Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -1

"Haftanın en iyi 5 iPad oyunu" adlı yeni programımızın ilk bölümünde sizler için 5 iPad oyunu inceledik.

Sizler için bir süredir hazırlamış olduğumuz Android oyun ve uygulamalarının ardından, iOS platformu içinde çalışmalarımıza başladık.

Apple'ın sansasyon yaratan tableti iPad eşliğinde sizlere her hafta sizler için seçtiğimiz oyunları ve uygulamaları tanıtacağız.