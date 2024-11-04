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    Alınabilecek en iyi laptop çantaları & önerileri (2024)

    Laptop veya dizüstü bilgisayarınızı elinizde taşıma zahmetli olabilir. Bu sorundan kurtulmak için en iyi en iyi laptop çantaları burada! İşte laptop çanta önerileri:

    İş veya günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar çantasını bulmak, hem cihazınızın güvenliği hem de konforunuz açısından oldukça önemli. Piyasada farklı ihtiyaçlara yönelik birçok seçenek varken doğru çantayı seçmek ise çoğu zaman zor bir süreç oluyor. İster en iyi laptop sırt çantaları arasında karar veriyor olun, ister hangi laptop çantası alınmalı sorusuna yanıt arıyor olun, bu rehberde her bütçeye uygun öneriler bulacaksınız. İşte dayanıklılıktan depolama alanına kadar en çok tercih edilen dizüstü bilgisayar çantaları:

    En İyi Laptop Çantaları 👜
    Marka - Model 👝 Fiyat 🏷️
    Samsonite Guard IT 1.999 TL
    Mack Office 459 TL
    Lenovo B210 Toploader 379 TL
    Mack Move 429 TL
    Targus CityGear  1.999 TL
    Mack Luna Eco 869 TL
    Mack Business X 587 TL
    Under Armour UA Hustle 1.222 TL
    Samsonite Qibyte  1.879 TL
    Kroser Travel Backpack 897 TL

    Laptop çantası yorumları dikkate alındığında; en iyi laptop çantası markaları sıralamasında Samsonite, Mack ve Lenovo öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek laptop çantası önerileri olarak ise Samsonite Guard IT, Mack Office ve Lenovo B210 Toploader modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Samsonite Guard IT

    Samsonite Guard IT Tam Boyutta Gör
    Samsonite Guard IT 2.0, piyasadaki en iyi laptop çantası modelleri arasında yer alıyor. 15.6 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan çantada iki adet fileli yan cep bulunuyor. Ayrıca güneş gözlüğü, bilet veya diğer düşük eşyaları koyabileceğiniz üst servis cebi de bulunuyor. Çanta aynı zamanda suya dayanıklı olarak ürünleriniz için korumayı daha da artırıyorç
    • 30 x 20 x 44 cm
    • 770 gram     
    • Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
    • Üniseks
    • Siyah
    • Suya dayanıklı

    Samsonite Guard IT kullanıcı yorumları 💭

    👨 Samsonite kalitesini göstermiş. Beklediğimden daha güzel ve çok işlevli cepleri var. 14 inç Macbook Pro’m için aldım. Ebat ve malzeme kalitesi güzel.

    👩 Saklama alanı fazla, fonksiyonel bir çanta arıyordum. Bu çanta ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşıladı. Küçük veya büyük birçok saklama alanı olması nedeniyle ihtiyaçlarınıza cevap verecek kaliteli bir ürün.

    2️⃣ Mack Office

    Mack Office Tam Boyutta Gör
    En iyi laptop sırt çantaları arasında bulunan Mack Office, aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez kumaştan üretiliyor. Hem bilgisayar çantası hem de okul çantası olarak kullanılabilen üründe ayrıca aksesuarlar için özel olarak tasarlanmış ön ve iç cepler bulunuyor. Ayrıca sahip olduğu USB şarj portu sayesinde, yürürken veya sürüş sırasında telefonunuzu veya diğer cihazlarınızı kolayca şarj etmeniz de mümkün. Bilmeyenler için Mack, en iyi laptop çanta markaları arasında yer alan bir firma.
    • 49 x 33 x12 cm
    • 700 gram
    • Siyah
    • Maksimum 17,3 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
    • Suya dayanıklı
    • USB şarj portu

    Mack Office kullanıcı yorumları 💭

    👨 Tabletimi de, mac mini’mi de, klavyemi de, günlük eşyalarım ve kablolarımı da hasar görmeyeceği şekilde doldurabiliyorum. Ne fermuar kopar mı derdi var, ne çok doldurdum pot duracak derdi var. Oh be.

