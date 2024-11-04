Alınabilecek en iyi laptop çantaları & önerileri (2024)

- En İyi Laptop Çantaları 👜
- 1️⃣ Samsonite Guard IT
- 2️⃣ Mack Office
- 3️⃣ Lenovo B210 Toploader
- 4️⃣ Mack Move
- 5️⃣ Targus CityGear
- 6️⃣ Mack Luna Eco
- 7️⃣ Mack Business X
- 8️⃣ Under Armour UA Hustle
- 9️⃣ Samsonite Qibyte
- 🔟 Kroser Travel Backpack
- Laptop çantası alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Yorumlar
İş veya günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar çantasını bulmak, hem cihazınızın güvenliği hem de konforunuz açısından oldukça önemli. Piyasada farklı ihtiyaçlara yönelik birçok seçenek varken doğru çantayı seçmek ise çoğu zaman zor bir süreç oluyor. İster en iyi laptop sırt çantaları arasında karar veriyor olun, ister hangi laptop çantası alınmalı sorusuna yanıt arıyor olun, bu rehberde her bütçeye uygun öneriler bulacaksınız. İşte dayanıklılıktan depolama alanına kadar en çok tercih edilen dizüstü bilgisayar çantaları:
|Marka - Model 👝
|Fiyat 🏷️
|Samsonite Guard IT
|1.999 TL
|Mack Office
|459 TL
|Lenovo B210 Toploader
|379 TL
|Mack Move
|429 TL
|Targus CityGear
|1.999 TL
|Mack Luna Eco
|869 TL
|Mack Business X
|587 TL
|Under Armour UA Hustle
|1.222 TL
|Samsonite Qibyte
|1.879 TL
|Kroser Travel Backpack
|897 TL
Laptop çantası yorumları dikkate alındığında; en iyi laptop çantası markaları sıralamasında Samsonite, Mack ve Lenovo öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek laptop çantası önerileri olarak ise Samsonite Guard IT, Mack Office ve Lenovo B210 Toploader modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Samsonite Guard IT
- 30 x 20 x 44 cm
- 770 gram
- Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
- Üniseks
- Siyah
- Suya dayanıklı
Samsonite Guard IT kullanıcı yorumları 💭
👨 Samsonite kalitesini göstermiş. Beklediğimden daha güzel ve çok işlevli cepleri var. 14 inç Macbook Pro’m için aldım. Ebat ve malzeme kalitesi güzel.
👩 Saklama alanı fazla, fonksiyonel bir çanta arıyordum. Bu çanta ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşıladı. Küçük veya büyük birçok saklama alanı olması nedeniyle ihtiyaçlarınıza cevap verecek kaliteli bir ürün.
2️⃣ Mack Office
- 49 x 33 x12 cm
- 700 gram
- Siyah
- Maksimum 17,3 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
- Suya dayanıklı
- USB şarj portu
Mack Office kullanıcı yorumları 💭
👨 Tabletimi de, mac mini’mi de, klavyemi de, günlük eşyalarım ve kablolarımı da hasar görmeyeceği şekilde doldurabiliyorum. Ne fermuar kopar mı derdi var, ne çok doldurdum pot duracak derdi var. Oh be.
👩 Malzeme kalitesi olarak birinci sınıf bir çanta. Diğer kalitesiz naylon çantalar gibi değil, sadece bir tık kadar öne genişleme özelliği olsaydı güzel olurdu, biraz ince olmuş ama sorun değil. Beklediğimden çok daha kaliteli ve güzel görünüyor tavsiye ederim.
3️⃣ Lenovo B210 Toploader
- 34.04 x 45.54 x 15.01 cm
- 400 gram
- Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
- Üniseks
- Suya dayanıklı
- Siyah
Lenovo B210 Toploader kullanıcı yorumları 💭
👨 Çanta baya geniş, sağanak yağmurda motorda kullanmama rağmen su geçirmedi 15.6 inç laptop çok rahat alıyor üstüne yer de kalıyor kaliteli bir ürün
👩 Bence çok iyi bir bilgisayar ve sırt çantası. Ben geçen yıl aldım ve o zamandan beri hem bilgisayarı laptopumu taşımak hem de üniversitede sırt çantası olarak kullanıyorum. Bence f/p ürünü.
4️⃣ Mack Move
- 16 x 30 x 44 cm
- 600 gram
- Siyah
- Suya dayanıklı
- Aşınmaz kumaş
- Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
Mack Move kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok sağlam ve kaliteli Tavsiye ederim. Mack’ın el çanta tipi Laptop çantasını da kullanıyorum. Çok memnunum. Fiyatına göre mükemmel diyebilirim. İçindeki bölmeleri de oldukça yeterli.
👩 Seyahat ve günlük kullanım için aldım. Beklentimin üstünde çıktı 15.6 bilgisayarım rahatça sığdı. Kaliteli bir kumaşı var. İçine evrak veya kitap koyabilmek için bölmeleri var ve oldukça geniş.
5️⃣ Targus CityGear
- 15-17,3 inç dizüstü bilgisayarlara uyar
- Özel dizüstü bilgisayar ve tablet bölmeleri
- Şok emicili koruma katmanları
- Ergonomik
- Fermuarlı file cepler ve bölmeler
- 32,5 x 19 x 51 cm
- 1,05 kg
Targus CityGear kullanıcı yorumları 💭
👨 Seyahat ve günlük kullanımlar için ideal. Oldukça kullanışlı. İlkinde laptopum için aldım sonra 1 tane de ps5 i taşımak için aldım. Ürün tank gibi, bavul gibi maşallah.
