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HIS özel tasarımlı Radeon HD 5870 iCooler V ve iCooler V Turbo modellerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 5870 iCooler V ve iCooler V Turbo modellerini tanıttı
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ATi Radeon HD 5830 tabanlı yeni modellerini dün yaptığı resmi açıklamayla kullanıma sunan HIS, özel tasarımlı Radeon HD 5870 iCooler V ve HD 5870 iCooler V Turbo modellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni modellerde Radeon HD 5870 iCooler V, 850MHz GPU ve 480MHz bellek, Radeon HD 5870 iCooler V Turbo ise 875MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çift slot tasarımlı iCooler V soğutucusu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5870'e kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştıkları belirtilen yüksek performans sınıfı yeni ekran kartları, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör kurulumları için de Eyefinity teknolojilerine destek sunuyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan DirectX 11 destekli ekran kartları tercihe bağlı olarak Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunuyla da (Download ile) alınabilecekler.

HIS'in yeni modellerinden HD 5870 iCooler V 329 Avro, HD 5870 iCooler V Turbo ise 344 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine giriş yapmış durumdalar.

HIS özel tasarımlı Radeon HD 5870 iCooler V ve iCooler V Turbo modellerini tanıttı
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ugacomtr 9 yıl
icooler serisinin 4870 olanı baya kötü cikti :S müsterime almistim ses yapmaya baslamisti. bunda da ayni sorun cikarsa cok fena olur . saygilar..
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Cnytkyz 9 yıl
C.o.d mw2 yide her kartla vermeye basladılar ha
Heralde oynamayan kalmasın diyorlar..
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tuning79 9 yıl
Gerçektengörüntü güzel herkes gibi bende bunu söyleyebilirim.
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mustiki212 9 yıl
480MHZ değil sanırım icooler v 4800MHz olmasın..:)
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Permanent. 9 yıl
His bu kadar serin bir karta neden hala iceq çıkarmadı anlamak mümkün değil.
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CoreXXX 9 yıl
belkide icq yu daha sonra. yani gpu bollaşınca 100mhz ye aşırtılmış modellerde kullanabilirler. bunun içinde sınıflandırma için bol bol gpu lazım
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KURSAD. 9 yıl
Bence icq olsa cok iyi gideri olurdu kartın Türkiyedeki kullanıcılar gözlemlemelerime bakılırsa icq olsun taştan olsun diyorlar :D
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Xtremee 9 yıl
Görünüm güzel olmuş gerçekten
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IgorStravinsky 9 yıl
Bu adamlar inadına IceQ çıkarmıyo anladım artık
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tiger cage 9 yıl

Tolga*

Bu adamlar inadına IceQ çıkarmıyo anladım artık


bende yana yana ıcq serisini bekliyorum ama zannedersem ıcq 58xx serisinin ısı güç tasarımını karşılayacak soğutma değil sanırım o yüzden çıkarmıyor olabilirler
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