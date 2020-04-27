Humble Bundle’ın Kovid-19 paketi, bir haftada 6.5 milyon dolar topladı

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Düzenlediği kampanyalar ya da tek tek sattığı oyunlardan elde edilen gelirin bir miktarını hayır kurumlarına bağışlayan Humble Bundle, takip edenlerin hatırlayacağı üzere 31 Mart ila 7 Nisan tarihleri arasında, elde edilen gelirin Kovid-19 hastalığı ile mücadelede kullanılacağı “Kovid-19’u ele geçir” isimli bir kampanya hayata geçirmişti.

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Toplam piyasa değeri bin dolardan fazla olan ve içinde birçok oyun, ebook, çizgi roman ve yazılım olan paket, minimum 30 dolarlık katılım bedeliyle satışa çıkmıştı. Humble Bundle, geride bıraktığımız hafta içinde yaptığı açıklamada paket sayesinde ne kadar yardım toplandığını açıkladı.

Bir hafta süreyle düzenlenen kampanya kapsamında 208,527 paket satışı yapan Humble Bundle, bu sayede hayır kurumları için tam 6 milyon 565 bin 557 dolar topladığını duyurdu. Ortaya çıkan tutarı “inanılmaz bir başarı” olarak nitelendiren site, paranın tamamının hayır kurumlarına gönderildiği bilgisini paylaşmış. Humble Bundle’dan yardım alan kurumlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kurtarma Komitesi, Partners in Health ve Direct Relief gibi kurumlar arasında paylaştırılmış.

Ayrıca Bkz. "5.56 mm Milli tüfek teslimatında 65 bin rakamı geçildi"

Yardım yapılan kurumlar ise birlikte hareket etmenin güzel bir örneğini gösteren Humble Bundle üyelerine sonsuz şükranlarını sunmuş.

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