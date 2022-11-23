Milli Muharip Uçak'ta son montaj aşamasına geçildi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5+ nesil özelliklere sahip yerli ve milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak son montaj hattına girdi. Milli Muharip Uçak prototipinin ön gövde, ön orta gövde, kanat modülü ve arka gövde parçaları nihai montaj hattına taşındı.

Bu aşamada uçağın son montaj işlemleri yapılacak. Sonrasında motor entegre edilecek ve motor testleri yapılacak. 18 Mart 2023 tarihinde ise hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri aşamasına geçilecek.

Milli Muharip Uçak’ın ilk uçuşunu 2025 yılında yapması ve 2026’da TSK’ya teslim edilmesi planlanıyor. İlk aşamada 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında ise seri üretime geçilecek. Milli Muharip Uçak’ın devreye girmesiyle birlikte mevcut savaş uçaklarının görevini üstlenmesi ve F-16’ların emekliye ayrılması hedefleniyor.

Prototiplerde ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanacak. Motorların teslimatı yapıldı. Seri üretim versiyonda ise yerli üretim motor kullanılacak.

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Milli Muharip Uçak Özellikleri

Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Milli Muharip Uçak ile;

Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

TUSAŞ insansız savaş uçağı geliştiriyor: TUSAŞ TİSU 2 gün önce eklendi

MMU Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

MMU Sistem Özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

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