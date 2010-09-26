Haftanın en iyi 5 Android oyunu -5

Haftanın en iyi 5 Android oyunu adlı programımızın 5. bölümünde sizler için yepyeni Android oyunlarını inceledik.
ibonline şuana kadar izlediğim videolara baktım pekde grafik konusunda android telefonlar gelişmişlik göstermemiş iphone bu işi iyi biliyor grafikleri süper hatta symbian işletim sistemli oyunlar bile android işletim sistemili telefonların oyunlarından dahada güzel grafiklere sahip iphone üzerine tanımam
ibonline şuana kadar izlediğim videolara baktım pekde grafik konusunda android telefonlar gelişmişlik göstermemiş iphone bu işi iyi biliyor grafikleri süper hatta symbian işletim sistemli oyunlar bile android işletim sistemili telefonların oyunlarından dahada güzel grafiklere sahip iphone üzerine tanımam
3 mb'lik oyuna bakarak mı karar verdiniz buna?
Sacmalama... biton grafikli super oyun var ozellikle gameloftun az arastirirsan...