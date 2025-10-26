Windows PC satışları Mac'in önünde: İşte en çok tercih edilen markalar

Tam Boyutta Gör Counterpoint'e göre, Apple’ın küresel Mac satışları, yeni MacBook modellerine olan talep ve Apple donanımlarının kurumsal olarak benimsenmesinin artmasıyla birlikte 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %14,9 arttı. PC tarafında, Ekim 2025’te destek sona ermesine rağmen bilgisayarların %40’ında Windows 10 kurulu. Rapor ayrıca en çok satan Windows PC markalarını da ortaya çıkardı.

Lenovo, dünyanın lider PC üreticisi

Lenovo, en büyük PC tedarikçisi olmaya devam etti; yıllık bazda %17.4 ile en yüksek yıllık büyümeyi elde etti. Asus ise yıllık bazda %14.1 büyüme kaydetti, onu %10.3’lük artışla HP takip etti. Dell’in satışları ise yıllık bazda %0.9 düştü. Counterpoint, ilk beş tedarikçinin bu dönemde küresel PC pazarının neredeyse dörtte üçünü kontrol ettiğini, daha küçük markaların ise sabit kaldığını veya düşüş yaşadığını belirtti.

Yapay zeka destekli PC'ler büyümeyi hızlandıracak

Raporda PC satışlarındaki genel büyümenin temelde iki faktörden kaynaklandığı belirtiliyor. Bunlardan biri; Windows 10’a desteğin sonlandırılması, diğeri ise ABD'deki gümrük tarifeleriyle ilgili envanter ayarlamaları. Ancak gelecek, yapay zeka tabanlı PC patlamasıyla şekillenecek. Yapay zeka destekli PC’lerin yükselişinin gelecek yıldan itibaren büyümeyi hızlandırması ancak tam anlamıyla 2026'dan sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

