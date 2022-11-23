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    Milli Muharip Uçak'ta son montaj aşamasına geçildi

    Savaş uçaklarının yerini alacak Milli Muharip Uçak, son montaj hattına girdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son montaj hattına geçiş töreni videosunu yayınladı.
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    Milli Muharip Uçak'ta son montaj aşamasına geçildi Tam Boyutta Gör

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5+ nesil özelliklere sahip yerli ve milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak son montaj hattına girdi. Milli Muharip Uçak prototipinin ön gövde, ön orta gövde, kanat modülü ve arka gövde parçaları nihai montaj hattına taşındı.

    Bu aşamada uçağın son montaj işlemleri yapılacak. Sonrasında motor entegre edilecek ve motor testleri yapılacak. 18 Mart 2023 tarihinde ise hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri aşamasına geçilecek.

    Milli Muharip Uçak’ın ilk uçuşunu 2025 yılında yapması ve 2026’da TSK’ya teslim edilmesi planlanıyor. İlk aşamada 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında ise seri üretime geçilecek. Milli Muharip Uçak’ın devreye girmesiyle birlikte mevcut savaş uçaklarının görevini üstlenmesi ve F-16’ların emekliye ayrılması hedefleniyor.

    Prototiplerde ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanacak. Motorların teslimatı yapıldı. Seri üretim versiyonda ise yerli üretim motor kullanılacak.

    Milli Muharip Uçak'ta son montaj aşamasına geçildi Tam Boyutta Gör

    Milli Muharip Uçak Özellikleri

    Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

    Milli Muharip Uçak ile;

    • Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

    MMU Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

    MMU Sistem Özellikleri

    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
    • Muharebe Hasar Tespiti
    • Yeni Nesil Görev Sistemleri
    • Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
    • Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
    • Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
    • Kısa Dönüş Süresi
    • Kolay Bakım
    • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
    • Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
    • Dahili Silah Yuvası
    • Supercruise Kabiliyeti
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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