bir MP3 çalara sahip. Çalma listesi, arama ve benzeri ileri yönetim seçeneklerinden yoksun olan MP3 çalar, müzik dinlerken kullanılabilecek 11 farklı ekolayzır ayarına ve pilden tasarruf için ekranın kapatılması seçeneğine sahip. Kulaklıktan dinlerken müzik çalma kalitesi oldukça tatminkar olan cihazın müzik dinleme konusunda tek eksiği beraberinde gelen MP3 çalma yazılımı gibi görünüyor.
Biz açıkçası bu yazılımdan pek tatmin olmadık ve madem bu açık kaynak kodlu bir platform ve herkes buna bir şeyler geliştirebiliyor o zaman iyi bir MP3 yazılımıda vardır diye düşünerek GP2X yazılımlarının arasına daldık. Ne yazık ki umduğumuz gibi bir yazılım henüz geliştirilmemiş. Old Play isimli ve en azından bir çalma listesine sahip bir program bulduk ama onunda alması gereken uzun bir yol var.
Photo
Cihaza yüklediğiniz fotoğrafları slayt şov halinde veya tek tek izlemenizi sağlayan bir bölüm. Fotoğrafları döndürme, yakınlaştırma ve yakınlaştırılmış fotoğrafta yön tuşu vasıtasıyla gezinme yapmanıza olanak veren Photo bölümünü 3264x2448 piksel çözünürlüğe sahip 4MB büyüklüğünde ve 2048x1536 piksel çöznürlüğe sahip 996KB büyüklüğünde iki adet fotoğraf ile test ettik. 3264x2448 piksel çözünürlüğe sahip 4MB büyüklüğündeki resimi 5sn içerisinde ekrana getirebilen GP2X, yakınlaştırma sonrası gezinme esnasında bir kere kitlendi. Daha sonrasında ise bu resimde benzer bir sorunla karşılaşmadan yakınlaştırma sonrası rahatlıkla gezinebildik. 2048x1536 piksel çöznürlüğe sahip 996KB büyüklüğünde olan ikinci resimde ise hiç bir sorun yaşamadık.
E-Book
GP2X .txt uzantılı dosyaları okumanıza olanak veriyor. Siyah arkaplan üzerindeki yazılar oldukça okunaklılar. Tek sorun Türkçe karakterlerin görüntülenmemesi. GP2X için yazılmış diğer metin programları ile yaptığım denemelerde ise sınuç yine aynı oldu, Türkçe karakterler görüntülenemedi. İleride çıkacak bir yazılımla bu soruna bir çare bulunması olası fakat Türkiye'de satılan bir üründe karakter sorununun çözümü için bekleyecek olmak can sıkıcı bir durum.
GP2X'de standart olarak gelen e-book fonksiyonu sadece text dosyalarını açabiliyor fakat cihaza sonradan yüklediğim ek yazılımlarla PDF dosyalarını da GP2X'de okuyabildim. PDF dosyalarını görüntüleme işini konsol oldukça iyi beceriyor, hatta bir çok PDA'dan bile iyi fakat yazılımların ara yüzlerinde biraz geliştirmeye ihtiyaç var. Bunun da önümüzdeki güncellemelerle düzaltilebileceğini sanıyorum.
Explorer
GP2X için bir dosya gezgini görevi gören Explorer, dosya kopyalama, taşıma ve silme işlemlerine izin veriyor. Oldukça basit bir ara yüzü bulunan programı kullanmasıda kolay. Dosyaları işaretliyorsunuz, kopyala, sil ve taşı komutlarından birini seçip hedefe gidip işlemi başlatıyorsunuz. Dosya gezgininin tek eksiği bir klasördeki resmi veya videoyu görüntüleyememesi. Bu gün cep telefonlarındaki dosya gezginleri dahi klasör içerisindeki dosyaları açıp ön izleme yapmanızı sağlayabiliyorlar.
