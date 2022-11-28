HAVA SOJ'un test uçuşu görüntüsü paylaşıldı

HAVA SOJ, Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek ve Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazanımı Projesi kapsamında geliştiriliyor. Düşman uçaklar ve hava savunma sistemlerinin radarlarını karıştırmak ve devre dışı bırakmak için kullanılacak.
Uçak olarak Bombardier Global 6000 jeti kullanılıyor. Radar sistemleri ve teknolojik altyapı için ASELSAN’ın yerli teknolojileri kullanılacak. TUSAŞ, jetin çeşitli donanımlarını üretiyor ve modifikasyonlarını yapıyor.
HAVA SOJ özellikleri
- Geniş frekans bandında etkinlik
- Yüksek çıkış gücü
- Radar ve haberleşme yayınları hassas yön ve konum takibi
- Aktif faz dizili elektronik tarama teknolojisi
- Frekans atlamalı, DSSS sinyallere, veri linklerine karşı etkinlik
- Yüksek irtifada uzun süre havada kalma kabiliyeti
- Yer destek merkezi ile koordineli gerçek zamanlı görev icrası
- Radar ve füze tehditlerini algılama ve karşı tedbir alım yeteneği
Paylaşılan görüntüde F-16 Blok 30 uçaklarının ÖZGÜR modernizasyonu uçarken görüyoruz. F-16’ların en kritik bileşenleri olan görev bilgisayarı, uçuş yazılımı, arayüz birimi, gösterge ekranları, ses emniyet cihazların yerli versiyonları kullanılıyor. Yerli teknolojilerin eklenmesi ve yerli mühimmatlara entegre yapısı sayesinde Türkiye’ye daha fazla özgürlük sağlayacak. Bu nedenle bu modifikasyona ÖZGÜR Projesi adı verildi.
|Maksimum seyir hızı
|310 KCAS (574km/sa)
|Perdövites Hızı (İniş Konfigürasyonu)
|77 KCAS (143 km/sa)
|Azami Servis İrtifası
|34700 ft (10577 m)
|Maksimum Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi)
|4370 ft/dk (22 m/s)
|Maksimum Havada Kalma Süresi (@15.000 ft)
|4 sa 15 dk
|Maksimum Menzil (@15.000 ft)
|798 Deniz Mili (1478 km)
|Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi)
|1605 ft (489 m)
|İniş Mesafesi (@deniz seviyesi)
|1945 ft (593 m)
|G-Limitleri
|+7/-3,5g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam