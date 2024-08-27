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    İsviçre devlet yazılımları açık kaynak olacak! Neleri değiştirir, sebebi ne?

    İsviçre'nin yeni yasası hükümetin açık kaynaklı yazılımlarının yayınlanmasını zorunlu kılıyor. Bu yasal hamle İsviçre'yi küresel açık kaynak hareketinin ön saflarına yerleştiriyor.

    Bu yeni yasa, üçüncü taraf haklarını riske atmadığı veya güvenlik endişeleri olmadığı sürece tüm kamu kuruluşlarının kendileri tarafından veya kendileri için geliştirilen yazılımların kaynak kodunu ifşa etmesini gerektiriyor. Bu "kamunun parası, kamunun kodu" yaklaşımı, hükümet operasyonlarının şeffaflığını, güvenliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

    ABD'de açık kaynak için bir miktar destek var, ancak Avrupa'daki kadar değil. Örneğin, Federal Kaynak Kodu Politikası, federal kurumların yeni özel olarak geliştirilen kodun en az %20'sini açık kaynaklı yazılım olarak yayınlamasını gerektiriyor. Ancak, açık kaynak kullanımını zorunlu kılmıyor.

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