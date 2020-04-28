Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hong Kong’da 90 güne kadar etkili dezenfektan geliştirildi

    Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (HKUST) görev yapan araştırmacılar,içinde ısıya duyarlı polimerler bulunan bir dezenfektan geliştirdi. Malzeme'nin 90 güne kadar etkili olduğu söyleniyor.
    52 dk.
    241
    24
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hong Kong’da 90 güne kadar etkili dezenfektan geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni tip koronavirüsün bulaşıcılığı azaltmak adına en çok başvurduğumuz yöntemlerden biri dezenfektan kullanmak. Alkol ya da çamaşır suyu gibi ağartıcıların kullanıldığı bu malzemeler etkili olsa da buharlaşmaya bağlı olarak etkinliklerini kısa sürede kaybedebiliyor.

    Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (HKUST) görev yapan araştırmacılar ise kullanıldığı yüzeydeki çoğu virüs ve mikrobu 90 güne kadar etkisiz hale getirdiğini iddia ettikleri bir kimyasal geliştirmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Milli Savunma Bakanlığı: “Haftalık 10 milyon maske kapasitesine ulaştık”

    Ayrıca Bkz. "Humble Bundle’ın Kovid-19 paketi, bir haftada 6.5 milyon dolar topladı"

    Sprey şeklinde kullanılabilen MAP-1 adı verilen antimikrobiyal kaplama; cam, metal, plastik, deri ve kumaş gibi neredeyse temas ettiğimiz her yüzeye uygulanabilme özelliğine sahip. Koruyucu özelliğini oldukça uzun süre kaybetmeyen malzeme bunu ısıya duyarlı polimerlere borçlu. Dokunma ya da damlacık saçılması yoluyla kirlenen yüzeylerdeki sıcaklık artışını hisseden polimerler, bu bölgeye daha çok dezenfektan salarak koruyuculuğu artırıyor.

    Hong Kong’da 90 güne kadar etkili dezenfektan geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Yetkililer, Şubat ayından beri klinik testlerinin sürdüğü malzemeyi Mayıs ayı içinde Hong Kong’daki mağazalarda satışa sunmayı düşündüklerini ifade etmiş. MAP-1, bu süre zarfında AVM, okul, spor salonu ve ibadethane gibi insanların bir arada bulunduğu erlerde denenmiş. HKUST ekibi söz konusu malzemenin dünyanın diğer ülkelerinde satılıp satılmayacağı ile ilgili soruları ise cevapsız bırakmış.

    Yaklaşık 10 yıldır geliştirilme aşamasında olduğu ifade edilen MAP-1, söylendiği şekilde uzun süreli koruma sağlıyorsa koronavirüs salgını harici durumlarda ve hijyen gerektiren ortamlarda yoğun bir şekilde kullanılacaktır.



    https://www.cnet.com/news/scientists-say-new-disinfectant-spray-protects-surfaces-from-coronavirus-for-90-days/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 38 dk.
    Dezenfektanı çıkarmak için ne kullanıcaz peki o zaman? sonuçta bu da bir kimyasal.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Elektrikli Opel Vivaro-e tanıtıldı: 330 km'ye kadar menzil 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN Hong Kong’da 90 güne kadar etkili dezenfektan geliştirildi Sonraki Hem router hem modüler Wi-Fi? "Keenetic Air incelemesi" 1 sa. Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için canlı yayındayız 1 sa. Casio yeni NASA temalı G-Shock saatini tanıttı 2 sa. iPhone SE kilit ekranı bildirimlerinde Haptic Touch çalışmıyor 3 sa. Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 3 sa. Qualcomm Quick Charge 3+ daha uygun fiyatlı telefonları hedefliyor 4 sa. Philips yeni nesil konsollar için şimdiden monitör hazırlamaya başladı 4 sa. İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bilgileri çalındı 5 sa. WhatsApp’ta görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı iki katına çıktı 13 sa. Pentagon resmen UFO görüntüleri yayınladı: Ne anlama geliyor? 15 sa. Kingston, 3500 MB/s’ye ulaşabilen KC 2500 NVMe SSD’lerini duyurdu 15 sa. Humble Bundle’ın Kovid-19 paketi, bir haftada 6.5 milyon dolar topladı 16 sa. Elektrikli BMW iX3'ün tasarımı ortaya çıktı 16 sa. Samsung'dan düşük bütçeli yeni telefon: Galaxy J2 Core 2020 16 sa. The Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima'nın yeni çıkış tarihleri açıklandı 17 sa. Pembe ekran kartları çoğalıyor: GALAX RTX 2070 Super EX Pink Edition’ı lanse etti 17 sa. PowerColor RX 5600 XT ITX’i satışa sundu 18 sa. 27 Nisan koronavirüs tablosu 18 sa. TSMC 2 nm için kolları sıvadı 18 sa. Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor
    DonanımHaber
    Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kull...
    DonanımHaber
    HTC küllerinden doğuyor: HTC Desire 20 Pro modeli ufukta göründü
    DonanımHaber
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim