Alınabilecek en iyi laptop çantaları & önerileri (2024)

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İş veya günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar çantasını bulmak, hem cihazınızın güvenliği hem de konforunuz açısından oldukça önemli. Piyasada farklı ihtiyaçlara yönelik birçok seçenek varken doğru çantayı seçmek ise çoğu zaman zor bir süreç oluyor. İster en iyi laptop sırt çantaları arasında karar veriyor olun, ister hangi laptop çantası alınmalı sorusuna yanıt arıyor olun, bu rehberde her bütçeye uygun öneriler bulacaksınız. İşte dayanıklılıktan depolama alanına kadar en çok tercih edilen dizüstü bilgisayar çantaları:

Laptop çantası yorumları dikkate alındığında; en iyi laptop çantası markaları sıralamasında Samsonite, Mack ve Lenovo öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek laptop çantası önerileri olarak ise Samsonite Guard IT, Mack Office ve Lenovo B210 Toploader modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Samsonite Guard IT

Tam Boyutta Gör Samsonite Guard IT 2.0, piyasadaki en iyi laptop çantası modelleri arasında yer alıyor. 15.6 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan çantada iki adet fileli yan cep bulunuyor. Ayrıca güneş gözlüğü, bilet veya diğer düşük eşyaları koyabileceğiniz üst servis cebi de bulunuyor. Çanta aynı zamanda suya dayanıklı olarak ürünleriniz için korumayı daha da artırıyorç

30 x 20 x 44 cm

770 gram

Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

Üniseks

Siyah

Suya dayanıklı

Samsonite Guard IT kullanıcı yorumları 💭

👨 Samsonite kalitesini göstermiş. Beklediğimden daha güzel ve çok işlevli cepleri var. 14 inç Macbook Pro’m için aldım. Ebat ve malzeme kalitesi güzel.

👩 Saklama alanı fazla, fonksiyonel bir çanta arıyordum. Bu çanta ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşıladı. Küçük veya büyük birçok saklama alanı olması nedeniyle ihtiyaçlarınıza cevap verecek kaliteli bir ürün.

2️⃣ Mack Office

Tam Boyutta Gör En iyi laptop sırt çantaları arasında bulunan Mack Office, aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez kumaştan üretiliyor. Hem bilgisayar çantası hem de okul çantası olarak kullanılabilen üründe ayrıca aksesuarlar için özel olarak tasarlanmış ön ve iç cepler bulunuyor. Ayrıca sahip olduğu USB şarj portu sayesinde, yürürken veya sürüş sırasında telefonunuzu veya diğer cihazlarınızı kolayca şarj etmeniz de mümkün. Bilmeyenler için Mack, en iyi laptop çanta markaları arasında yer alan bir firma.

49 x 33 x12 cm

700 gram

Siyah

Maksimum 17,3 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

Suya dayanıklı

USB şarj portu

Mack Office kullanıcı yorumları 💭

👨 Tabletimi de, mac mini’mi de, klavyemi de, günlük eşyalarım ve kablolarımı da hasar görmeyeceği şekilde doldurabiliyorum. Ne fermuar kopar mı derdi var, ne çok doldurdum pot duracak derdi var. Oh be.

👩 Malzeme kalitesi olarak birinci sınıf bir çanta. Diğer kalitesiz naylon çantalar gibi değil, sadece bir tık kadar öne genişleme özelliği olsaydı güzel olurdu, biraz ince olmuş ama sorun değil. Beklediğimden çok daha kaliteli ve güzel görünüyor tavsiye ederim.

3️⃣ Lenovo B210 Toploader

Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen laptop çantası Lenovo B210 Toploader, 15,6 inçlik dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu bir yapıya sahip. Su geçirmez bir kumaş ve temiz, modern bir tasarım dili kullanan çantada aksesuarlar için çeşitli iç cepler ve kitaplar ve diğer öğeler için geniş bir ana bölme de bulunuyor. En iyi tabletler de üreten Lenovo’nun bu çantası tabletler için de uygun.

‎‎34.04 x 45.54 x 15.01 cm

400 gram

Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

Üniseks

Suya dayanıklı

Siyah

Lenovo B210 Toploader kullanıcı yorumları 💭

👨 Çanta baya geniş, sağanak yağmurda motorda kullanmama rağmen su geçirmedi 15.6 inç laptop çok rahat alıyor üstüne yer de kalıyor kaliteli bir ürün

👩 Bence çok iyi bir bilgisayar ve sırt çantası. Ben geçen yıl aldım ve o zamandan beri hem bilgisayarı laptopumu taşımak hem de üniversitede sırt çantası olarak kullanıyorum. Bence f/p ürünü.

4️⃣ Mack Move

Tam Boyutta Gör Laptop çantası kullanıcı yorumları dikkate alındığında Mack Move, olumlu yorumlar ile dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı bir ürün olan Mack Move, aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez kumaştan üretiliyor. Ayrıca aksesuarlar için özel olarak tasarlanmış ön ve iç cepler, kullanıcının eşyalarını organize etmesine ve kolay erişim sağlamasına yardımcı oluyor. Korumalı laptop bölmesine sahip olan çanta, maksimum 15,6 inçlik dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu.

