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HIS'in Radeon HD 4870 ICE4+ Turbo modeli satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,8b
1
64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS'in Radeon HD 4870 ICE4+ Turbo modeli satışa sunuldu
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS'in resmi duyurusu kısa bir süre önce gerçekleştirilen Radeon HD 4870 ICEQ4+ Turbo modeli kullanıma sunuldu. ICEQ serisinin en yeni temsilcisi özel soğutucusu ile dikkat çekerken fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. 512MB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 780MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 4870 ICEQ4+ Turbo, DirectX 10.1 desteği de sunmakta.

Çift slot tasarıma sahip olan ve ısı iletim teknolojisinin esas alındığı özel soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans tasarım HD 4870 modeline göre çok daha serin çalıştığı ifade edilen yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart 2x DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor.

HIS'in yüksek performans meraklıları için hazırladığı HIS HD 4870 IceQ 4 + Turbo modelinin 512MB GDDR5 bellekli versiyonu yaklaşık 250 Avro, 1GB GDDR5 bellekli versiyonu ise yaklaşık 270 Avro seviyesinden fiyat listelerinde yer edinmeye başladı.

HIS'in Radeon HD 4870 ICE4+ Turbo modeli satışa sunuldu
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Númenóre 10 yıl
vedeo ısterız vedeo ısterız
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bwhiteshark 10 yıl
4870 gta4'de 1680*1050'de ne kadar performanslı. ?
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yonex78 10 yıl
efsane bu his yav eskiden hiç sevmezdim bu firmayı ama yigidi öldür hakkını yeme
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: darkmet86


Orjinalden alıntı: TiesTorN

GPU hızı 800mhz olmalıydı en az, IceQ4'ün şanını 800mhz'den aşşası kurtarmazdı, hayal kırıklığına uğradım açıkçası.



20mhz den mi hayalkırıklığı
güldürme adamı o.c nin allahı çakılır bu karta o sogutucu varken


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a1a1a1fs 10 yıl
saphire toxic ile aynı
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StreamRolleR 10 yıl
geçti dayi bunlar çook geçkalınmış bir kart 270 avro 530 ytl az değil hani :D
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xAne 10 yıl
hobaaa ekran kartına karar verenler tekrardan dusunsun :D
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poisonefe 10 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir acaba bu kart ?
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minmaster 10 yıl
atinin karşı indirim hamlesi bi gelsin siz ondan sonra görün asıl bombayı
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01Mrt 10 yıl
vatanda fiyatlar genelde piyasadan biraz yüksek oluyor... indirim yapıyorlar ondan... :D
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bwhiteshark 10 yıl
BU fiyata kimse almazzzz
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Númenóre 10 yıl
bence bahalı degıl

cunku hıs'ın referans 1gb 4870'i 319 dolar suan vatanda
1gb 4870 ıcq4 ve hız asurtmalı gelıyor 297 dolar

bence gayet uygun..tabi turkıye fıyatımı onlar bılmıyorum
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Promity 10 yıl
Hem geç kaldılar hemde 0 kutu içeriği hiç yakışmıyor His e Ati ın partnerleri tam ölücü olmuş gofretmi alıyoruz kutuya bak pehh
1$ ında hesabı yapılmaz be kardeşim.Suyunu çıkardılar şu maliyet olayının.Eskiden kaliteli ürün alırdık kocaman kutulu bol bol yazılım CD ler Kablolar çıkardı Oyun verirlerdi Şimdi Utanmasalar Kutusuz yollucaklar. Patates cipsi gibi poşetlen.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok geç kalındı çoooook.. benim powercolor PCS+ bile 800MHZ çekirdek hızıyla geliyor bu 780MHZ nedense artıq?
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