Platformun açık kaynak kodlu olması, Linux gibi gelişmiş bir işletim sistemi taşıması beklentileri arttırıyor fakat arayüzde kullanılan fonksiyonlar hep alt düzeyde tutulmuşlar.
Utility
Utlity kısmı GP2X'in en çok övündüğü konu olan ve oyun dışında yazılımlarında geliştirilmesine olanak veren bu platform için yazılmış WEB tarayıcı, PDF okuyucu ve benzeri yazılımlara ulaşmak için kullanacağınız tarayıcı oluyor.
Bu bölümü kullanırken tek sıkıntım bazı uygulamaların Utility kısmında değilde Game kısmında görüntülenebiliyor olmaları oldu. Programcı eğer uygulamanın uzantısını .GPE yaparsa bu uygulamaya oyun .GPU yaparsa bu uygulamaya Utility kısmında erişiliyor. Ben oyun bölümünden ulaşmak zorunda kaldığım uygulamaların uzantılarını .GPU yaparak bu soruu çözdüm. Umarım ilerde programcılar da bu işe bir standart getirir ve bizi bu basit, boş uğraştan kurtarırlar.
Setting
GP2X'in ayarlarının bulunduğu kısıma Setting ikonuyla ulaşıyoruz. Aslında Settings yazmalı sonuçta bir çok ayar var ve İngilizce'de "s" çoğul ekidir fakat GP2X'de Setting olarak yer alıyor. Ben ara yüzün 7 harften fazlasına izin vermediği gibi bir teori dahi ürettim fakat bunun pek bir önemi yok.
Setting'de yer alan seçenekler şöyle;
T-Mode: Cihazın genel bir kontrolünü yapmak için basit bir test programı. Tuşların basıp basmadığı, renklerin doğru görünüp görünmediği gibi kontrölleri bu alt seçenek ile gerçekleştirebiliyoruz.
Battery: Pil durumunu gösteriyor.
USB: Cihazı dahili belleğini veya SD kartı Windows'a USB üzerinden harici disk olarak göstermenizi sağlıyor. Ürünün ilk çıktığında bulunmayan bu fonksiyon Temmuz ayı içerisinde çıkan Frimware 2.0 güncellemesi ile kullanıma sunulmuş. 1GB'dan büyük SD kartları Windows'a tanıtamıyor ve USB1.1'den dahi yavaş bir bilgi aktarım hızına sahip. Cihaz USB 2.0'ı donanımsal olarak destekliyor olmasına rağmen bu fonksiyon hiç yoktan var şeklinde konmuş gibi. Pek işlevsel olduğu söylenemez. Gelecekteki olası bir Frimware güncellemesinde hızının artması olası.
TV-Out: GP2X'i özel TV kablosu yardmıyla TV'nize bağlamanızı sağlıyor. NTSC ve PAL seçenekleri mevcut. Yaptığımız denemelerde cihazın filmlerde oldukça başarılı görüntü verdiğini fakat TV desteğinin oyunlarda biraz geri kaldığını gözlemledik. Oyunlarda çözünürlük kabul edilemeyecek şekilde düşüyor.
Info: Frimware sürümü, seri numarası ve lisans hakları gibi bilgileri görüntülüyor.
LCD: Ne işe yaradığını çözmedim. Sağa ve sola hareket ettirilebilen bir çubuk var ve nereye hareket ettirirsek ettirelim ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor. Parlaklık ve renk gibi seçeneklere ayarlardan ulaşılamıyor.
System: Cihazın önemli özelliklerine buradan ulaşıyorsunuz. USB Network seçenekleri, WEB sunucusu, FTP / Telnet Sunucusu ve Samba sunucusunu açıp kapamak içinm gerekli ayarlar ve benzeri şeyler bu seçeneğin altında yer almaktalar.