16 x 30 x 44 cm

600 gram

Siyah

Suya dayanıklı

Aşınmaz kumaş

Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

Mack Move kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün çok sağlam ve kaliteli Tavsiye ederim. Mack’ın el çanta tipi Laptop çantasını da kullanıyorum. Çok memnunum. Fiyatına göre mükemmel diyebilirim. İçindeki bölmeleri de oldukça yeterli.

👩 Seyahat ve günlük kullanım için aldım. Beklentimin üstünde çıktı 15.6 bilgisayarım rahatça sığdı. Kaliteli bir kumaşı var. İçine evrak veya kitap koyabilmek için bölmeleri var ve oldukça geniş.

5️⃣ Targus CityGear

Tam Boyutta Gör Laptop çantası modelleri arasında dikkat çeken Targus CityGear, kubbe koruma sistemine sahip. Şok emici katmanlar dizüstü bilgisayar ve tablet üzerindeki herhangi bir darbe basıncını dağıtırken aynı zamanda güçlü bir de koruma sağlıyor. Özel dizüstü bilgisayar ve tablet bölmelerine sahip olan çanta aynı zamanda oldukça da ergonomik.

15-17,3 inç dizüstü bilgisayarlara uyar

Özel dizüstü bilgisayar ve tablet bölmeleri

Şok emicili koruma katmanları

Ergonomik

Fermuarlı file cepler ve bölmeler

32,5 x 19 x 51 cm

1,05 kg

Targus CityGear kullanıcı yorumları 💭

👨 Seyahat ve günlük kullanımlar için ideal. Oldukça kullanışlı. İlkinde laptopum için aldım sonra 1 tane de ps5 i taşımak için aldım. Ürün tank gibi, bavul gibi maşallah.

👩 Targus kalitesi bu üründe de şaşmamış. Ancak çantanın boyu başka yorumlara da konu olduğu gibi bir parça uzun. Çantanın yüksekliği 7-8 cm. daha kısa olsa daha kullanılışlı olur. Boyu kısa olanlar dikkat etsin.

6️⃣ Mack Luna Eco

Tam Boyutta Gör Laptop çantası markaları arasında öne çıkan Mack’ın Luca Eco modeli Macbook Air çanta önerisi arayanlar için ideal. Geri dönüştürülmüş çevre dostu su geçirmez kumaştan üretilen Mack Luna Eco, YKK fermuarla donatılmış durumda. Ayrıca yüksek yoğunluklu köpük de bilgisayarınız için maksimum koruma sağlıyor.

‎16 x 33 x 43 cm

740 gram

Suya dayanıklı

YKK fermuarlar

Reflektörlü

Özel olarak tasarlanmış ön ve iç cepler

Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

Yüksek yoğunluklu esnek köpük

Mack Luna Eco kullanıcı yorumları 💭

👨 Yorumlarda ne yazıldıysa hepsine katılmamak elde değil. Gerçekten çanta söylediği her şeyi yerine getiriyor üstüne eklemeler bile yapıyor. Gerçekten de bu fiyata bu kalite zor bulunurdu. Daha üst segment çantaları gören birisi olarak söylemek isterim ki aldığınızda asla sizi üzmeyecek bir çantadır.

👩 Ürün tam bir F/P ürünü. Çok para vermeyeyim ama aldığım çanta da dayanıklı olsun diyorsanız; o çanta, kesinlikle bu çanta. benim bu ürünü tercih etmemin sebebi; sade tasarımı ve ekolojik bir ürün olması.

7️⃣ Mack Business X

Tam Boyutta Gör Bazı laptop çantası fiyatları yüksek seviyede olsa da Mack Business X, her yönüyle güçlü bir ürün ve aynı zamanda uygun fiyatlı bir seçenek konumunda. Laptop çantası önerisi arayanlara tavsiye edilen Mack Business X, aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez kumaştan üretiliyor. Geniş ön ve iç cepleri olan üründe aynı zamanda USB şarj portu da bulunuyor.

‎14 x 33 x 43 cm

860 gram

USB şarj portu

Suya dayanıklı

Geniş ön ve iç cepler

Aşınmaya dayanıklı kumaş

Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

Mack Business X kullanıcı yorumları 💭

👨 Neresinden başlayayım bilmem ama en önemlisi sağlam ve malzeme açısından dolgun bir çanta. Dış kumaşı su geçirmiyor gerçekten ve formu bozulmuyor, çanta dikdörtgen formunu koruyor. Fermuar kalitesi de harika. İçindeki cepler yeterli kapasitede ve sayıda. Laptopunuzu koyduktan sonra orta kısmında çokça alanı oluyor. Adaptör klavye vs. her şeyi koyabilirsiniz.

👩 Ürünün kumaşı ve kalitesi beklentilerimin de üzerinde, Laptop haricinde azımsanmayacak kadar geniş hacimli bir iç bölmesi var. Fermuarlar da çok iyi. Tam bir fiyat performans ürünü.

