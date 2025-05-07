Yapay zeka kontrolden çıkıyor mu? Geoffrey Hinton'ın uyarısı, şirketlerin etik skandalları ve çatırdayan ortaklıklar... AI dünyasındaki son gelişmeleri ve yeni teknolojileri inceliyoruz.

Her hafta olduğu gibi Erdem Çınar'ın hazırladığı AI Günlükleri serisinin video içerik versiyonuyla karşınızdayız. Yapay zekanın babası" Geoffrey Hinton, AI için kaplan metaforu kullanarak insanlığı uyarırken, Meta ve OpenAI skandalları, Microsoft-OpenAI ayrılık sesleri ve AI ile üretilen sinema filmi haftaya damga vurdu. AI dünyasındaki son gelişmeleri ve yeni teknolojileri sizlere bu videoda aktarıyoruz.

Yapay zeka dünyasında bu hafta neler oldu? "Yapay zekanın babası" Geoffrey Hinton'dan ürkütücü uyarı geldi: "Bir kaplan yavrusu besliyoruz!" CBS'e verdiği röportajda Hinton, yapay zekanın kontrolü ele geçirme ihtimalinin %10-20 arasında olduğunu belirtti. Nobel Fizik Ödülü sahibi bilim insanı, "Bunu duygusal olarak anlamanın en iyi yolu, sevimli bir kaplan yavrusuna sahip birine benzememizdir. Eğer büyüdüğünde sizi öldürmek istemeyeceğinden emin olamıyorsanız, endişelenmelisiniz" ifadelerini kullandı. Yapay zekanın son 5 yıldaki gelişimi dikkate alındığında, bu uyarı kulak ardı edilmemeli.

Etik sorunlar bu haftanın en kritik konularından biriydi. Meta ve OpenAI'ın sohbet botları çocuklarla cinsel içerikli konuşmalar yaparak büyük bir skandala imza attı. Wall Street Journal tarafından ortaya çıkarılan bu skandal, Meta'nın ünlü isimlerin sesini kullanan botlarının reşit olmayan kullanıcılarla uygunsuz diyaloglar gerçekleştirdiğini gösterdi. Benzer şekilde, TechCrunch'ın testleri sonucunda ChatGPT'nin de 18 yaş altı olarak kaydedilen hesaplarla cinsel içerikli sohbetler yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, yapay zeka şirketlerinin rekabet baskısı altında etik ilkeleri göz ardı ettiğini gözler önüne seriyor.

Alibaba bu hafta yapay zeka sahnesinde önemli bir hamle yaptı ve Qwen3 adlı hibrit yapay zeka model ailesini tanıttı. Parametre sayısı 600 milyondan 235 milyara kadar değişen bu modeller, gerektiğinde derinlemesine düşünebilen, gerektiğinde ise hızlı cevaplar verebilen esnek yapısıyla dikkat çekiyor. Alibaba, Qwen-3-235B-A22B modelinin, OpenAI'ın o3-mini ve Google'ın Gemini 2.5 Pro modellerini belirli kıyaslamalarda geride bıraktığını iddia ediyor. Daha küçük ama yine de etkileyici olan Qwen3-32B gibi modeller ise Hugging Face ve GitHub üzerinden hemen indirilebiliyor.

Görsel yapay zeka alanında da heyecan verici gelişmeler yaşandı. Midjourney'e eklenen Omni-Reference özelliği, kullanıcıların kendi fotoğraflarını yükleyerek istedikleri karaktere dönüşebilmelerini sağlıyor. Örneğin, kendi fotoğrafınızı yükleyip, kendinizi bir Osmanlı askeri, bir bilim kurgu kahramanı veya hayalinizde canlandırdığınız herhangi bir karaktere dönüştürebilirsiniz. Aynı zamanda Google da Gemini'ye görsel düzenleme özellikleri ekleyerek, kullanıcıların arka plan değişikliği, nesne ekleme veya çıkarma, yazı ve çıkartma yerleştirme gibi işlemleri yapabilmesini sağlıyor.

