Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Haftanın en iyi 5 Android oyunu -5-

9 yıl
66,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Haftanın en iyi 5 Android oyunu adlı programımızın 5. bölümünde sizler için yepyeni Android oyunlarını inceledik.

Haftanın en iyi 5 Android oyunu adlı programımızın 5. bölümünde sizler için yepyeni Android oyunlarını inceledik.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
moy 9 yıl
Arkadaşlar bu sky force yi indirecegim ama barkod okuyucuda okutuyorum öyle indir gibi bir seçenek yok nasıl indiriliyor bilen var mı? Telefon Samsung Galaxy S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolvarine5 9 yıl
abicim daha mükemmel oyunlar var..neden onlarada yer vermiyorsunuz anlamadım..ama yinede emekleriniz için çok teşekkürler..gayet güzel bir çalışma bu bence..devamı hep gelsin lütfen..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibonline 9 yıl
şuana kadar izlediğim videolara baktım pekde grafik konusunda android telefonlar gelişmişlik göstermemiş iphone bu işi iyi biliyor grafikleri süper hatta symbian işletim sistemli oyunlar bile android işletim sistemili telefonların oyunlarından dahada güzel grafiklere sahip iphone üzerine tanımam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 9 yıl

ibonline

şuana kadar izlediğim videolara baktım pekde grafik konusunda android telefonlar gelişmişlik göstermemiş iphone bu işi iyi biliyor grafikleri süper hatta symbian işletim sistemli oyunlar bile android işletim sistemili telefonların oyunlarından dahada güzel grafiklere sahip iphone üzerine tanımam


3 mb'lik oyuna bakarak mı karar verdiniz buna?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeAYDIN 9 yıl

ibonline
şuana kadar izlediğim videolara baktım pekde grafik konusunda android telefonlar gelişmişlik göstermemiş iphone bu işi iyi biliyor grafikleri süper hatta symbian işletim sistemli oyunlar bile android işletim sistemili telefonların oyunlarından dahada güzel grafiklere sahip iphone üzerine tanımam

Sacmalama... biton grafikli super oyun var ozellikle gameloftun az arastirirsan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Casti El 9 yıl
Güzel oyunlar var. Teşekkürler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Modestep 9 yıl
Sky force güzeldir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
292 izlenme · 38 dk. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
987 izlenme · 12 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim