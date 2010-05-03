HP Mini 210, Atom N455 işlemci güncellemesi alıyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını açık ara farkla korumayı başaran HP, netbook segmentindeki iddialı temsilcilerinden Mini 210'da işlemci güncellemesine gidiyor. Gelen bilgilere göre firma, Intel'in DDR3 destekli yeni işlemcisi Atom N455'i (1.66GHz) kullanmaya başlıyor.

10.1-inç büyüklüğünde LED ekrana sahip olan yeni netbook, 1GB bellek ve 250GB sabit disk ile geliyor. Ekran kartı olarak, Atom N455'e entegre olarak gelen GMA 3150'nin kullanıldığı sisteme, yeni nesil netbook'ların önemli bir kısmında olduğu gibi Windows 7 Starter eşlik ediyor.

Siyah ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birkaç hafta içerisinde satışa girmesi beklenen Atom N455 işlemcili Mini 210'un, ön-sipariş listelerine 349 Avro seviyesinden giriş yaptı.