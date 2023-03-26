Herkesin sahip olmak isteyeceği 100W şarj istasyonu! MCDODO Powigan

Bu videoda MCDODO markasının geliştirmiş olduğu oldukça özel bir şarj istasyonuna yakından bakıyoruz. 4 adet çıkışa sahip olan bu şarj istasyonu toplamda 100W güç aktarımı yapabiliyor.

Gelişen teknolojik ürünlerle birlikte ihtiyaçlar konusunda baazı değişiklikler yaşandı. Özellikle yeni nesil telefon ve bilgisayar gibi ürünlerde hızlı şarj kullanıcıların en fazla aradığı özelliklerden bir tanesi oldu. Video konuğumuz olan MCDODO Powigan 100W şarj istasyonu bu bahsetmiş olduğum ürünleri şarj etmek için geliştirilmiş. Özellikle 4 adet çıkış ve 100W desteği bu ürünü fazlasıyla ön plana çıkarmış. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz?

Ürünlere ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz.

100W MCDODO ŞARJ İSTASYONU

240W MCDODO ŞARJ KABLOSU

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.