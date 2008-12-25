HIS'in Radeon HD 4870 ICE4+ Turbo modeli satışa sunuldu

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS'in resmi duyurusu kısa bir süre önce gerçekleştirilen Radeon HD 4870 ICEQ4+ Turbo modeli kullanıma sunuldu. ICEQ serisinin en yeni temsilcisi özel soğutucusu ile dikkat çekerken fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.
AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. 512MB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 780MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 4870 ICEQ4+ Turbo, DirectX 10.1 desteği de sunmakta.
Çift slot tasarıma sahip olan ve ısı iletim teknolojisinin esas alındığı özel soğutucusu ile AMD-ATi'nin referans tasarım HD 4870 modeline göre çok daha serin çalıştığı ifade edilen yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart 2x DVI ve HDTV konnektörleriyle geliyor.
HIS'in yüksek performans meraklıları için hazırladığı HIS HD 4870 IceQ 4 + Turbo modelinin 512MB GDDR5 bellekli versiyonu yaklaşık 250 Avro, 1GB GDDR5 bellekli versiyonu ise yaklaşık 270 Avro seviyesinden fiyat listelerinde yer edinmeye başladı.
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cunku hıs'ın referans 1gb 4870'i 319 dolar suan vatanda
1gb 4870 ıcq4 ve hız asurtmalı gelıyor 297 dolar
bence gayet uygun..tabi turkıye fıyatımı onlar bılmıyorum
1$ ında hesabı yapılmaz be kardeşim.Suyunu çıkardılar şu maliyet olayının.Eskiden kaliteli ürün alırdık kocaman kutulu bol bol yazılım CD ler Kablolar çıkardı Oyun verirlerdi Şimdi Utanmasalar Kutusuz yollucaklar. Patates cipsi gibi poşetlen.