👩 Targus kalitesi bu üründe de şaşmamış. Ancak çantanın boyu başka yorumlara da konu olduğu gibi bir parça uzun. Çantanın yüksekliği 7-8 cm. daha kısa olsa daha kullanılışlı olur. Boyu kısa olanlar dikkat etsin.
6️⃣ Mack Luna Eco
- 16 x 33 x 43 cm
- 740 gram
- Suya dayanıklı
- YKK fermuarlar
- Reflektörlü
- Özel olarak tasarlanmış ön ve iç cepler
- Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
- Yüksek yoğunluklu esnek köpük
Mack Luna Eco kullanıcı yorumları 💭
👨 Yorumlarda ne yazıldıysa hepsine katılmamak elde değil. Gerçekten çanta söylediği her şeyi yerine getiriyor üstüne eklemeler bile yapıyor. Gerçekten de bu fiyata bu kalite zor bulunurdu. Daha üst segment çantaları gören birisi olarak söylemek isterim ki aldığınızda asla sizi üzmeyecek bir çantadır.
👩 Ürün tam bir F/P ürünü. Çok para vermeyeyim ama aldığım çanta da dayanıklı olsun diyorsanız; o çanta, kesinlikle bu çanta. benim bu ürünü tercih etmemin sebebi; sade tasarımı ve ekolojik bir ürün olması.
7️⃣ Mack Business X
- 14 x 33 x 43 cm
- 860 gram
- USB şarj portu
- Suya dayanıklı
- Geniş ön ve iç cepler
- Aşınmaya dayanıklı kumaş
- Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
Mack Business X kullanıcı yorumları 💭
👨 Neresinden başlayayım bilmem ama en önemlisi sağlam ve malzeme açısından dolgun bir çanta. Dış kumaşı su geçirmiyor gerçekten ve formu bozulmuyor, çanta dikdörtgen formunu koruyor. Fermuar kalitesi de harika. İçindeki cepler yeterli kapasitede ve sayıda. Laptopunuzu koyduktan sonra orta kısmında çokça alanı oluyor. Adaptör klavye vs. her şeyi koyabilirsiniz.
👩 Ürünün kumaşı ve kalitesi beklentilerimin de üzerinde, Laptop haricinde azımsanmayacak kadar geniş hacimli bir iç bölmesi var. Fermuarlar da çok iyi. Tam bir fiyat performans ürünü.
8️⃣ Under Armour UA Hustle
- 16 cm x 51 cm x 32 cm
- Suya dayanıklı
- Maksimum 15.6 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
- Geniş çamaşır/ayakkabı cebi
- File dolgulu arka panel
Under Armour UA Hustle kullanıcı yorumları 💭
👨 Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Ayakkabı bölmesi olmasına rağmen 2 büyük 1 küçük gözü olması inanılmaz işe yarıyor. Laptop bölmesi de olması çok iyi.
👩 Kumaşı kalın ve laptop koyma yeri kullanışlı. İçi göründüğünden geniş. Cepleri çok iyi. Sağlamlık konusunda da güven veriyor. En alttaki ayakkabı bölmesi kullanışlı.
9️⃣ Samsonite Qibyte
- Şık tasarım ile iş kullanımına yönelik
- Fermuar kilidi sistemi
- Ters dikilmiş fermuar
- Ekstra tablet bölmesi
- Maksimum 14.1 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
- 305 mm x 440 mm
- 800 gram
Samsonite Qibyte kullanıcı yorumları 💭
👨 Çanta çok şık, iri durmuyor, işe laptop ve dokümanlar ile gidip gelmek için ideal boyutlarda, ama iş + spor eşyaları için düşünüyorsanız küçük kalacaktır, içine bir şeyler koydukça genişlemeyen tarzda bir yapısı var. Yere koyarsanız dik durabiliyor. Malzemeleri çok kaliteli, çeşit çeşit fermuarlı cepleri var.
👩 Fermuar açma ve kapama durumu çok rahat. Boyut olarak pratik oluşu güzel. Defter, dosya ve bilgisayar için ideal. Fiyatı pahalı gelebilir ama kalitesi ve özellikleri ile bu parayı ve övgüyü hakkediyor.
🔟 Kroser Travel Backpack
- 25.9 x 34 x 51 cm
- Maksimum 18.4 inç dizüstü bilgisayar ile uyumlu
- Suya dayanıklı
- Hırsızlığa karşı cep tasarımı
- Dahili USB portu
- RFID cepler
- Geniş iç hacim ve çok sayıda bölme
Kroser Travel Backpack kullanıcı yorumları 💭
👨 Boyutu epey büyük 4.5 yas oğlum içine sığıyor : ) bunu bilerek sipariş vermenizi öneririm. Eşim büyük çanta istediğinden bizim için sorun yok. Bol bol göz var kısa seyahatler için ideal.
👩 Çok kullanışlı, güzel ve kaliteli. Bu kadar beklemiyordum. Alırken dikkat edilmesi gereken konu biraz büyük olması. Hem seyahat eden hem de çalışanlar için çok ideal.
En iyi laptop çantası rehberinin de sonunda gelmiş bulunuyoruz. Konforlu ve güvenli bir şekilde dizüstü bilgisayarlarınıza taşımanıza yardımcı olan çantalar arasında en doğrusunu seçmek pek de kolay değil. Ancak sizin için seçtiğimiz en iyi laptop sırt çantaları ile doğru ürünü bulabilirsiniz. Ayrıca her bütçeye uygun olan modellere de yer verdik. Bu ürünlere kara cuma 2024 indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Laptop çantası alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Boyut uyumu
- Koruma ve darbe emici özellik
- Malzeme kalitesi ve dayanıklılık
- Depolama alanı ve cepler
- Taşıma kolaylığı
- Ağırlık
- Tarz ve tasarım
- Fiyat-performans dengesi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über