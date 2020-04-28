Hong Kong’da 90 güne kadar etkili dezenfektan geliştirildi

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Yeni tip koronavirüsün bulaşıcılığı azaltmak adına en çok başvurduğumuz yöntemlerden biri dezenfektan kullanmak. Alkol ya da çamaşır suyu gibi ağartıcıların kullanıldığı bu malzemeler etkili olsa da buharlaşmaya bağlı olarak etkinliklerini kısa sürede kaybedebiliyor.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (HKUST) görev yapan araştırmacılar ise kullanıldığı yüzeydeki çoğu virüs ve mikrobu 90 güne kadar etkisiz hale getirdiğini iddia ettikleri bir kimyasal geliştirmiş.

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Sprey şeklinde kullanılabilen MAP-1 adı verilen antimikrobiyal kaplama; cam, metal, plastik, deri ve kumaş gibi neredeyse temas ettiğimiz her yüzeye uygulanabilme özelliğine sahip. Koruyucu özelliğini oldukça uzun süre kaybetmeyen malzeme bunu ısıya duyarlı polimerlere borçlu. Dokunma ya da damlacık saçılması yoluyla kirlenen yüzeylerdeki sıcaklık artışını hisseden polimerler, bu bölgeye daha çok dezenfektan salarak koruyuculuğu artırıyor.

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Yetkililer, Şubat ayından beri klinik testlerinin sürdüğü malzemeyi Mayıs ayı içinde Hong Kong’daki mağazalarda satışa sunmayı düşündüklerini ifade etmiş. MAP-1, bu süre zarfında AVM, okul, spor salonu ve ibadethane gibi insanların bir arada bulunduğu erlerde denenmiş. HKUST ekibi söz konusu malzemenin dünyanın diğer ülkelerinde satılıp satılmayacağı ile ilgili soruları ise cevapsız bırakmış.

Yaklaşık 10 yıldır geliştirilme aşamasında olduğu ifade edilen MAP-1, söylendiği şekilde uzun süreli koruma sağlıyorsa koronavirüs salgını harici durumlarda ve hijyen gerektiren ortamlarda yoğun bir şekilde kullanılacaktır.

https://www.cnet.com/news/scientists-say-new-disinfectant-spray-protects-surfaces-from-coronavirus-for-90-days/

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