    👩 Malzeme kalitesi olarak birinci sınıf bir çanta. Diğer kalitesiz naylon çantalar gibi değil, sadece bir tık kadar öne genişleme özelliği olsaydı güzel olurdu, biraz ince olmuş ama sorun değil. Beklediğimden çok daha kaliteli ve güzel görünüyor tavsiye ederim.

    3️⃣ Lenovo B210 Toploader

    Lenovo B210 Toploader Tam Boyutta Gör
    En çok tercih edilen laptop çantası Lenovo B210 Toploader, 15,6 inçlik dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu bir yapıya sahip. Su geçirmez bir kumaş ve temiz, modern bir tasarım dili kullanan çantada aksesuarlar için çeşitli iç cepler ve kitaplar ve diğer öğeler için geniş bir ana bölme de bulunuyor. En iyi tabletler de üreten Lenovo’nun bu çantası tabletler için de uygun.
    • ‎‎34.04 x 45.54 x 15.01 cm
    • 400 gram
    • Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
    • Üniseks
    • Suya dayanıklı
    • Siyah

    Lenovo B210 Toploader kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çanta baya geniş, sağanak yağmurda motorda kullanmama rağmen su geçirmedi 15.6 inç laptop çok rahat alıyor üstüne yer de kalıyor kaliteli bir ürün

    👩 Bence çok iyi bir bilgisayar ve sırt çantası. Ben geçen yıl aldım ve o zamandan beri hem bilgisayarı laptopumu taşımak hem de üniversitede sırt çantası olarak kullanıyorum. Bence f/p ürünü.

    4️⃣ Mack Move

    Mack Move Tam Boyutta Gör
    Laptop çantası kullanıcı yorumları dikkate alındığında Mack Move, olumlu yorumlar ile dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı bir ürün olan Mack Move, aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez kumaştan üretiliyor. Ayrıca aksesuarlar için özel olarak tasarlanmış ön ve iç cepler, kullanıcının eşyalarını organize etmesine ve kolay erişim sağlamasına yardımcı oluyor. Korumalı laptop bölmesine sahip olan çanta, maksimum 15,6 inçlik dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu.
    • 16 x 30 x 44 cm
    • 600 gram
    • Siyah
    • Suya dayanıklı
    • Aşınmaz kumaş
    • Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

    Mack Move kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün çok sağlam ve kaliteli Tavsiye ederim. Mack’ın el çanta tipi Laptop çantasını da kullanıyorum. Çok memnunum. Fiyatına göre mükemmel diyebilirim. İçindeki bölmeleri de oldukça yeterli.

    👩 Seyahat ve günlük kullanım için aldım. Beklentimin üstünde çıktı 15.6 bilgisayarım rahatça sığdı. Kaliteli bir kumaşı var. İçine evrak veya kitap koyabilmek için bölmeleri var ve oldukça geniş.

    5️⃣ Targus CityGear

    Targus CityGear Tam Boyutta Gör
    Laptop çantası modelleri arasında dikkat çeken Targus CityGear, kubbe koruma sistemine sahip. Şok emici katmanlar dizüstü bilgisayar ve tablet üzerindeki herhangi bir darbe basıncını dağıtırken aynı zamanda güçlü bir de koruma sağlıyor. Özel dizüstü bilgisayar ve tablet bölmelerine sahip olan çanta aynı zamanda oldukça da ergonomik.
    • 15-17,3 inç dizüstü bilgisayarlara uyar
    • Özel dizüstü bilgisayar ve tablet bölmeleri
    • Şok emicili koruma katmanları
    • Ergonomik
    • Fermuarlı file cepler ve bölmeler
    • 32,5 x 19 x 51 cm
    • 1,05 kg

    Targus CityGear kullanıcı yorumları 💭

    👨 Seyahat ve günlük kullanımlar için ideal. Oldukça kullanışlı. İlkinde laptopum için aldım sonra 1 tane de ps5 i taşımak için aldım. Ürün tank gibi, bavul gibi maşallah.

