Windows PC satışları Mac'in önünde: İşte en çok tercih edilen markalar

Lenovo, dünyanın lider PC üreticisi
Lenovo, en büyük PC tedarikçisi olmaya devam etti; yıllık bazda %17.4 ile en yüksek yıllık büyümeyi elde etti. Asus ise yıllık bazda %14.1 büyüme kaydetti, onu %10.3’lük artışla HP takip etti. Dell’in satışları ise yıllık bazda %0.9 düştü. Counterpoint, ilk beş tedarikçinin bu dönemde küresel PC pazarının neredeyse dörtte üçünü kontrol ettiğini, daha küçük markaların ise sabit kaldığını veya düşüş yaşadığını belirtti.
Yapay zeka destekli PC'ler büyümeyi hızlandıracak
Raporda PC satışlarındaki genel büyümenin temelde iki faktörden kaynaklandığı belirtiliyor. Bunlardan biri; Windows 10’a desteğin sonlandırılması, diğeri ise ABD'deki gümrük tarifeleriyle ilgili envanter ayarlamaları. Ancak gelecek, yapay zeka tabanlı PC patlamasıyla şekillenecek. Yapay zeka destekli PC’lerin yükselişinin gelecek yıldan itibaren büyümeyi hızlandırması ancak tam anlamıyla 2026'dan sonra gerçekleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
alıyorum bir tane
...