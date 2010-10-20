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Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -1-

8 yıl
85,3b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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"Haftanın en iyi 5 iPad oyunu" adlı yeni programımızın ilk bölümünde sizler için 5 iPad oyunu inceledik.

Sizler için bir süredir hazırlamış olduğumuz Android oyun ve uygulamalarının ardından, iOS platformu içinde çalışmalarımıza başladık.

Apple'ın sansasyon yaratan tableti iPad eşliğinde sizlere her hafta sizler için seçtiğimiz oyunları ve uygulamaları tanıtacağız.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Olderdash! ipad için Türk yapımı bağımlılık yapan güzel bir oyun.
yakında iphone 4 ve 3 versionu da cikacakmış
şiddetle tavsiye ederim. itunes.apple.com/...
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vincentvega 8 yıl
Teşekkürler inceleme için. Devamını bekliyoruz
.
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ooozer 8 yıl
devam devam her hafta super olmus elinze saglık
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QbLaY!!! 8 yıl
kaliteli bi inceleme olmuş.
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dodomert 8 yıl
nfs cök güzedi
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napolyon94 8 yıl
iphone da shift cok daha kotuydu
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eternal35 8 yıl
oyunların yanında uygulamada tanıtırsanız tadından yenmez
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ERTEN08 8 yıl
Lütfen android'i unutmayalım bir kaç haftadır boş geçiyoruz :(
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samsunlusemih 8 yıl
Kurbağa ve shifti biliyorum. İpad da shift manyak olmuş
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JonnyCaqe 8 yıl
Gangstar vm cok guzelbir oyun.ufak tefek buglar hRic.400mb gta san andreas gibi
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mali__ 8 yıl
Çok iyi olmuş artık iOS içinde hazırlamaları... Sırada iPhone olsun :)
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Batuist 8 yıl
video için teşekkürler.. ben çok yeşil kurbağalı oyunu sevdim.. kurbağa olmasa benziyodu sonuçta :)
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gps.navigation 8 yıl
O yeşil kurbağa aşkım ya,en favori oyunum.Hem hız,hem zeka,hemde o muhteşem multi touch 'ı kullanıyorsunuz,mükemmel


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thepunisherWZ 8 yıl
Shift çok hoşmuş ya
Teşekkürler.
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