    👩 Targus kalitesi bu üründe de şaşmamış. Ancak çantanın boyu başka yorumlara da konu olduğu gibi bir parça uzun. Çantanın yüksekliği 7-8 cm. daha kısa olsa daha kullanılışlı olur. Boyu kısa olanlar dikkat etsin.                                                                                                                               

    6️⃣ Mack Luna Eco

    Mack Luna Eco Tam Boyutta Gör
    Laptop çantası markaları arasında öne çıkan Mack’ın Luca Eco modeli Macbook Air çanta önerisi arayanlar için ideal. Geri dönüştürülmüş çevre dostu su geçirmez kumaştan üretilen Mack Luna Eco, YKK fermuarla donatılmış durumda. Ayrıca yüksek yoğunluklu köpük de bilgisayarınız için maksimum koruma sağlıyor.
    • ‎16 x 33 x 43 cm
    • 740 gram
    • Suya dayanıklı
    • YKK fermuarlar
    • Reflektörlü
    • Özel olarak tasarlanmış ön ve iç cepler
    • Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
    • Yüksek yoğunluklu esnek köpük

    Mack Luna Eco kullanıcı yorumları 💭

    👨 Yorumlarda ne yazıldıysa hepsine katılmamak elde değil. Gerçekten çanta söylediği her şeyi yerine getiriyor üstüne eklemeler bile yapıyor. Gerçekten de bu fiyata bu kalite zor bulunurdu. Daha üst segment çantaları gören birisi olarak söylemek isterim ki aldığınızda asla sizi üzmeyecek bir çantadır.

    👩 Ürün tam bir F/P ürünü. Çok para vermeyeyim ama aldığım çanta da dayanıklı olsun diyorsanız; o çanta, kesinlikle bu çanta. benim bu ürünü tercih etmemin sebebi; sade tasarımı ve ekolojik bir ürün olması.

    7️⃣ Mack Business X

    Mack Business X Tam Boyutta Gör
    Bazı laptop çantası fiyatları yüksek seviyede olsa da Mack Business X, her yönüyle güçlü bir ürün ve aynı zamanda uygun fiyatlı bir seçenek konumunda. Laptop çantası önerisi arayanlara tavsiye edilen Mack Business X, aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez kumaştan üretiliyor. Geniş ön ve iç cepleri olan üründe aynı zamanda USB şarj portu da bulunuyor.
    • ‎14 x 33 x 43 cm
    • 860 gram
    • USB şarj portu
    • Suya dayanıklı
    • Geniş ön ve iç cepler
    • Aşınmaya dayanıklı kumaş
    • Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu

    Mack Business X kullanıcı yorumları 💭

    👨 Neresinden başlayayım bilmem ama en önemlisi sağlam ve malzeme açısından dolgun bir çanta. Dış kumaşı su geçirmiyor gerçekten ve formu bozulmuyor, çanta dikdörtgen formunu koruyor. Fermuar kalitesi de harika. İçindeki cepler yeterli kapasitede ve sayıda. Laptopunuzu koyduktan sonra orta kısmında çokça alanı oluyor. Adaptör klavye vs. her şeyi koyabilirsiniz.

    👩 Ürünün kumaşı ve kalitesi beklentilerimin de üzerinde, Laptop haricinde azımsanmayacak kadar geniş hacimli bir iç bölmesi var. Fermuarlar da çok iyi. Tam bir fiyat performans ürünü.

    8️⃣ Under Armour UA Hustle

    Under Armour UA Hustle Tam Boyutta Gör
    Daha tarz bir ürün isteyenler için en iyi bilgisayar çantası olan Under Armour UA Hustle, yüzde 100 polyesterden üretiliyor. Makinede de yıkanabilir olan ürün, Under Armour Storm teknolojisi ile hava şartlarına ve suya son derece dayanıklı bir yapıya sahip. Nefes alabilen havalandırmalı file dolgulu arka panel ve ayarlanabilir HeatGear omuz askılarıyla 15 inçe kadar MacBook Pro modellerini veya benzer büyüklükteki dizüstü bilgisayarlarla uyumlu.
    • 16 cm x 51 cm x 32 cm
    • Suya dayanıklı
    • Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
    • Geniş çamaşır/ayakkabı cebi
    • File dolgulu arka panel

    Under Armour UA Hustle kullanıcı yorumları 💭

    👨 Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Ayakkabı bölmesi olmasına rağmen 2 büyük 1 küçük gözü olması inanılmaz işe yarıyor. Laptop bölmesi de olması çok iyi.