Genel değerlendirme ve son sözler;
GP2X'i kullandığım 3 hafta boyunca ürünle neler yaptığımı kısaca anlatmak istiyorum; GP2X ile ilk yaptığım iş, emülatörler sayesinde bundan 10-11 sene evvel saatlerimi atari salonlarında geçirmeme neden olan bir çok arcade klasiğini, tekrar tekrar oynamak oldu. 1 haftaya yakın bir zamanı emülatörler ve oyunlarıyla geçirdim diyebilirim. Fakat 1 hafta sonunda yön kontrol kolunun hızlı hareketlere olanak vermemesi ve bana göre haddinden fazla boşluğa sahip olması, oyunlardan soğumama neden oldu. Ofisteki diğer arkadaşlarımında bu kontrol takımı hakkında görüşleri aynıydı. Bence ilerideki versiyonlarda elden geçmesi gerekli.
Oyun deneyimi ardından uzun bir süre konsolun çoklu ortam yeteneklerini kurcaladım. MP3 dinledim, video izledim ve resim görüntüledim. Her gözlem sonrasında ofisteki arkadaşlarımın konu üzerinde yorumlarına da baş vurdum. Bir filmde yavaşlama mı sezdim; ofisteki tüm arkadaşlara izleterek aynı yavaşlamayı sezip sezmediklerinin yorumunu aldım. Özellikle MP3 çalma kalitesi konusunda yazılım geliştiricimiz Yağız'ın çok yardımı oldu zira bu konudaki deneyimlerine güvendiğim biridir.
MP3 kalitesini çoğunlukla Yağız denemiş olsa da ofisteki diğer arkadaşlardan da kötü bir yorum gelmedi. Bir diğer yazılım geliştiricimiz Orkun bir i-pod kullanıcısı, Yağız'da Creative I-River fanatiği olarak GP2X'e geçer not verdiler. Çoklu ortam yeteneklerini oldukça beğendiğim GP2X'i. TV çıkışı sayesinde TV ye bağladım ve fimleri TV'den de izledim. TV çıkışı oyunlarda pek başarılı değil, fakat filmlerde oldukça net ve keskin bir görüntü sunuyor. Bir çok DivX çalardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir renk kayması veya benzeri bir sorun yok. TV çıkışı iyi düşünülmüş bir özellik GP2X'in bir de uzaktan kumandası olsaydı ürün sadece bir DivX oynatıcı olarak bile alınabilirdi.
GP2X ile oyun oynamak ve çoklu ortam yeteneklerini denemekten arta kalan zamanları konsolun özelliklerini keşfederek geçirdim. Açık kaynak kodlu Linux işletim sistemi taşıyan bir cihazla neler yapılabileceği açıkçası beni çok şaşırttı. GP2X'e Samba Client kurdum ve bilgisayarımdaki herhangi bir klasörü konsola tanıtarak içeriğinin konsol tarafından görüntülenebilmesini sağladım. Bu sayede bilgisayarımdaki film, müzik ve GP2X programlarını hiç GP2X'e aktarmadan çalıştırma ve görüntüleme olanağım oldu. Pratikte pek işlevsel olmasa da oldukça farklı bir özellik.
Daha sonrasında GP2X'de çalıştırılabilen GPE ve Qtopia isimli arayüzleri kullandım. Bir fare ve klavyeniz olduğunda WEB sitelerine girmek, e-posta alıp göndermek veya benzeri fonksiyonları yerine getirebilecek bir çok alt programa sahip bu arayüzler, taşınabilir olarak kullanmaya uygun değiller fakat konsolun neler yapabileceğini açıkça ortaya koyuyorlar. Yeri gelmişken Duke Dukem 3D gibi oyunlarda klavye ve fare kullanabilmek mümkün. Tabii masa üzerinde küçük ekranda oyun oynamak ne kadar eğlenceli olur tartışılır.
