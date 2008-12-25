HIS'in Radeon HD 4870 ICE4+ Turbo modeli satışa sunuldu

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS'in resmi duyurusu kısa bir süre önce gerçekleştirilen Radeon HD 4870 ICEQ4+ Turbo modeli kullanıma sunuldu. ICEQ serisinin en yeni temsilcisi özel soğutucusu ile dikkat çekerken fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. 512MB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 780MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 4870 ICEQ4+ Turbo, DirectX 10.1 desteği de sunmakta.

Çift slot tasarıma sahip olan ve ısı iletim teknolojisinin esas alındığı özel soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans tasarım HD 4870 modeline göre çok daha serin çalıştığı ifade edilen yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart 2x DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor.

HIS'in yüksek performans meraklıları için hazırladığı HIS HD 4870 IceQ 4 + Turbo modelinin 512MB GDDR5 bellekli versiyonu yaklaşık 250 Avro, 1GB GDDR5 bellekli versiyonu ise yaklaşık 270 Avro seviyesinden fiyat listelerinde yer edinmeye başladı.

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