    👩 Kumaşı kalın ve laptop koyma yeri kullanışlı. İçi göründüğünden geniş. Cepleri çok iyi. Sağlamlık konusunda da güven veriyor. En alttaki ayakkabı bölmesi kullanışlı.

    9️⃣ Samsonite Qibyte

    Samsonite Qibyte Tam Boyutta Gör
    En iyi laptop sırt çantası markalarından olan Samsonite’in Qibyte modeli çok daha büyük çantalar aramayanlar ve daha çok küçük laptoplar tercih edenlere hitap ediyor. İş kullanımına da uygun olan çanta da fermuar kilidi özelliği de bulunuyor. Ters dikilmiş fermuar sayesinde daha şık bir görünüme sahip olan Qibyte’de ayrıca ekstra tablet bölmesi de bulunuyor.
    • Şık tasarım ile iş kullanımına yönelik
    • Fermuar kilidi sistemi
    • Ters dikilmiş fermuar
    • Ekstra tablet bölmesi
    • Maksimum 14.1 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
    • 305 mm x 440 mm
    • 800 gram

    Samsonite Qibyte kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çanta çok şık, iri durmuyor, işe laptop ve dokümanlar ile gidip gelmek için ideal boyutlarda, ama iş + spor eşyaları için düşünüyorsanız küçük kalacaktır, içine bir şeyler koydukça genişlemeyen tarzda bir yapısı var. Yere koyarsanız dik durabiliyor. Malzemeleri çok kaliteli, çeşit çeşit fermuarlı cepleri var.

    👩 Fermuar açma ve kapama durumu çok rahat. Boyut olarak pratik oluşu güzel. Defter, dosya ve bilgisayar için ideal. Fiyatı pahalı gelebilir ama kalitesi ve özellikleri ile bu parayı ve övgüyü hakkediyor.

    🔟 Kroser Travel Backpack

    Kroser Travel Backpack Tam Boyutta Gör
    Laptop çanta önerisi arayanlar son tavsiyemiz ise Kroser Travel Backpack. Daha büyük bilgisayar çantası arayanlara hitap eden ürün, 18.4 inçlik cihazlar ile uyumlu. Yüksek kaliteli su geçirmez balistik kumaştan yapılan çanta, farklı ihtiyaçlar için ayrı bölmelere ve ceplere sahip. Dahili USB portuna da sahip olan çantada RFID cepler de bulunuyor.
    • 25.9 x 34 x 51 cm
    • Maksimum 18.4 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
    • Suya dayanıklı
    • Hırsızlığa karşı cep tasarımı
    • Dahili USB portu
    • RFID cepler
    • Geniş iç hacim ve çok sayıda bölme

    Kroser Travel Backpack kullanıcı yorumları 💭

    👨 Boyutu epey büyük 4.5 yas oğlum içine sığıyor : ) bunu bilerek sipariş vermenizi öneririm. Eşim büyük çanta istediğinden bizim için sorun yok. Bol bol göz var kısa seyahatler için ideal.

    👩 Çok kullanışlı, güzel ve kaliteli. Bu kadar beklemiyordum. Alırken dikkat edilmesi gereken konu biraz büyük olması. Hem seyahat eden hem de çalışanlar için çok ideal.

    En iyi laptop çantası rehberinin de sonunda gelmiş bulunuyoruz. Konforlu ve güvenli bir şekilde dizüstü bilgisayarlarınıza taşımanıza yardımcı olan çantalar arasında en doğrusunu seçmek pek de kolay değil. Ancak sizin için seçtiğimiz en iyi laptop sırt çantaları ile doğru ürünü bulabilirsiniz. Ayrıca her bütçeye uygun olan modellere de yer verdik. Bu ürünlere kara cuma 2024 indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

    Laptop çantası alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌

    Laptop çantası alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    • Boyut uyumu
    • Koruma ve darbe emici özellik
    • Malzeme kalitesi ve dayanıklılık
    • Depolama alanı ve cepler
    • Taşıma kolaylığı
    • Ağırlık
    • Tarz ve tasarım
    • Fiyat-performans dengesi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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