GP2X sahibi olduğunuzda vaktinizin büyük bir kısmı GP2X forumlarında çıkan yenilikleri ve kullanıcı deneyimlerini okumakla geçiyor. GP2X'e 25$ karşılığında dahili bir USB port taktırabileceği bunun serviste yaptırılırsa garanti kapsamı içinde olduğu bu forumlardan öğrendim. Bu porta USB Wi-Fi adaptöründen sabit diske kadar bir çok cihazı takarak GP2X ile birlikte kullanabiliyoruz. Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi ve geliştiricilere verilen sınırsız destek konsol için her geçen gün bir gelişme yaşanmasını sağlıyor.
Ürünü kullandığım süre boyunca yaşadığım sıkıntıları ve eksiklikleri yazı içinde yer yer belirttim. Konsolun bir çok eksiği var. Fakat bu eksikliklerin bir çoğu 3. parti yazılımlarla giderilebiliyorlar. Örnek vermek gerekirse GP2X'de uyku modu yok! Cihazı açık bırakın olduğu yerde pili bitsin. LCD ekranın ise parlaklığını ayarlayamıyorsunuz geldiği gibi kullanmak zorundasınız. Tabii eğer 3. parti yazılımlar yüklerseniz bu sorunlar ortadan kalkıyorlar. Zira cihazın uyku moduna geçmesini sağlayan ve LCD'nin parlaklığını ayarlayan yazılımlar mevcut.
GP2X, taşıdığı özellikler ve genişleme yeteneğiyle özel bir ürün. Kesinlikle farklı bir kategoride değerlendirilmeyi hak ediyor. Fakat bu ürün standart ev kullanıcısına göre değil. Çocuğunuza eğlenceli vakit geçirmesi için almayı düşünüyorsanız, internette oyun ararken geçen vakitleri, her yazılımın nasıl yüklendiği ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için çaba göstermeyi göze almalısınız. Çünkü GP2X'de yazılımların uydukları bir arayüz standartı veya kullanım şekli yok. GP2X, konusunda uzman olan, yenilikleri keşfetmeye hazır ve denemekten hoşlanan kişilere hitap ediyor. Özellikleri gibi hedeflediği kullanıcı kitlesi de farklı bir ürün. Ayrıca eğer yeni oyunlardan zevk almıyor, yeni nesil oyunları karışık buluyorsanız; GP2X ile hep özlemini çektiğiniz klasikleri tekrar oynama şansına sahip olabileceğinizi unutmayın.
GP2X ülkemizde 240$+KDV fiyat etiketiyle satılıyor. 4GB bir SD kartın ortalama maliyeti ise 140YTL civarında. Eğer konsolun adaptörünü de almak isterseniz ek olarak 29$ daha masraf yapmanız gerekmekte. Konsol ile birlikte şarjlı piller gelmediğinden ek olarak şarjlı piller de almalısınız.
Son olarak resimlerde gördüğünüz ellerin sahibi editör arkadaşım Nebi Akgün'e beni kırmayarak ürünün fotoğraflarını çekmemde ve video kaydı sırasındaki yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Smart Business Solitions'a da ürün incelemesi sırasında her sorunumla en ince ayrıntısına kadar sıkılmadan ilgilendikleri ve eleştirilere açık, tecrübeli bir ekip oluşturdukları için teşekkür etmek istiyorum.
GP2X'in genel kullanımı ve fonksiyonlarıyla ilgili hazırladığımız video incelemeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://rapidshare.de/files/29903148/Donanimhaber.com_GP2X_video_inceleme.rar
incelemee çok güzel.. Ama iyimser olmuş biraz daah sert eleştiriler gerektiren çok kritik sayabilceğim bikaç yanı var....
genede inceleme güzel olmuş.. kanaatimsa ortada psp gibi bi alet varken nekdar işlevi vs farklı yada değiştirilmiş giibde dursa.. işe yarmaz ne yazıkki..
Beklenileni verceğini düşünmüyorm.. bikaç kişi alıp dener tabiki ama bundan öteye gideceğini sanmıyorm..
Saygılar