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    HAVA SOJ'un test uçuşu görüntüsü paylaşıldı

    HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala, HAVA SOJ ve F-16 Blok Özgür uçaklarının test uçuşu görüntülerini paylaştı. HAVA SOJ özellikleri hakkında detaylar haberimizde.   
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    ASELSAN ve TUSAŞ tarafından geliştirilen HAVA SOJ Projesinde test uçuşlarına başlandı. HAVA SOJ’un uçuş görüntüsü ortaya çıktı. HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala; HAVA SOJ, HÜRKUŞ ve F-16 Blok 30 ÖZGÜR uçaklarının birlikte uçuş görüntüsünü yayınladı. Tam Boyutta Gör
    ASELSAN ve TUSAŞ tarafından geliştirilen HAVA SOJ Projesinde test uçuşlarına başlandı. HAVA SOJ’un uçuş görüntüsü ortaya çıktı. HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala; HAVA SOJ, HÜRKUŞ ve F-16 Blok 30 ÖZGÜR uçaklarının birlikte uçuş görüntüsünü yayınladı.

    HAVA SOJ, Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazanımı Projesi kapsamında geliştiriliyor. Düşman uçaklar ve hava savunma sistemlerinin radarlarını karıştırmak ve devre dışı bırakmak için kullanılacak.

    Uçak olarak Bombardier Global 6000 jeti kullanılıyor. Radar sistemleri ve teknolojik altyapı için ASELSAN’ın yerli teknolojileri kullanılacak. TUSAŞ, jetin çeşitli donanımlarını üretiyor ve modifikasyonlarını yapıyor.

    HAVA SOJ'un test uçuşu görüntüsü paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bombardier Global 6000, 12 saat kesintisiz olarak uçabiliyor ve 51 bin feet irtifada görev yapıyor. HAVA SOJ projesinin kabul testlerinin 2025 yılında tamamlanması ve 2026 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

    HAVA SOJ özellikleri

    • Geniş frekans bandında etkinlik
    • Yüksek çıkış gücü
    • Radar ve haberleşme yayınları hassas yön ve konum takibi
    • Aktif faz dizili elektronik tarama teknolojisi
    • Frekans atlamalı, DSSS sinyallere, veri linklerine karşı etkinlik
    • Yüksek irtifada uzun süre havada kalma kabiliyeti
    • Yer destek merkezi ile koordineli gerçek zamanlı görev icrası
    • Radar ve füze tehditlerini algılama ve karşı tedbir alım yeteneği

    Paylaşılan görüntüde F-16 Blok 30 uçaklarının ÖZGÜR modernizasyonu uçarken görüyoruz. F-16’ların en kritik bileşenleri olan görev bilgisayarı, uçuş yazılımı, arayüz birimi, gösterge ekranları, ses emniyet cihazların yerli versiyonları kullanılıyor. Yerli teknolojilerin eklenmesi ve yerli mühimmatlara entegre yapısı sayesinde Türkiye’ye daha fazla özgürlük sağlayacak. Bu nedenle bu modifikasyona ÖZGÜR Projesi adı verildi.

    HAVA SOJ'un test uçuşu görüntüsü paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    HÜRKUŞ ise yeni nesil temel eğitim uçağı olarak TUSAŞ tarafından geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Nijer ve Çad’a HÜRKUŞ teslimatı yapıldı. HÜRKUŞ ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılıyor. Gündüz ve gece görev yapabilen Hürkuş, TUSAŞ tarafından tasarlanan özgün kanat profilli 1600 SHP turboprop motor ile uçuyor.

    HÜRKUŞ Özellikleri
    Maksimum seyir hızı 310 KCAS (574km/sa)
    Perdövites Hızı (İniş Konfigürasyonu) 77 KCAS (143 km/sa)
    Azami Servis İrtifası 34700 ft (10577 m)
    Maksimum Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi) 4370 ft/dk (22 m/s)
    Maksimum Havada Kalma Süresi (@15.000 ft) 4 sa 15 dk
    Maksimum Menzil (@15.000 ft) 798 Deniz Mili (1478 km)
    Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi) 1605 ft (489 m)
    İniş Mesafesi (@deniz seviyesi) 1945 ft (593 m)
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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