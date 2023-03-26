Herkesin sahip olmak isteyeceği 100W şarj istasyonu! MCDODO Powigan

Gelişen teknolojik ürünlerle birlikte ihtiyaçlar konusunda baazı değişiklikler yaşandı. Özellikle yeni nesil telefon ve bilgisayar gibi ürünlerde hızlı şarj kullanıcıların en fazla aradığı özelliklerden bir tanesi oldu. Video konuğumuz olan MCDODO Powigan 100W şarj istasyonu bu bahsetmiş olduğum ürünleri şarj etmek için geliştirilmiş. Özellikle 4 adet çıkış ve 100W desteği bu ürünü fazlasıyla ön plana çıkarmış. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz?
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