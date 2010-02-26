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HIS'den hız aşırtmalı ve Modern Warfare 2 hediyeli Radeon HD 5830 modelleri

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS'den hız aşırtmalı ve Modern Warfare 2 hediyeli Radeon HD 5830 modelleri
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ATi Radeon HD 5850 ve 5870 temelli ICEQ modelleri son kullanıcılar tarafından merakla beklenen HIS, resmi tantımı dün yapılan Radeon HD 5830 için hazırladığı yeni çözümlerini duyurdu. Mavi renkli baskılı devre ve iCooler V soğutucusunu kullanan yeni modelin, standart, Turbo ve Call of Duty: Modern Warfare 2 hediyeli olmak üzere temelde üç farklı versiyonu bulunuyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli yeni model, 1120x paralel işlem birimi, 56X doku ünitesi ve 16x ROP ile ATi Radeon HD 5850'den ayrılıyor.

Standart modelleri 800MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla gelen HIS Radeon HD 5830 iCooler V'nin Turbo versiyonu ise 840MHz GPU ve 4400MHz bellek saat hızlarına sahip. Unified Video Decoder özelliği sayesinde 1080p videolar için GPU tabanlı video hızlandırma desteğine sahip olan HD 5830 tabanlı yeni kartların ilgili modellerinde, yukarıda da belirttiğimiz gibi Call of Duty: Modern Warfare 2 (kupon ile) hediye ediliyor. Öte yandan BumpTop 3D yazılımını da içeren HIS'in yeni kartları için yaygın satışın önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, resmi fiyat bilgileri ise açıklanmadı.

HIS'den hız aşırtmalı ve Modern Warfare 2 hediyeli Radeon HD 5830 modelleri
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CoreXXX 9 yıl
fiyat bu şekilde 5850 ye yakın olursa az satar bu kart. şahsen ben 370-400 tl arası bekliyordum
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ibonline 9 yıl
hadi gel yaşlandım...galiba en fazla 5830 u ben bekliyorum arkadaşlar biri Türkiyede mağazalarda online sitelerde görürse beni bilgilendirsin ve pm atsın.
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konsoldede 9 yıl
ben vaz gectim 5xxxx serisinden belki 6xxxxx serisi alirim daha dogrusu laptop almak isterim
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eric13 9 yıl
x ler biraz fazla olmuş o kadar bekleyemezsin
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ALBAY 9 yıl
süper kart yaa..
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Reanimate 9 yıl
5830 kesinlikle aklımdaki gibi bi kart çıkmadı... Upgrade için gereksiz.5850 varken.
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Permanent. 9 yıl
Güzel kart birçok kullanıcın tercihi olacaktır.
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Trecc11 9 yıl
kartın üzerinde güzel durmuş w2 resmi
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