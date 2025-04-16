AI Günlükleri | Google yapay zeka ile interneti değiştirebilir mi? OpenAI, Elon Musk neden davalık oldu?

Google'ın Gemini 2.5 Flash ve Agentspace hamleleri, OpenAI'ın hafıza güncellemeleri ve Kawasaki'nin fütüristik binek robotu... Yapay zeka dünyası bu hafta adeta bir devrime sahne oldu!

Yapay zeka dünyasında nefes kesen bir hafta daha geride kaldı! Donanım Haber Teknoloji Editörü Cem Sünbül, bu haftanın en sıcak AI gelişmelerini sizler için analiz ediyor. Google'ın Cloud Next etkinliğindeki bomba duyuruları, OpenAI cephesindeki yenilikler, robotik dünyasından fütüristik haberler ve çok daha fazlası bu videoda. Teknoloji gündemini yakından takip etmek için videomuzu kaçırmayın!

Bu bölümde, Google'ın yapay zeka alanındaki son hamlelerini detaylıca inceliyoruz. Gemini 2.5 Flash'ın getirdikleri, Project Astra ile görsel aramanın geleceği, internetin dinamiklerini değiştirebilecek Agentspace ve Agent2Agent platformları ve Google'ın yeni nesil AI işlemcisi Irenwood TPU hakkında bilmeniz gereken her şey burada. Google'ın AI stratejisi nereye gidiyor?

OpenAI ve diğer oyuncular da boş durmadı. ChatGPT'nin gelişmiş hafıza özellikleri, GPT-4'ün emekliliği ve GPT-4o'ya geçiş süreci, Elon Musk ile OpenAI arasındaki hukuki savaşın son perdesi ve eski çalışanların Musk'a desteği gibi kritik gelişmeleri ele alıyoruz. Ayrıca Kawasaki'nin hidrojenle çalışan dört ayaklı robotu Corleo'nun detayları ve Stanford/Nvidia işbirliğiyle üretilen etkileyici Tom ve Jerry videosunun ardındaki TTT teknolojisi de gündemimizde.

Yaratıcılar ve profesyoneller için de heyecan verici yenilikler var! Amazon'un yeni ses üretim modeli Nova Sonic ve 2 dakikalık video üretebilen Nova Reel 1.1'i tanıtıyoruz. Video kurgu yazılımı DaVinci Resolve'a eklenen 100'den fazla AI özelliği ve Canva'nın yeni sesli komut gibi akıllı yeteneklerini mercek altına alıyoruz. AI, içerik üretimini nasıl dönüştürüyor?

Son olarak, yapay zekanın kullanım maliyetlerindeki düşüş ve eğitim maliyetlerindeki artış arasındaki ilginç dengeyi, ChatGPT'nin indirme rekorlarını ve enerji tüketimi, akıllı ev robotları, yeni AI şirketleri, YouTube'un AI müzik aracı gibi kısa ama önemli haberleri değerlendiriyoruz. Yapay zekanın geleceği hakkında fikir sahibi olmak için videomuzu izleyin, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın!

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