HIS özel tasarımlı Radeon HD 5870 iCooler V ve iCooler V Turbo modellerini tanıttı

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ATi Radeon HD 5830 tabanlı yeni modellerini dün yaptığı resmi açıklamayla kullanıma sunan HIS, özel tasarımlı Radeon HD 5870 iCooler V ve HD 5870 iCooler V Turbo modellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni modellerde Radeon HD 5870 iCooler V, 850MHz GPU ve 480MHz bellek, Radeon HD 5870 iCooler V Turbo ise 875MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çift slot tasarımlı iCooler V soğutucusu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5870'e kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştıkları belirtilen yüksek performans sınıfı yeni ekran kartları, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör kurulumları için de Eyefinity teknolojilerine destek sunuyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan DirectX 11 destekli ekran kartları tercihe bağlı olarak Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunuyla da (Download ile) alınabilecekler.

HIS'in yeni modellerinden HD 5870 iCooler V 329 Avro, HD 5870 iCooler V Turbo ise 344 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine giriş yapmış durumdalar.

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