8️⃣ Under Armour UA Hustle

Tam Boyutta Gör Daha tarz bir ürün isteyenler için en iyi bilgisayar çantası olan Under Armour UA Hustle, yüzde 100 polyesterden üretiliyor. Makinede de yıkanabilir olan ürün, Under Armour Storm teknolojisi ile hava şartlarına ve suya son derece dayanıklı bir yapıya sahip. Nefes alabilen havalandırmalı file dolgulu arka panel ve ayarlanabilir HeatGear omuz askılarıyla 15 inçe kadar MacBook Pro modellerini veya benzer büyüklükteki dizüstü bilgisayarlarla uyumlu.

16 cm x 51 cm x 32 cm

Suya dayanıklı

Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

Geniş çamaşır/ayakkabı cebi

File dolgulu arka panel

Under Armour UA Hustle kullanıcı yorumları 💭

👨 Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Ayakkabı bölmesi olmasına rağmen 2 büyük 1 küçük gözü olması inanılmaz işe yarıyor. Laptop bölmesi de olması çok iyi.

👩 Kumaşı kalın ve laptop koyma yeri kullanışlı. İçi göründüğünden geniş. Cepleri çok iyi. Sağlamlık konusunda da güven veriyor. En alttaki ayakkabı bölmesi kullanışlı.

9️⃣ Samsonite Qibyte

Tam Boyutta Gör En iyi laptop sırt çantası markalarından olan Samsonite’in Qibyte modeli çok daha büyük çantalar aramayanlar ve daha çok küçük laptoplar tercih edenlere hitap ediyor. İş kullanımına da uygun olan çanta da fermuar kilidi özelliği de bulunuyor. Ters dikilmiş fermuar sayesinde daha şık bir görünüme sahip olan Qibyte’de ayrıca ekstra tablet bölmesi de bulunuyor.

Şık tasarım ile iş kullanımına yönelik

Fermuar kilidi sistemi

Ters dikilmiş fermuar

Ekstra tablet bölmesi

Maksimum 14.1 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

305 mm x 440 mm

800 gram

Samsonite Qibyte kullanıcı yorumları 💭

👨 Çanta çok şık, iri durmuyor, işe laptop ve dokümanlar ile gidip gelmek için ideal boyutlarda, ama iş + spor eşyaları için düşünüyorsanız küçük kalacaktır, içine bir şeyler koydukça genişlemeyen tarzda bir yapısı var. Yere koyarsanız dik durabiliyor. Malzemeleri çok kaliteli, çeşit çeşit fermuarlı cepleri var.

👩 Fermuar açma ve kapama durumu çok rahat. Boyut olarak pratik oluşu güzel. Defter, dosya ve bilgisayar için ideal. Fiyatı pahalı gelebilir ama kalitesi ve özellikleri ile bu parayı ve övgüyü hakkediyor.

🔟 Kroser Travel Backpack

Tam Boyutta Gör Laptop çanta önerisi arayanlar son tavsiyemiz ise Kroser Travel Backpack. Daha büyük bilgisayar çantası arayanlara hitap eden ürün, 18.4 inçlik cihazlar ile uyumlu. Yüksek kaliteli su geçirmez balistik kumaştan yapılan çanta, farklı ihtiyaçlar için ayrı bölmelere ve ceplere sahip. Dahili USB portuna da sahip olan çantada RFID cepler de bulunuyor.

25.9 x 34 x 51 cm

Maksimum 18.4 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

Suya dayanıklı

Hırsızlığa karşı cep tasarımı

Dahili USB portu

RFID cepler

Geniş iç hacim ve çok sayıda bölme

Kroser Travel Backpack kullanıcı yorumları 💭

👨 Boyutu epey büyük 4.5 yas oğlum içine sığıyor : ) bunu bilerek sipariş vermenizi öneririm. Eşim büyük çanta istediğinden bizim için sorun yok. Bol bol göz var kısa seyahatler için ideal.

👩 Çok kullanışlı, güzel ve kaliteli. Bu kadar beklemiyordum. Alırken dikkat edilmesi gereken konu biraz büyük olması. Hem seyahat eden hem de çalışanlar için çok ideal.

En iyi laptop çantası rehberinin de sonunda gelmiş bulunuyoruz. Konforlu ve güvenli bir şekilde dizüstü bilgisayarlarınıza taşımanıza yardımcı olan çantalar arasında en doğrusunu seçmek pek de kolay değil. Ancak sizin için seçtiğimiz en iyi laptop sırt çantaları ile doğru ürünü bulabilirsiniz. Ayrıca her bütçeye uygun olan modellere de yer verdik. Bu ürünlere kara cuma 2024 indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

En iyi laptop & dizüstü bilgisayar önerileri 1 yıl önce eklendi

Laptop çantası alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌

Tam Boyutta Gör

Boyut uyumu

Koruma ve darbe emici özellik

Malzeme kalitesi ve dayanıklılık

Depolama alanı ve cepler

Taşıma kolaylığı

Ağırlık

Tarz ve tasarım

Fiyat-performans dengesi

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