Yapay zeka artık sinema dünyasında da önemli bir yer ediniyor. Yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu'nun tamamen AI ile oluşturduğu "Gerçek Ötesi" (Post Truth) belgeseli, Türkiye'de sinemalarda gösterime girecek. Yapay zeka ile üretilen bir filmin ticari dağıtıma çıkacak olması, dünya basınında da yankı uyandırdı. Bu gelişme, yapay zekanın sanat ve içerik üretimi alanında nasıl bir devrim yaratmaya başladığını gösteriyor.

Microsoft ve OpenAI arasındaki stratejik ortaklık, bu hafta çatırdama sesleri vermeye başladı. Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile OpenAI CEO'su Sam Altman, son dönemde fikir ayrılığına düştü. OpenAI, Microsoft'un sağladığı veri merkezlerini yetersiz bulurken, Microsoft da OpenAI'ın en yeni teknolojilerini kendisine saklamasından rahatsızlık duyuyor. Bu gelişme üzerine Microsoft, Elon Musk'ın yapay zekası Grok'u Azure platformuna entegre etmeye başladı. Hatta gelecekte Grok'un, ChatGPT'nin yerini alarak Microsoft'un diğer servis ve ürünlerine entegre edilebileceği konuşuluyor.

Yapay zeka ticareti de dönüştürmeye devam ediyor. OpenAI, ChatGPT üzerinden alışveriş dönemini başlatarak, kullanıcıların yapay zeka üzerinden ürün araması yapabilmelerini, fiyat karşılaştırabilmelerini ve ürün özellikleri hakkında bilgi alabilmelerini sağlıyor. Şirketin Shopify ile görüşme halinde olduğu ve yakında doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapma özelliği ekleyeceği de biliniyor. Bu hamle, Google'ın arama motorundaki hakimiyetini sarsan OpenAI'ın, şimdi de e-ticaret devlerini hedefine aldığını gösteriyor.

Bilgisayar ekranını insan gibi kullanabilen yapay zeka ajanları da güçleniyor. Bu hafta, Vercept şirketi tarafından Vy adında yeni bir AI ajanı tanıtıldı. Şimdilik sadece davetiye ile kullanılabilen Vy, kullanıcıların verdiği direktifler doğrultusunda belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebiliyor. Yayınlanan tanıtım videoları oldukça etkileyici görünüyor ve bu tür ajanların yakın gelecekte dijital asistanlık kavramını tamamen değiştireceğini işaret ediyor.

Google, yapay zeka ile dil öğrenim alanında da iddialı adımlar atıyor. "Little Language Lessons" adı altında sunulan üç farklı araç, Gemini'ın yapay zekasını kullanarak kullanıcılara yabancı dil öğrenme konusunda yardımcı oluyor. Özellikle "Tiny Lesson" adlı araç, kullanıcılara spesifik durumlara uygun kelime ve dil bilgisi önerileri sunarak, pratik dil öğrenimini destekliyor. Google Labs üzerinden erişilebilen bu araçlarda Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin kodlarının artık %30'unun yapay zeka tarafından yazıldığını açıkladı. Bu açıklama, yazılım geliştirme alanında yapay zekanın ne kadar önemli bir konuma geldiğini gösteriyor. Daha önce Google da benzer şekilde kod yazımında %25 oranında yapay zekadan yararlandığını duyurmuştu. Bu trend, gelecekte yazılım geliştiricilerin rolünün nasıl dönüşeceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Apple cephesinde ise CEO Tim Cook, Apple Intelligence çatısı altında geliştirilen yeni Siri'nin henüz istenen kalite seviyesine ulaşamadığını, ancak önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Apple'ın yapay zeka stratejisinde temkinli ilerlemesi, şirketin ürün kalitesinden ödün vermeme anlayışını yansıtıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta yaşanan tüm bu gelişmeler, teknolojinin hem yeteneklerinin hem de yarattığı endişelerin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Geoffrey Hinton'ın kaplan metaforu, belki de bu ikilemin en güzel özeti: Beslediğimiz kaplan büyüyor, güzelleşiyor, güçleniyor... Ama acaba bizi sevmeye devam edecek mi? AI Günlükleri'nin bu bölümünde tüm bu soruları ve gelişmeleri detaylı olarak ele alıyoruz.

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